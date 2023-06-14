ما هي ميزة Check In في نظام iOS 17 وكيف تستخدمها؟

يتضمن نظام التشغيل iOS 17 عددًا كبيرًا من الميزات الجديدة التي ستصل إلى هواتف آيفون هذا الخريف، منها ميزات خاصة بتطبيق الرسائل وأبرزها ميزة Check In التي تتيح لك إخبار أحد أصدقائك بمعلومات حول الموقع الذي تريد التوجه إليه ومتى من المتوقع أن تصل وسيصله إشعار عند وصولك بأمان إلى وجهتك.

وإذا واجهتك أي مشكلة أثناء التنقل وتأخرت في الوصول، يمكن لصديقك معرفة موقعك ومستوى البطارية ووضع الخدمة الخلوية في هاتف آيفون الخاص بك.

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إليك المزيد من المعلومات حول ميزة Check In وكيفية استخدامها في تطبيق الرسائل في نظام iOS 17:

ما هي ميزة Check-in؟

تُعدّ ميزة Check-in من أكثر الميزات فائدة بين الميزات الجديدة القادمة إلى تطبيق الرسائل في نظام iOS 17. فعندما تريد الذهاب إلى مكان معين، ستتمكن من بدء استخدامها ضمن محادثة مع شخص محدد في تطبيق الرسائل، وستتيح هذه الميزة للمستلم معرفة أين تتجه ومتى من المتوقع أن تصل. وبمجرد وصولك إلى وجهتك، سترسل ميزة Check-in تلقائيًا إشعارًا إلى الشخص الذي كنت تتحدث معه يوضح أنك وصلت إلى وجهتك.

لكن إذا تأخرت في الطريق، سينبهك هاتف آيفون لمعرفة إذا كنت تريد إضافة المزيد من الوقت إلى وقت الوصول المتوقع. إذا لم ترد بعد فترة زمنية محددة، ستشارك ميزة Check-in مع المستلم معلومات حول موقعك الأخير ومقدار طاقة البطارية المتبقية في هاتف آيفون وحالة الخدمة الخلوية.

وتقول آبل إن أي معلومات ستُشاركها عبر هذه الميزة ستكون مشفرة بالكامل. لذلك فهذه الميزة ستكون مفيدة جدًا عندما يريد المستخدم إخطار أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء بأنه وصل إلى وجهته بأمان.

يتطلع الكثير من الأشخاص إلى تحديث iOS 17 لوجود ميزة الأمان هذه حتى لا يقلقوا بشأن أطفالهم أو أصدقائهم أو أفراد عائلاتهم أثناء التنقل. وبفضل التشفير من طرف إلى طرف، فلن يقلقوا بشأن تتبع الموقع أو سرقة معلومات الموقع.

ستصل ميزة Check In إلى هواتف آيفون مع تحديث iOS 17 في الخريف وستكون متاحة في الإصدار التجريبي العام لنظام iOS 17 الشهر المقبل.

كيفية استخدام ميزة Check In:

لاستخدام ميزة Check In في تطبيق الرسائل في آيفون يجب أن تتحقق من المتطلبات التالية:

يجب أن يحدّث كلا المستخدمين نظام التشغيل في هاتف آيفون إلى الإصدار الأحدث وهو iOS 17.

يجب تفعيل خدمات الموقع في الهاتف.

يجب أن يكون لدى الشخص الذي يستخدم هذه الميزة خطة بيانات خلوية نشطة.

إذا توفرت جميع هذه المتطلبات، فيمكنك استخدام هذه الميزة مع صديقك أو أحد أفراد عائلتك باتباع الخطوات التالية: