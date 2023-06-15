ما هي المؤشرات الصحية التي يمكن مراقبتها في ساعة آبل؟

تُسهّل ساعة آبل إجراء المكالمات والتحقق من الرسائل وغيرها أثناء التنقل ودون الحاجة إلى الإمساك بالهاتف، لكن ميزاتها لا تقتصر على ذلك، فهي تحتوي أيضًا على الكثير من الميزات المخصصة لمراقبة المؤشرات الصحية المختلفة مما يساعدك في تتبع المؤشرات الخاصة ببعض المشكلات الصحية التي قد تعاني منها، أو الاستفادة من البيانات التي تحصل عليها لأخذ الاحتياطات اللازمة لمنع الإصابة ببعض المشكلات الصحية في المستقبل، ويمكنك التعمق أكثر في التفاصيل التي تقدمها ساعة آبل من خلال تطبيق Health في هاتف آيفون المقترن بالساعة.

إليك مجموعة من المؤشرات الصحية التي يمكن أن تساعدك ساعة آبل في مراقبتها:

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1- صحة القلب:

تتبع ساعة آبل معدل ضربات قلبك باستمرار، ويمكنك التحقق من البيانات في أي وقت باستخدام تطبيق (Heart Rate) في ساعتك، ومن هناك يمكنك الوصول إلى معدل ضربات القلب اللحظي.

إشعارات ارتفاع وانخفاض معدل ضربات القلب:

يمكن لساعة آبل إخطارك إذا ظل معدل ضربات قلبك أعلى أو أقل من المعدل الطبيعي إذا فعّلت الإشعارات داخل تطبيق Heart Rate في الساعة أو عبر تطبيق Apple Watch في آيفون.

ميزة AFib History:

تفحص ساعة آبل نبضات قلبك من خلال ميزة (irregular rhythm) لاكتشاف عدم انتظام ضربات القلب الذي قد يشير إلى الرجفان الأذيني (AFib)، وتمكنك ميزة AFib History، التي أضيفت إلى ساعات آبل مع إصدار watchOS 9، من تتبع عدد المرات التي كان فيها (إيقاع نبضات القلب) heart rhythm غير منتظم، ويمكنك مراقبة ذلك في تطبيق Health في آيفون.

قياس اللياقة القلبية:

يمكن لساعات آبل طراز Series 3 أو الطرز الأحدث تتبع اللياقة القلبية (Cardio Fitness) وهي الحد الأقصى لكمية الأكسجين التي يمكن أن يستهلكها جسمك أثناء التمرين، وذلك باستخدام مستشعرات القلب والحركة التي تقيس مدى صعوبة عمل قلبك أثناء المشي أو الجري في الهواء الطلق. وإذا انخفضت مستويات اللياقة القلبية لديك عن المستوى الطبيعي لعمرك وجنسك، فستتلقى إشعارًا.

2- صحة السمع:

استخدم تطبيق Noise في طراز Series 4 أو الطرز الأحدث لقياس مستويات الصوت من حولك. وفعّل إشعارات تطبيق Noise لتحذيرك عندما تحدد ساعتك مستوى ديسيبل في بيئتك المحيطة قد يؤثر سلبًا في سمعك حتى تتمكن من تغيير مكانك للحفاظ على صحة سمعك. ويمكنك التحكم في مستوى الديسيبل الذي يجب تعيينه في تطبيق Noise.

3- تشبع الدم بالأكسجين:

إذا كنت تستخدم ساعة آبل طراز Series 6 أو أي طراز أحدث، فيمكنك قياس نسبة الأكسجين في الدم التي تشير إلى مقدار الأكسجين الذي تحمله خلايا الدم الحمراء من الرئة إلى باقي أجزاء الجسم.

وللحصول على قراءة دقيقة، ستحتاج إلى اتباع التعليمات الخاصة بكيفية القياس بعناية، إذ يجب قياس هذه النسبة أثناء الجلوس وليس أثناء التنقل، كما يجب وضع ذراعك على طاولة لمدة 15 ثانية. ويمكنك الوصول إلى جميع القياسات في تطبيق Health في آيفون.

4- تتبع درجة الحرارة:

يحتوي طرازا Series 8 و Ultra على مستشعرين لقياس درجة حرارة معصمك أثناء النوم. وبعد حوالي خمس ليالٍ من تسجيل البيانات، ستحدد ساعة آبل درجة حرارة معصمك الأساسية وتتبع أي تغييرات تحدث في الليل. ومن خلال تطبيق Cycle Tracking، يمكن للنساء استخدام بيانات درجة الحرارة هذه للحصول على مساعدة في التنبؤ بدورات الحيض والإباضة.

5- تتبع النوم:

يتيح لك تطبيق Sleep في ساعة آبل إنشاء جداول للنوم، وتحديد مدة نومك، وتتبع ساعات نومك. ولتتبع النوم، ارتدِ ساعة آبل أثناء النوم، وستراقب حركتك عندما يكون وضع Sleep Focus نشطًا.

مراقبة مراحل النوم:

توفر ميزة مراحل النوم (Sleep Stages)، تحليلاً لجودة نومك، يتضمن المدة التي تقضيها في كل مرحلة من مراحل النوم المختلفة، وهي: ا(لاستيقاظ) awake، و (نوم حركة العين السريعة) REM sleep، و (النوم الأساسي) core sleep، و (النوم العميق) deep sleep.

وكما هو الحال مع العديد من الميزات في هذه القائمة، يمكنك الحصول على تفاصيل أكثر حول المؤشرات المتعلقة بالنوم عبر تطبيق Health في آيفون.

معدل التنفس أثناء النوم:

إذا كنت تستخدم طراز Watch 3 أو الطرز الأحدث، فيمكنك معرفة معدل التنفس (Respiratory Rate) الخاص بك الذي يقيس عدد المرات التي تتنفس فيها في الدقيقة أثناء النوم، ويُعد مقياسًا جيدًا لصحة الرئة ويمكنه أيضًا اكتشاف حالة (انقطاع النفس أثناء النوم) sleep apnea التي تحدث عندما يتوقف تنفسك أثناء النوم ثم يبدأ فجأة.

ذكرت Sleep Foundation أن معدل التنفس الطبيعي أثناء النوم عند البالغين الأصحاء يجب أن يكون من 15 إلى 16 مرة في الدقيقة، ومن 12 إلى 28 مرة في الدقيقة بالنسبة للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. فإذا كان معدل التنفس لديك خارج هذه النطاقات، فيجب استشارة طبيب مختص.