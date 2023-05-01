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تُصمم شركات الهواتف الذكية طرز للمستهلكين ذوي الميزانية المحدودة، تكون ميسورة التكلفة مع تقليل الميزات المتعلقة بالأداء وجودة الكاميرا والتصميم والشاشة والسعة التخزينية. وبينما يمكن لهذه الأجهزة التعامل مع المهام اليومية بسلاسة مثل: التصفح وإرسال الرسائل واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تعاني من الأداء المنخفض عند تشغيل الألعاب الثقيلة أو تعدد المهام.

على الرغم من هذه القيود، فإن تلك الهواتف مثالية لمن لديهم ميزانية محدودة، أو الأشخاص الذين يستخدمون الهواتف الذكية لأول مرة أو الأفراد الذين يحتاجون فقط إلى إنجاز المهام الأساسية باستخدام هواتفهم ولا يتطلعون إلى كاميرا فائقة القدرة، أو سعة تخزينية كبيرة، أو غيرها من الميزات المتطورة.

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ويُعد هاتف Galaxy A14 5G الذي أصدرته سامسونج مطلع العام الحالي خيارًا مناسبًا لهؤلاء الأشخاص، فهو يُباع بسعر 199 دولارًا ويتميز بشاشة كبيرة الحجم، وكاميرا ذات قدرات جيدة، وأداء قوي، ويدعم اتصال 5G، وغيرها من الميزات.

إليك مراجعة شاملة لهاتف سامسونج Galaxy A14 5G توضح جميع المميزات والمواصفات التي يتمتع بها هذا الهاتف:

التصميم:

يأتي هاتف Galaxy A14 5G بتصميم أنيق ولكن الجزء الخلفي والإطار مصنوعان من البلاستك، والشاشة مدعومة بطبقة حماية، وتظهر عدسات الكاميرات الخلفية محاطة بحلقات وكل عدسة منفصلة عن الأخرى، على غرار سلسلة Galaxy S23.

يضم هذا الهاتف مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل، وستلاحظ أن حافات الشاشة سميكة وأزرار التحكم في مستوى الصوت تظهر في الجانب الأيمن من الإطار البلاستيكي فوق زر التشغيل.

الشاشة:

يأتي هاتف Galaxy A14 5G بشاشة من نوع (PLS LCD) قياسها 6.6 بوصات، وبدقة 1080 × 2408 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 400 بكسل في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا.

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy A14 5G كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 مخصصة للتصوير الدقيق (macro)، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، لكنه لا يضم كاميرا مخصصة للتصوير الفائق العرض (ultra-wide).

غالبًا ما تأتي الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة مع أنظمة كاميرا أقل تطورًا، مما قد يؤدي إلى دقة أقل للصورة وأداء أضعف في الإضاءة المنخفضة ومجموعة أقل من ميزات الكاميرا مقارنة بالطرز الأغلى ثمنًا.

لكنك ستلاحظ أن أداء كاميرا هاتف Galaxy A14 جيد، وستتمكن من الحصول على صور عالية الجودة، حتى لو كانت بدقة أقل. وفي ضوء النهار، ستحصل على صور مشرقة ذات تباين جيد، لكن أثناء الليل أو في ظروف الإضاءة المنخفضة، ستحتاج إلى تفعيل الوضع الليلي، ولأن الإضاءة منخفضة ستنخفض جودة الصور.

أما بالنسبة إلى إمكانيات الكاميرات الخلفية في تسجيل الفيديو، فيمكن لكاميرا هاتف Galaxy A14 تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف Galaxy A14 5G بمعالج من نوع (MediaTek Dimensity 700) الثُماني النوى والمُصنع بتقنية 7 نانومتر وبتردد أقصاه 2.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G57 MC2).

يحتوي الهاتف على بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 15 واطًا، حيث يستغرق شحن الجهاز بالكامل 140 دقيقة. ويتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، وهي: سعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت.

يتوفر من الطرز التي تضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت خياران من ذاكرة التخزين الداخلية وهما: 64 أو 128 جيجابايت، أما الطرز التي تحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 أو 8 جيجابايت، فيتوفر منها خيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية وهو 128 جيجابايت.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، وبلوتوث 5.2، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC. ويدعم الزيادة في سعة ذاكرة التخزين من خلال بطاقات MicroSD.

يعمل Galaxy A14 بنظام التشغيل أندرويد 13، ويضم واجهة المستخدم One UI 5.1 وهي واجهة سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص وتوفر ميزات متعددة، مثل: One-handed mode لتسهيل استخدام الهاتف بيد واحدة، وميزة Game Launcher لتنظيم الألعاب وتسهيل التحكم فيها وتحسين تجربة اللعب، وميزات الرقابة الأبوية، وغيرها من الميزات المفيدة.

السعر:

يُباع هاتف Galaxy A14 5G بسعر 199 دولارًا و99 سنتًا. وهو متوفر بأربعة ألوان، وهي: الفضي، والأسود، والأخضر، والبنفسجي.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج Galaxy A14 5G: