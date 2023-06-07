قدمت آبل طرازًا جديدًا من حواسيب MacBook Air في مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2023، وهو حاسوب MacBook Air الذي يضم شاشة مقاسها 15 بوصة. ولسنوات عديدة، اقتصرت طرز MacBook Air على مقاس 13 بوصة، كما أن آبل حسّنت المعالج في هذه السلسلة وبدأت باستخدام معالجات M الخاصة بها التي رفعت قدرات هذه الأجهزة بشكل كبير.

والآن بعد أن أطلقت طراز MacBook Air مقاس 15 بوصة لا بد أنك تتسائل عن الاختلافات بينه وبين الطراز السابق مقاس 13 بوصة غير حجم الشاشة الأكبر، لذا؛ سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لحاسوب MacBook Air مقاس 15 بوصة توضّح جميع المواصفات والميزات الخاصة بهذا الحاسوب:

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التصميم:

حدّثت آبل تصميم جهاز MacBook Air العام الماضي لتجعله أقرب إلى تصميم سلسلة MacBook Pro، لكنه أخف وزنًا، واعتمدت التصميم نفسه للطراز الجديد وهو MacBook Air مقاس 15 بوصة مع زيادة الطول والارتفاع قليلًا، وزيادة السُمك بمقدار 0.01 بوصة فقط، وهذا يعني أنه ما زال رقيقًا كما هو الحال مع الإصدار السابق.

تعادل الأبعاد هذا الحاسوب 34.04 × 23.76 × 1.15 سم، ويزن كيلو غرام ونصف فقط، مما يجعله من أخف الحواسيب المحمولة التي يمكنك الحصول عليها. وبالإضافة إلى ذلك، تدّعي شركة آبل أنه أنحف حاسوب محمول بشاشة مقاسها 15 بوصة في العالم.

الشاشة:

يضم حاسوب MacBook Air الجديد شاشة من نوع Liquid Retina LED مقاسها 15.3 بوصة، ودقتها تبلغ 2880 × 1864 بكسلًا، مع سطوع مقداره 500 شمعة/ المتر المربع.



وإذا قارنت هذه المواصفات مع مواصفات الشاشة في الطراز السابق وهو MacBook Air مقاس 13 بوصة ستجد أن الاختلاف في المقاس والدقة، حيث يبلغ مقاس الشاشة في الطراز السابق 13.6 بوصة، والدقة تبلغ 2560 × 1664 بكسل بينما نوع الشاشة والسطوع لم يتغيران.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل حاسوب MacBook Air الجديد بمعالج من نوع (Apple M2) الثماني النوى، ويضم وحدة معالجة الرسومات (GPU) تتكون من عشرة أنوية ومحرك عصبي مع 16 نواة. وهذه المواصفات هي نفسها الموجودة في طراز MacBook Air مقاس 13 بوصة، والاختلاف الوحيد هو توفر خيار إضافي من وحدة معالجة الرسومات في الطراز السابق تتكون من ثمانية أنوية.

تزعم آبل أن هذا الجهاز أسرع بمقدار 12 ضعفًا مقارنةً بأسرع جهاز ماك بوك آير الذي يعمل بمعالج إنتل، وأسرع بمعدل 1.4x مقارنةً بطراز (MacBook Air) المزود بمعالج (M1).



يحتوي هذا الحاسوب على بطارية تدوم لمدة 18 ساعة، ويمكن إعادة شحنها إما عبر منفذ USB-C أو عبر MagSafe. ويدعم هذه الحاسوب الشحن السريع إذ يمكن أن تصل نسبة الشحن إلى 50% في 35 دقيقة فقط.

يتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي RAM وهي: 8 جيجابايت أو 16 جيجابايت أو 24 جيجابايت، ويأتي مع أربعة خيارات من سعة التخزين الداخلية، وهي: 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت، أو 2 تيرابايت.

ميزات أخرى:

يأتي حاسوب MacBook Air مقاس 15 بوصة بمنفذي USB-C و Thunderbolt، بالإضافة إلى منفذ شحن MagSafe، ومنفذ لسماعات الرأس 3.5 ملم.

يحتوي هذا الحاسوب على نظام صوتي مكون من 6 سماعات خارجية تدعم تقنيتي الصوت المحيطي Spatial Audio، و Dolby Atmos. ويدعم الاتصال اللاسلكي (Wi-Fi 6)، وبلوتوث 5.3، بالإضافة إلى أنه يضم كاميرا ويب تصل دقتها إلى 1080 بكسلًا.

السعر:

يتوفر حاسوب M2 MacBook Air مقاس 15 بوصة للطلب عبر متجر آبل الإلكتروني الرسمي بسعر يبدأ من 1299 دولارًا أمريكيًا، وسيكون متاحًا للشراء عبر متاجرها الرسمية ووكلائها المعتمدين حول العالم خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري. ويتوفر بأربعة ألوان مختلفة، هي: الأسود (Midnight)، والفضي، والرمادي (Space Gray)، والأبيض (Starlight).