ما هي ميزة مراجعة إعدادات الخصوصية في واتساب وكيف تستخدمها؟

تقدم خدمة التراسل الفوري واتساب ميزات جديدة باستمرار لتعزيز خصوصية المستخدم؛ وقد أطلقت خلال الأيام الماضية ميزتين جديدتين للخصوصية، وهما : ميزة (إسكات المتصلين المجهولين) Silence unknown callers، وميزة (مراجعة إعدادات الخصوصية) Privacy Checkup.

تعمل ميزة (إسكات المتصلين المجهولين) على حجب المكالمات الواردة من أشخاص مجهولين، والمكالمات الاحتيالية تلقائيًا لزيادة مستوى الحماية، ومنحك المزيد من الخصوصية. بينما تعمل ميزة (مراجعة إعدادات الخصوصية) كحل شامل لإدارة جميع إعدادات الخصوصية في مكان واحد.

فما هي هذه الميزة وكيف يمكنك استخدامها لتعزيز خصوصيك أثناء استخدام واتساب؟

أولًا؛ ما هي ميزة مراجعة إعدادات الخصوصية في واتساب؟

تتيح لك ميزة (مراجعة إعدادات الخصوصية) الوصول إلى جميع ميزات الخصوصية التي توفرها خدمة واتساب، كما توفر لك إرشادات تفصيلية خطوة بخطوة عبر إعدادات الخصوصية المهمة لمساعدتك في اختيار مستوى الحماية الذي يناسبك، وكل ذلك في مكان واحد.

فبمجرد الضغط على خيار (بدء المراجعة) Start Checkup في إعدادات الخصوصية ستنتقل عبر العديد من طبقات الخصوصية التي تعزز أمان رسائلك ومكالماتك ومعلوماتك الشخصية في التطبيق.

يصنف فحص الخصوصية جميع ميزات الخصوصية إلى أربعة أقسام لتبسيط تجربة المستخدم:

(اختر من يمكنه الاتصال بك) Choose who can contact you: يتيح لك هذا القسم التحكم الكامل في من يتصل بك عبر مكالمات واتساب، والتحكم في المجموعات، ويضم أيضًا خيار إسكات المكالمات الواردة من أشخاص مجهولين، وقائمة جهات الاتصال المحظورة.

(تحكم في معلوماتك الشخصية) Control your personal info: يسمح لك هذا القسم بالتحكم في معلوماتك الشخصية مثل: من يمكنه رؤية صورة حسابك في واتساب، وميزة (آخر ظهور) Last seen، و (مؤشرات قراءة الرسائل) Read receipts.

(أضف المزيد من الخصوصية إلى دردشاتك) Add more privacy to your chats: يتضمن هذا القسم ميزة الرسائل الذاتية الاختفاء هي ميزة اختيارية تستطيع تفعيلها للتمتع بمزيد من الخصوصية – حيث تتيح لك ضبط مؤقت للرسائل المرسلة بحيث تختفي بعد 24 ساعة، أو 7 أيام، أو 90 يومًا من وقت إرسالها – والنسخ الاحتياطية المشفرة.

(أضف المزيد من الحماية إلى حسابك) Add more protection to your account: يتيح لك هذا القسم الوصول إلى ميزة قفل التطبيق ببصمة الإصبع، وميزة المصادقة الثنائية.

ثانيًا؛ كيف يمكنك استخدام ميزة مراجعة إعدادات الخصوصية؟