ما هي مفاتيح المرور وكيف تستخدمها لتأمين حساب جوجل في هاتفك؟

وجدت دراسة حديثة أن متوسط عدد كلمات المرور التي يستخدمها الشخص عبر المواقع والخدمات المختلفة تصل إلى 100 كلمة مرور، وهذا العدد الكبير يعرض حسابات المستخدم للخطر لأنه إذا اُخترق حساب واحد فمن المحتمل اختراق كافة الحسابات، لذلك هل يمكن أن تتخيل مدى تأثير اختفاء كلمات المرور التقليدية في تأمين بياناتنا؟ وكيف يمكن أن تساعد تقنية مفاتيح المرور (Passkeys) الجديدة في ذلك؟

طرحت شركة جوجل خلال الأيام الماضية ميزة مفاتيح المرور في حساب جوجل، وقالت إنها ستكون خيارًا إضافيًا يمكن للأشخاص استخدامه لتسجيل الدخول، بالإضافة إلى كلمات المرور، والمصادقة الثنائية وآليات تسجيل الدخول الأخرى.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

فما هي مفاتيح المرور من جوجل؟

تُعد مفاتيح المرور (Passkeys) طريقة جديدة أكثر أمانًا لتسجيل الدخول إلى التطبيقات ومواقع الويب، إذ تتيح لك استخدام المصادقة البيومترية: بصمة الإصبع Touch ID أو التعرف على الوجه Face ID، أو رمز PIN أو نمط التمرير المستخدَم في أجهزة أندرويد للتحقق من محاولة تسجيل الدخول إلى حساب جوجل بدلًامن الاعتماد على تركيبة اسم المستخدم وكلمة المرور.

وبذلك تتيح لك مفاتيح المرور تسجيل الدخول إلى التطبيقات والمواقع بالطريقة نفسها التي تفتح بها جهازك سواء باستخدام بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه أو رمز PIN، وعلى عكس كلمات المرور، فإن مفاتيح المرور أكثر مقاومة لعمليات الاحتيال والتصيد عبر الإنترنت، كما أنها أكثر أمانًا من المصادقة الثنائية عبر الرسائل القصيرة SMS التي هي عرضة للاختراق أيضًا عبر العديد من الهجمات التي أبرزها: مبادلة شريحة الهاتف (SIM swap).

كيف تستخدم مفاتيح المرور في حساب جوجل في هاتف أندرويد؟

يمكنك إنشاء مفتاح المرور في حساب جوجل في هاتفك الذي يعمل بنظام iOS 16 أو (أندرويد 9) Android 9 أو أي إصدار أحدث. وللحصول على أفضل تجربة لمفاتيح المرور، توصي جوجل بتحديث نظام التشغيل إلى أحدث إصدار متاح أولًا.

ولإنشاء مفتاح مرور لتأمين حساب جوجل يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح متصفح الويب في هاتفك.

انتقل إلى موقع g.co/passkeys.

أدخل بيانات حساب جوجل.

اضغط على خيار (إنشاء مفتاح مرور) Create a passkey.

اضغط على خيار (متابعة) Continue، ثم اتبع التعليمات حتى تصل إلى تأكيد استخدام طريقة إلغاء قفل هاتفك، التي ستكون بصمة إصبعك أو رمز PIN حسب ما تستخدم.

لإنشاء مفاتيح مرور في أجهزة متعددة؛ يمكنك تكرار هذه الخطوات من تلك الأجهزة، كما يمكنك أيضًا إنشاء مفتاح مرور مع مفتاح الأمان الفعلي الذي يدعم معيار FIDO2.

بمجرد إنشاء مفتاح المرور في هاتفك، ستظهر لك مطالبة بإنشاء مفتاح مرور في أي جهاز مدعوم تستخدمه لتسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل.

ملحوظة: من المهم تذكر كلمة المرور الخاصة بحساب جوجل والحرص على اختيارها طويلة ومعقدة، لأنه لا يزال من الممكن استخدام كلمة المرور كحل بديل إذا كان مفتاح المرور لا يعمل، أو لاسترداد حسابك إذا لزم الأمر.