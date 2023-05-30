ما هي لغات البرمجة المناسبة للأطفال؟

تساعد البرمجة في تطوير مهارات الأطفال بسرعة، إذ تساعدهم في اكتساب الكثير من المهارات القيمة مثل: تعزيز الإبداع والتفكير المنطقي، وتطوير مهارات التخطيط والعمل الجماعي، وتحسين مهارات الرياضيات وحل المشكلات.

كما يمكن أن تساعد الأطفال على البدء بتطوير مجموعة المهارات الفنية المطلوبة للتعليم في المستقبل أو إيجاد فرص العمل. إذ يتوقع مكتب العمل (Bureau of Labor) في الولايات المتحدة نموًا أسرع بكثير من المتوسط لمهن علوم الحاسوب والتكنولوجيا حتى عام 2031، وهذه المهن تعتمد في المقام الأول على البرمجة، لذلك أنت الآن تُعد طفلك لمهن المستقبل.

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ولكن إذا تساءلنا ما هي لغة البرمجة للأطفال المناسبة للأطفال؟ لن نجد لغة واحدة فقط، لأنه هناك لغات برمجة متعددة يمكن اعتبارها مثالية للأطفال، بالإضافة إلى أن الأمر يعتمد على سن الطفل وهواياته.

لذلك سنستعرض اليوم أهم لغات البرمجة المناسبة للأطفال التي يمكنهم تعلمها بسهولة:

1- لغة (سكراتش) Scratch:

تُعد لغة (سكراتش) Scratch واحدة من أكثر لغات البرمجة استخدامًا مع الأطفال نظرًا إلى سهولة تعلمها، وقد طورها خبراء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في عام 2007 لمساعدة الأطفال في تعلم مهارات البرمجة الأساسية أثناء قيامهم ببرمجة قصصهم، وألعابهم التفاعلية.

لغة (Scratch) قائمة على المرئيات وسحب كتل الأوامر وإسقاطها بكل سهولة داخل واجهة استخدام جذابة وبسيطة للغاية، يمكن للأطفال من خلال لغة البرمجة الرسومية جعل الشخصيات تتحرك وتقوم بمهام محددة، مما يتيح لهم حل المشكلات، وتصميم المشاريع، والتعبير عن أنفسهم بطريقة إبداعية، كما يستخدمون الرياضيات والبرمجة في سياق مفيد ومحفز.

تتوفر Scratch بأكثر من 70 لغة، وتتضمن مجتمعًا عالميًا للبرمجة عبر الإنترنت حيث يمكن للأطفال مشاركة إبداعات البرمجة الخاصة بهم مع بعضهم.

لماذا تعتبر هذه اللغة مثالية للأطفال؟ لأنها مصممة خصوصًا لهم وقائمة على المرئيات ولا تتطلب أي خبرة سابقة بالبرمجة، كما أن الموارد التعليمية الخاصة بها متوفرة بأكثر من لغة عبر الإنترنت.

لأنها مصممة خصوصًا لهم وقائمة على المرئيات ولا تتطلب أي خبرة سابقة بالبرمجة، كما أن الموارد التعليمية الخاصة بها متوفرة بأكثر من لغة عبر الإنترنت. الفئة العمرية: مناسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 16 عامًا.

مناسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 16 عامًا. مستوى الصعوبة: سهلة جدًا.

2- لغة (روبي) Ruby:

تعتبر لغة (روبي) Ruby واحدة من أشهر لغات البرمجة في العالم وتوصف بأنها (أفضل صديق للمبرمج)، نظرًا إلى أنها لغة مرنة ومفتوحة المصدر، وهي لغة برمجة تشترك في الكثير مع لغة (بايثون) Python.

لذلك إذا كان أطفالك يرغبون في تعلم البرمجة، ستكون نقطة انطلاق رائعة لهم، لأنها واضحة للغاية وسهلة القراءة والكتابة، ويمكنهم استخدامها لإنشاء الألعاب والتطبيقات الخاصة بهم.

لماذا تعتبر هذه اللغة مناسبة للأطفال؟ لأنها لغة برمجة جيدة للمبتدئين لأنها سهلة القراءة والكتابة.

