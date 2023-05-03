مراجعة شاملة للجهاز اللوحي OnePlus Pad 

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أعلنت شركة (ون بلس) OnePlus في بداية شهر فبراير من هذا العام عن إطلاق أول جهاز لوحي من إنتاجها وهو OnePlus Pad، الذي يتميز بشاشة عالية الجودة وذات زوايا ضيقة كي تحتل ما نسبته 88% من الواجهة الأمامية للجهاز.

ويتميز الجهاز بعمر بطارية طويل يكفي لتشغيل الفيديو لمدة 12 ساعة و40 دقيقة بشكل متواصل، أو لإبقاء الجهاز بوضع الاستعداد لشهرٍ كامل. وطرحت ون بلس لوحة مفاتيح مغناطيسية وغلاف حماية بالإضافة إلى القلم الإلكتروني (OnePlus Stylo) الذي يمكن استخدامه لتسجيل الملاحظات والرسم، وتُباع تلك الملحقات بشكلٍ مُنفصل.

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إليك مراجعة شاملة لجهاز OnePlus Pad توضح جميع المميزات والمواصفات التي يتمتع بها هذا الجهاز اللوحي الجديد:

التصميم:

يتميز جهاز OnePlus Pad بتصميم أنيق مع إطار مصنوع من الألمنيوم، والشاشة مدعومة بطبقة حماية زجاجية، وذات زوايا ضيقة كي تحتل ما نسبته 88% من الواجهة الأمامية للجهاز. ويتميز أيضًا بأنه رقيق وخفيف إذ يبلغ ارتفاعه 6.54 مم فقط ويزن 552 جرامًا فقط.

الشاشة:

يأتي جهاز OnePlus Pad مع شاشة من نوع (IPS LCD) بقياس 11.61 بوصة، وبدقة تعادل 2800 × 2000 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 500 بكسل في البوصة الواحدة، ومعدل تحديث متغير أقصاه 144 هرتزًا يُضبط تلقائيًا اعتمادًا على النشاط الذي تمارسه في الجهاز، وهذا يجعل OnePlus Pad مناسب لمشاهدة المحتوى والقراءة وتصفح الإنترنت بسلاسة في الوضعين الرأسي والأفقي.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل جهاز OnePlus Pad بمعالج من نوع (MediaTek Dimensity 9000) الثُماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر وبتردد أقصاه 3.05 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MC10).

يحتوي هذا الجهاز على بطارية سعتها 9510 ميلّي أمبير/ الساعة تدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 67 واط، بحيث يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 60 دقيقة فقط. وبعد ذلك يمكنك تشغيل الفيديو لمدة 12 ساعة و40 دقيقة بشكل متواصل، أو إبقاء الجهاز بوضع الاستعداد لشهرٍ كامل.

يتوفر OnePlus Pad بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، هما: سعة 8 أو 12 جيجابايت. ويأتي الطراز الذي يضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت بخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية وهو: 128 جيجابايت، ويتوفر من الطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، خيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية وهو: 256 جيجابايت.

يعمل OnePlus Pad بنظام أندرويد 13 ويمكنك استخدامه كجهاز ترفيهي للعب ومشاهدة مقاطع الفيديو، وكجهاز للعمل والدراسة، ويضم ميزات تعدد المهام مدمجة في واجهة المستخدم OxygenOS 13.1 التي يعمل بها الجهاز، وأبرز تلك الميزات هي تقسيم الشاشة إلى نصفين بإيماءة سريعة لوضع أحد التطبيقات في الجانب الأيسر من الشاشة، والثاني في النصف الآخر، وكل ما يتطلبه الأمر هو التمرير بإصبعين من أعلى الشاشة.

كما يدعم هذا الجهاز تقنية Dolby Vision التي تُحسّن الإضاءة والألوان وتساعد في تشغيل الألعاب ومقاطع الفيديو بتقنية HDR، وذلك إضافةً إلى أربعة مكبرات صوت مدعومة بنظام Dolby Atmos الذي يحسن من وقع الصوت في الأذن.

الكاميرا:

يضم جهاز OnePlus Pad كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، ويمكنها تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.3، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

جهاز OnePlus Pad مُتاح للحجز سابقًا الآن مقابل 479 دولارًا أمريكيًا وسيبدأ تسليمه وطرحه في الأسواق خلال شهر مايو/أيار الحالي. ويتوفر بلون واحد وهو الأخضر (Halo Green) ويأتي مع مجموعة من الملحقات التي تُباع بشكل منفرد مثل: القلم (OnePlus Stylo) الذي يبلغ سعره 99 دولارًا أمريكيًا، ولوحة المفاتيح (OnePlus Magnetic Keyboard) التي تلتصق بالجهاز مغناطيسيًا وتُباع بسعر 149 دولارًا أمريكيًا، وغطاء الحماية (OnePlus Folio Case) بسعر 39 دولارًا أمريكيًا.

إليك المواصفات الكاملة لجهاز OnePlus Pad: