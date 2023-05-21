ما هي البيانات التي ستخسرها إذا حذفت جوجل حسابك؟

حدثت شركة جوجل سياسة حذف الحسابات غير النشطة لديها، حيث ستُقدِم الشركة على حذف الحسابات الشخصية التي لم يجرِ تسجيل الدخول إليها على مدار عامين أو أكثر، كما ستمحو كل ما يرتبط بها من معلومات وملفات مخزنة في خوادم الشركة.

ستبدأ جوجل بحذف الحسابات غير النشطة في نهاية العام الجاري، وستكون الحسابات التي أُنشئت ولم تُستخدم هي أولى الحسابات التي ستُحذف. وستجري عملية الحذف على مراحل، وستشمل الحسابات المجانية فقط، ولن تُحذف أي حسابات تديرها شركات أو مدارس.

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لكن ما هي البيانات التي يمكن أن تخسرها إذا حذفت جوجل حسابك؟

1- تفقد صورك المخزنة في خدمة صور جوجل:

تعد صور جوجل خدمة مفيدة للعديد من المستخدمين، فهي تحفظ صورك ومقاطع الفيديو تلقائيًا، وتُسهّل تنظيم الصور وتتضمن العديد من أدوات تحرير الصور وغير ذلك.

ولكن، إذا كانت صور جوجل هي المكان الوحيد الذي تخزن فيه صورك، خاصة تلك الموجودة في هاتف قديم به حساب جوجل قديم لم تعد تستخدمه، فأنت تخاطر بفقدانها إذا حذفت جوجل حسابك.

ولتجنب ذلك، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب جوجل القديم وتنزيل جميع محتوياته، أو إرسالها إلى حساب آخر نشط، بهذه الطريقة، حتى لو حذفته جوجل ستحتفظ بنسخة من صورك مخزنة في حسابك الفعّال أو في حاسوبك.

2- تختفي ملفات جوجل درايف:

شيء آخر يمكن أن يحدث هو أن الملفات الموجودة في خدمة (جوجل درايف) Google Drive التابع لحساب جوجل غير نشط ستختفي.

لذلك، إذا كنت تحتفظ ببعض الملفات في خدمة جوجل درايف التابعة لحساب جوجل غير نشط، نزّل تلك الملفات في جهازك وحمّلها في حسابك النشط لضمان الوصول إليها في المستقبل.

3- قد تفقد الوصول إلى حسابات أخرى:

إذا كنت تُسجّل الدخول إلى الخدمات المختلفة عبر الإنترنت باستخدام حساب جوجل قديم وحذفت جوجل حسابك، فهناك فرصة لفقدان الوصول إلى حسابك في تلك الخدمات لأنه إذا كنت بحاجة إلى استعادة حسابك في خدمة معينة، فلن تتمكن من الوصول إلى بريدك الإلكتروني المرتبط بتلك الخدمة.

كيفية منع حذف حسابك في جوجل

للتأكد من أن جوجل لن تحذف حسابك، فإن الشيء الأساسي الذي يجب عليك القيام به هو تسجيل الدخول إلى حسابك القديم في جوجل، وقراءة رسائل البريد الإلكتروني وإرسال بعض الرسائل باستخدام هذا الحساب، أو تحميل ملفات إلى خدمة جوجل درايف أو تنزيلها، أو مشاهدة مقطع فيديو في يوتيوب من هذا الحساب. ويمكنك أيضًا تحميل مقطع فيديو في يوتيوب.

وللحفاظ على البيانات القديمة في حساب جوجل الذي لا تستخدمه منذ أكثر من عامين، يمكنك استخدام خدمة (Google Takeout) التي تعمل على تجميع بيانات حساب جوجل في مكان واحد، وتتيح لك تصدير نسخة من محتوى الحساب لحفظ نسخة احتياطية مؤرشفة، أو استخدامه في خدمات خارجية أخرى. ولتعرّفِ كيفية استخدام خدمة جوجل (Takeout)، يمكنك الاطلاع على مقال: “ما هي خدمة جوجل Takeout وكيف تستخدمها؟“.