لأنها لغة برمجة جيدة للمبتدئين لأنها سهلة القراءة والكتابة. الفئة العمرية: مناسبة للأطفال من سن 8 سنوات وما فوق.

مناسبة للأطفال من سن 8 سنوات وما فوق. مستوى الصعوبة: سهلة.

3- لغة (سناب) Snap:

(سناب) Snap هي لغة برمجة أخرى قائمة على الكتل والسحب والإفلات، وقد طورها أيضا خبراء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) لذلك هي مشابهة للغة (Scratch) ولكنها مصممة للأطفال الأكبر سنًا، وله ميزات إضافية تجعلها أكثر ملاءمة لإنشاء برامج أكثر تعقيدًا.

يمكن للأطفال في سن 12 عامًا استخدامها عبر متصفح الإنترنت مباشرة – دون تنزيل أو تثبيت أي شيء – لإنشاء قصص تفاعلية وألعاب ورسوم متحركة في بداية التعلم، ثم الانتقال إلى البرامج الأكثر تعقيدًا التي تتضمن الرياضيات والعلوم.

الفئة العمرية: مناسبة للأطفال من سن 12 عامًا وما فوق.

مناسبة للأطفال من سن 12 عامًا وما فوق. مستوى الصعوبة: متوسط.

4- لغة Blocky:

(بلوكلي) Blocky هي لغة برمجة طورتها شركة جوجل، وهي أيضًا لغة برمجة مرئية مجانية ومفتوحة المصدر، وتتميز بسهولتها، إذا يمكن للجميع استخدامها حتى أولئك الذين لم يسبق لهم البرمجة من قبل.

تتيح هذه اللغة للأطفال تعلم كيفية البرمجة بسهولة وبطريقة مشابهة لممارسة الألعاب، كما تعتبر طريقة رائعة لتعريف طفلك بلغات البرمجة الأخرى مثل: Java و Python.

لماذا تعتبر هذه اللغة مناسبة للأطفال؟ لأنها لغة سهل التعلم والاستخدام وتفاعلية.

لأنها لغة سهل التعلم والاستخدام وتفاعلية. الفئة العمرية: مناسبة للأطفال من سن 8 سنوات وما فوق.

مناسبة للأطفال من سن 8 سنوات وما فوق. مستوى الصعوبة: سهلة.

5- لغة (لوا) Lua:

تُعد لغة (لوا) Lua خيارًا مناسبًا للأطفال الذين يرغبون في الانتقال من لغات البرمجة المرئية إلى اللغات النصية التي يسهل تعلمها واستخدامها. ويمكنهم استخدامها لبرمجة الروبوتات وتطوير الألعاب التفاعلية.

الفئة العمرية: مناسبة للأطفال من سن 9 سنوات وما فوق.

مناسبة للأطفال من سن 9 سنوات وما فوق. مستوى الصعوبة: متوسط.

6- لغة (بايثون) Python:

(بايثون) Python هي لغة برمجة مفتوحة المصدر، وسهلة التعلم، وهي مناسبة للأطفال الذين يرغبون في الانتقال من مستوى الكتل إلى مستوى أعلى من البرمجة، إذ يمكنهم استخدامها لإنشاء ألعاب تفاعلية خاصة بهم وإنشاء الرسوم المتحركة ومواقع الويب أيضًا.

تشتمل لغة بايثون على أوامر بسيطة تستند إلى نص يشبه كتابة اللغة الإنجليزية البسيطة، لذلك هي مناسبة للأطفال الذين يعرفون القراءة والكتابة. وتستخدم هذه اللغة أيضًا في الروبوتات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وألعاب الفيديو، لذلك يمكن أن يستخدمها طفلك في تطوير روبوت خاص به.

الفئة العمرية: مناسبة للأطفال من سن 9 سنوات وما فوق.

مناسبة للأطفال من سن 9 سنوات وما فوق. مستوى الصعوبة: متوسط.

وفي النهاية؛ إذا كنت تبحث عن تطبيقات تساعد في تعليم طفلك البرمجة في المنزل؛ يمكنك الاطلاع على مقال: “أبرز التطبيقات لتعليم الأطفال البرمجة“.

