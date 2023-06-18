ما هي هواتف أوبو المؤهلة للحصول على نظام أندرويد 14؟

يعتمد وصول أحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد إلى هاتفك على الشركة المصنعة له، وليس على شركة جوجل المطورة للنظام التي ستطرح الإصدار النهائي من نظام (أندرويد 14) الجديد خلال شهر أغسطس أو سبتمبر القادم.

ومع اقتراب إطلاق الإصدار النهائي من نظام أندرويد 14 يتساءل العديد من مستخدمي هواتف أندرويد، ومنهم مستخدمو هواتف (أوبو) OPPO عن الطرز التي ستكون متوافقة مع آخر تحديث.

إليك قائمة هواتف أوبو المؤهلة للحصول على نظام أندرويد 14، وأهم الميزات الجديدة التي سيأتي بها النظام:

أولًا؛ قائمة هواتف أوبو المؤهلة للحصول على نظام أندرويد 14:

كشف موقع (DroidApp) الهولندي عن قائمة هواتف أوبو التي ستحصل على نظام أندرويد 14 عقب إطلاقه، وذلك بحسب ما ذكره ممثل الشركة الرسمي في دول بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج، وقد شملت القائمة ما يلي:

Oppo Reno 8 Pro

Oppo Reno 8

Oppo Reno 8T

Oppo Reno 7

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X3 Pro

Oppo A98

Oppo A78

Oppo A77

Oppo A57

الجدير بالذكر أن هذه القائمة مُعلن عنها في بعض الدول الأوروبية، في حين تواجه شركة أوبو منذ أشهر وضعًا صعبًا في أوروبا، فقد أوقفت بالفعل عملياتها في ألمانيا، مع ظهور تقارير تفيد أن الأمر نفسه قد يحدث في فرنسا، مما يعني أن هذه القائمة المبكرة لطمأنة عملائها في هذه الأسواق.

لذلك هذه القائمة بالتأكيد ستختلف عن تلك التي ستُعلن عنها الشركة في الصين، أو في الأسواق العالمية، ولكنها تعطينا فكرة مبدئية عن هواتف أندرويد التي قد تحصل على نظام أندرويد 14 بعد إطلاقه بفترة قصيرة في أوروبا.

بالإضافة إلى ذلك؛ شركة أوبو تطرح النظام الجديد لهواتفها على مراحل كما هو معتاد، مما يعني أنه مع بداية عام 2024 ستكون هذه القائمة أكبر في كافة أنحاء العالم.

ثانيًا؛ ما هي أهم الميزات الجديدة في نظام أندرويد 14 القادم؟

خيارات تخصيص جديدة: تعمل جوجل على إدماج الذكاء الاصطناعي التوليدي في نظام أندرويد 14؛ ومن أهم ميزاته في النظام هي مساعدة المستخدم على توليد صور مخصصة من مطالبة بسيطة يمكن استخدامها كخلفية.

تعمل جوجل على إدماج الذكاء الاصطناعي التوليدي في نظام أندرويد 14؛ ومن أهم ميزاته في النظام هي مساعدة المستخدم على توليد صور مخصصة من مطالبة بسيطة يمكن استخدامها كخلفية. تحسين الإشعارات: يتضمن نظام أندرويد 14 إعدادًا جديدًا يمنع التطبيقات من استخدام إشعارات ملء الشاشة، ويسمح هذا الإعداد للمستخدمين بمنح التطبيقات القدرة على عرض محتوى الإشعارات في عرض ملء الشاشة أو منعها، مثل: التنبيهات والتذكيرات بالاجتماع، بالإضافة إلى المكالمات.

يتضمن نظام أندرويد 14 إعدادًا جديدًا يمنع التطبيقات من استخدام إشعارات ملء الشاشة، ويسمح هذا الإعداد للمستخدمين بمنح التطبيقات القدرة على عرض محتوى الإشعارات في عرض ملء الشاشة أو منعها، مثل: التنبيهات والتذكيرات بالاجتماع، بالإضافة إلى المكالمات. إجراءات مخصصة ضمن خيارات المشاركة: عند مشاركة صورة أو أي شيء عبر النظام الجديد سيكون هناك إجراءات يمكن تخصيصها سابقًا؛ فعلى سبيل المثال: يمكنك تخصيص إجراء لنشر صورة كقصة في إنستاجرام.

عند مشاركة صورة أو أي شيء عبر النظام الجديد سيكون هناك إجراءات يمكن تخصيصها سابقًا؛ فعلى سبيل المثال: يمكنك تخصيص إجراء لنشر صورة كقصة في إنستاجرام. تقييد الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو: إذا كنت غير مرتاح لمنح تطبيقٍ ما الإذن بالوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك كلها، فستجد في نظام أندرويد 14 خيارًا جديدًا يتيح لك تحديد الصور ومقاطع الفيديو التي يُسمح لتطبيق ما بالوصول إليها.

إذا كنت تريد معرفة المزيد من الميزات الجديدة في نظام أندرويد 14؛ يمكنك الاطلاع على مقال: “أهم الميزات في الإصدار التجريبي الأول من نظام أندرويد 14“.