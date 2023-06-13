طرحت شركة شاومي ساعة (Redmi Watch 3) الجديدة في السوق السعودي في بداية هذا الشهر، وتضم الساعة مجموعة من الميزات القوية التي تجعلها خيارًا مناسبًا للمستخدمين الذين يرغبون في الحصول على ساعة ذكية بأداء مميز وتصميم أنيق مع سعر مناسب.

وتُعد هذه الساعة هي أحدث طراز من ساعات (Redmi) في السوق بعد ساعة (Watch 2 Lite) التي طُرحت في عام 2021.

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وتصم الساعة الجديدة العديد من التحسينات أبرزها: شاشة AMOLED الجديدة التي تعمل دائمًا، وعمر البطارية الطويل الذي يصل إلى 12 يومًا.

إليك مراجعة شاملة لساعة شاومي Redmi Watch 3 .. التصميم والأداء والسعر:

التصميم:

تتميز ساعة (Redmi Watch 3) بالتصميم الأنيق والبسيط الذي يشبه تصميم ساعة آبل (Apple Watch)، إذ تأتي الساعة مع شاشة مربعة بحافات مدورة، مع خيارين مختلفين للأحزمة: الأول من نوع TPU، والثاني من السيلكون. ويتراوح حجم الحزام بين 135 و 200 مم، مما يضمن ملاءمة مريحة لأي معصم.

وتتميز الساعة بالوزن الخفيف، إذ يزن جسم الساعة 37 جرامًا فقط، مما يجعلها أكثر راحة عند ارتدائها على المعصم.

وتأتي الساعة أيضًا مزودة بميكروفون ومكبر صوت، مما يتيح لك إجراء المكالمات وإرسال الرسائل دون الحاجة إلى إخراج هاتفك من جيبك.

كما تتوفر الساعة (redmi watch 3) بأربعة ألوان هي: الأسود، والعاجي (ivory)، والأزرق المائي (Aqua Blue)، والأخضر الليموني (Lime Green). وتأتي مع أكثر من 200 وجه مخصص، مما يتيح لك اختيار التصميم الذي يناسب أسلوبك الشخصي.

بالإضافة إلى ذلك؛ تدعم الساعة مقاومة المياه حتى عمق 50 مترًا، مما يجعلها مثالية للأنشطة الرياضية مثل: السباحة، والمغامرات الخارجية.

الشاشة:

تضم ساعة (Redmi Watch 3) شاشة تعمل باللمس من نوع (AMOLED) قياسها 1.75 بوصة، وبدقة 390 × 450 بكسلًا، وبكثافة 341 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا، ومعدل سطوع قدره 600 شمعة.

وتدعم الساعة ميزة (الشاشة الدائمة التشغيل) Always-On Display، وهي ميزة تعرض لك كل المعلومات التي تحتاجها في شاشة الساعة دون الحاجة إلى رفع يدك. كما تأتي الساعة مع 200 وجه مخصص، تغطي موضوعات مثل: الرياضة والبساطة والتكنولوجيا والآلات.

الأداء:

تتميز ساعة (Redmi Watch 3) بتقنياتها المتطورة لقياس معدل ضربات القلب وضغط الدم، وتتيح للمستخدمين مراقبة نسبة الأكسجين في الدم، وتتبع نشاطهم الرياضي على مدار اليوم.

إذ تدعم أكثر من 121 وضعًا مختلفًا للتمارين الرياضية. وتعمل الساعة بصورة مستقلة عن الهاتف أثناء الجري لأنها تدعم تقنية نظام الملاحة العالمي GPS. كما تدعم تقنية الاتصالات القريبة المدى NFC لخدمات الدفع.

وتتضمن الميزات الأخرى التي تقدمها الساعة مراقبة النوم، ومراقبة مستوى الإجهاد، وتتبع اللياقة البدنية، بالإضافة إلى إمكانية تلقي الإشعارات من الهاتف والرد على المكالمات الصوتية من الساعة مباشرة. وسواء كنت تعمل أو تمارس تمرينًا، يمكنك رفع يدك للرد على المكالمات الهاتفية، حتى لا يفوتك أي شيء مهم.

كما تدعم الساعة معيار GNSS متعدد الأنظمة، وقد حسّنت شاومي أداء مجموعة شرائح نظام GNSS المدمجة لتتبّع كل خطوة بدقة أكبر. إذا تدعم الشريحة خمسة أنظمة عالمية رئيسية لتحديد المواقع، وهي: نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وGLONASS وGalileo ونظام بايدو للملاحة بالأقمار الصناعية (BDS)، ونظام QZSS.

وتأتي ساعة (Redmi Watch 3) مع بطارية تدعم العمل لمدة 12 يومًا للشحنة الواحدة حتى مع القياس الدائم لمعدل الأوكسجين في الدم SpO2، ومعدل نبضات القلب.

وتعمل الساعة مع أجهزة أندرويد التي تعمل بنظام التشغيل (Android 6.0) أو أي إصدار أحدث، ومع هواتف آيفون التي تعمل بنظام (iOS 12) أو أي إصدار أحدث.

السعر:

تتوفر الساعة بسعر 349 ريالًا سعوديًا، ولكنها تتوفر في موقع شاومي الإلكتروني السعودي الآن بلونين فقط هما: الأسود والعاجي.