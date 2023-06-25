ما هي ميزة Map View في صور جوجل وكيف تستخدمها؟

يحتوي تطبيق صور جوجل (Google Photos) على العديد من الميزات لمساعدتك في عرض الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك ونسخها احتياطيًا وتنظيمها وتحريرها ومشاركتها. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هذا التطبيق على ميزة (Map View) التي تتيح لك رؤية الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك في خريطة لمعرفة المكان الذي التقطت فيه صورًا معينة وتساعدك في التخطيط لرحلاتك المستقبلية.

وفي هذا المقال، سنوضح كيفية عرض الصور في الخريطة باستخدام ميزة Map View في تطبيق صور جوجل:

كيف تستخدم ميزة Map View لرؤية صورك في الخريطة؟

يمكنك البدء باستخدام ميزة Map View في تطبيق صور جوجل باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق صور جوجل، ثم اختر تبويب Search في القسم السفلي من الصفحة الرئيسية للتطبيق. انقر فوق Your Map في قسم (الأماكن) Places. ستظهر خريطة فيها نقاط توضح الأماكن التي التقطت فيها معظم الصور. بالإضافة إلى ذلك، سترى فقاعة تشير إلى موقع أحدث صورة التقطها مع معاينة لتلك صورة. أسفل الخريطة، ستجد صورك معروضة بترتيب زمني من الأحدث إلى الأقدم.

التنقل في خريطة الصور:

تتميز الخريطة التي تعرض مكان التقاط الصور بأنها تفاعلية مثل خرائط جوجل. على سبيل المثال: يمكنك تكبير الخريطة لرؤية الصور التي التقطتها في مكان معين بدلًا من عرض منطقة عامة تحتوي على أكثر من صورة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تغيير طريقة عرض الخريطة بالنقر فوق الزر الثلاثي النقاط في الزاوية اليُمنى العُلوية، ثم تحديد Satellite أو Terrain.

عند النقر فوق الفقاعة في الخريطة، ستُعرض الصورة في كامل الشاشة. وعندما ترغب في مشاهدة جميع الصور الملتقطة في موقع ما، ما عليك سوى النقر فوق منطقة معينة في الخريطة.

حدد موقع صورة أو فيديو في الخريطة:

بدلاً من مشاهدة صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك في الخريطة كمجموعة، تتيح لك صور جوجل العثور على موقع فيديو أو صورة معينة. وذلك باتباع الخطوات التالية: