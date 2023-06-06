ما هي أجهزة آيباد التي تدعم إصدار iPadOS 17؟

كشفت شركة آبل رسميًا عن الإصدار الجديد من نظام تشغيل أجهزة آيباد اللوحية وهو iPadOS 17، وذلك ضمن مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2023، بالإضافة إلى الكشف عن إصدار iOS 17 لهواتف آيفون وإصدار macOS 14 لحواسيب ماك.

وكما هو الحال دائمًا، تهدف آبل إلى السماح لأكبر عدد ممكن من أجهزة آيباد القديمة بدعم أحدث إصدار من نظام التشغيل، وقد قدمت الشركة قائمة بطرز آيباد القادرة على تشغيل iPadOS 17، والتي سنذكرها فيما يأتي:

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لمحة عن ميزات iPadOS 17 الجديدة:

قبل ذكر قائمة أجهزة آيباد التي تدعم إصدار iPadOS 17 لابد من أنك ترغب في تعرّف أبرز ميزات الإصدار الجديد من نظام التشغيل iPadOS 17، وفيما يلي بعض تلك الميزات:

قدمت آبل طرقًا جديدة تمامًا للمستخدمين لتخصيص شاشة القفل. أضافت ميزة AutoFill لتسهيل التعامل مع ملفات PDF، التي تعتمد على التعلم الآلي لتحديد الحقول وملئها بسهولة. حصل تطبيق (الملاحظات) Notes على ميزات جديدة لتنظيم ملفات PDF وقراءتها والتعليق عليها والتعاون فيها. حصل تطبيق الرسائل على تحديثات مهمة، مثل: تجربة ملصقات جديدة، وإمكانية قراءة الرسائل الصوتية وغيرها. إضافة تطبيق Health إلى آيباد.

ولمعرفة المزيد عن تلك الميزات في نظام iPadOS 17، يمكنك قراءة مقال: آبل تكشف عن نظام IPadOS 17 الجديد لأجهزة آيباد.

وسيتوفر الإصدار التجريبي من نظام iPadOS 17 كإصدار تجريبي للمطورين ابتداءً من اليوم، وسيتوفر الإصدار التجريبي العام (Public Beta) للمستخدمين خلال الشهر القادم عبر موقع (beta.apple.com‏‏)، وسيصل الإصدار النهائي من النظام لعموم المستخدمين في الخريف من هذا العام.

ما هي أجهزة آيباد التي تدعم iPadOS 17؟

يمكنك تثبيت iPadOS 17 في جميع الطرز التالية:

iPad mini (الجيل الخامس) والطرز الأحدث.

iPad (الجيل السادس) والطرز الأحدث.

iPad Air (الجيل الثالث) والطرز الأحدث.

جميع طرز iPad Pro باستثناء الجيل الأول مقاس 12.9 بوصة.

كيفية تحديد طراز آيباد وإصدار iPadOS:

إذا لم تكن متأكدًا من طراز جهاز آيباد الخاص بك وإصدار نظام التشغيل الذي يعمل به، فيمكنك التحقق من ذلك باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم اختر (عام) General. انقر فوق (حول) About وتحقق من اسم الطراز والجيل لجهازك.

للتحقق من إصدار نظام iPadOS الذي يعمل به جهازك، اتبع الخطوات التالية: