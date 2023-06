ما هي ميزة Screen Distance في iOS 17 وكيف تستخدمها؟

تضيف آبل باستمرار العديد من الميزات المفيدة لصحة البصر مع تحديثات نظام التشغيل iOS مثل: Night Shift و True Tone و Dark Mode وجميعها ميزات تهدف إلى حماية العين بتقليل الضوء الأزرق والتقليل من سطوع الألوان وخلق مظهر طبيعي أكثر للشاشة في ظروف الإضاءة المختلفة. ومع إصدار iOS 17 القادم، أضافت آبل ميزة جديدة لتخفيف إجهاد العين تُسمى (مسافة الشاشة) Screen Distance التي سترسل لك تنبيهًا يظهر في الشاشة إذا كنت تحمل جهاز آيفون أو آيباد على مسافة قريبة جدًا من عينيك لفترات طويلة.

ووفقًا لشركة آبل، تهدف هذه الميزة الاختيارية إلى تخفيف إجهاد العين بشكل عام، وتقليل احتمالية الإصابة بقصر النظر لدى الأطفال الذين يستخدمون أجهزة آبل بشكل متكرر.

إليك المزيد من التفاصيل حول ميزة Screen Distance الجديدة في iOS 17 وكيفية استخدامها:

ما هي ميزة Screen Distance؟

مسافة الشاشة (Screen Distance) هي ميزة جديدة ستصل إلى هواتف آبل مع إصدار iOS 17 الذي سيُتاح لجميع المستخدمين في هذا الخريف، وتهدف هذه الميزة بشكل أساسي إلى تقليل إجهاد العين، والحفاظ على صحة البصر للبالغين والأطفال بإرسال تنبيه إلى المستخدم لتشجيعه على إبعاد آيفون أو آيباد عن عينيه. إذ يوصى بوضع الهاتف أو الجهاز اللوحي على مسافة تتراوح بين 40 و45 سم بعيدًا عن عينيك، للحفاظ على صحة العين وتقليل خطر الإصابة بقصر النظر.

يؤثر (قصر النظر) Myopia في أكثر من 30% من سكان العالم، ومن المتوقع أن يزداد هذا التأثير إلى 50% من العالم بحلول عام 2050. ولكن زيادة المسافة بين الجهاز والشخص الذي ينظر إليه من أفضل الطرق للوقاية من هذه المشكلة الصحية.

وبمجرد تفعيل ميزة مسافة الشاشة، ستصدر تحذيرًا في الهاتف يقول: آيفون قريب جدًا (iPhone is Too Close) إذا كانت المسافة بينك وبين آيفون أقل من 30 سم. وعند وضع هاتف آيفون على مسافة آمنة، ستظهر علامة صح في الشاشة، مما يسمح لك بالنقر فوق زر (تابع) Continue واستئناف استخدام الهاتف.

بالإضافة إلى التحذير الذي ترسله ميزة مسافة الشاشة، ستُعرض رسالة تنص على أن إبقاء هاتفك على مسافة ذراع يمكن أن يحمي بصرك (Keeping your phone at arm’s length can protect your eyesight).

كيفية استخدام ميزة Screen Distance في iOS 17:

خلال الخريف من هذا العام سيصل الإصدار النهائي من نظام iOS 17 إلى هواتف آيفون، وستتمكن من استخدام جميع الميزات المتوفرة فيه، ومنها ميزة Screen Distance التي سنوضح فيما يلي طريقة استخدامها:

انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم اختر (وقت الشاشة) Screen Time. في قسم (Limit Usage)، انقر فوق (مسافة الشاشة) Screen Distance. سيظهر نص يوضح ما هي هذه الميزة، انقر فوق (تابع) Continue، ثم (تشغيل مسافة الشاشة) Turn on Screen Distance.

الجدير بالذكر أن ميزة مسافة الشاشة متوافقة مع طراز iPhone XS والطرز الأحدث، وطرز آيباد برو مقاس 11 بوصة و 12.9 بوصة والطرز التي صدرت في عام 2018 وما بعده.