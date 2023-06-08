ما هو Zoom IQ وكيف يسهل عليك عقد اجتماعاتك؟

تُعد شركة (زوم) Zoom واحدة من أبرز الشركات التي تعاونت مع شركة (OpenAI) لإدماج الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدمتها لمؤتمرات الفيديو، إذ قدمت (Zoom IQ) وهو عبارة عن مساعد ذكي يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز التعاون والإنتاجية بين الفرق.

وقد أعلنت شركة زوم يوم الإثنين الماضي عن ميزات جديدة للمساعد (Zoom IQ) وهي: (ملخص الاجتماع) Meeting Summary، وميزة (الإنشاء في دردشة الفرق) Team Chat compose التي ستساعد الفرق في تحسين الإنتاجية وتحقيق التوازن بين أولويات العمل والتعاون على نحو أكثر فعالية.

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مع ملخص الاجتماع، يمكن لمضيفي الاجتماع تلقي ملخصات تلقائية دون تسجيل المحادثات، بينما تُنشئ ميزة الإنشاء في دردشة الفرق المدعومة من OpenAI مسودة للرسائل بناءً على تسلسل الدردشة.

إليك المزيد حول كيفية الاستفادة من ميزات الذكاء الاصطناعي في Zoom IQ لتحسين الاجتماعات وتعزيز الإنتاجية:

ما هي ميزات الذكاء الاصطناعي في Zoom IQ ؟

تساعد ميزات الذكاء الاصطناعي التي يتمتع بها Zoom IQ في تحسين الانتاجية وتعزيز التعاون بين الفرق وجعل الاجتماعات أكثر فعالية، وهذه الميزات هي:

1- ملخص الاجتماع (Meeting Summary):

يمكن لمضيفي اجتماع زوم تفعيل ميزة ملخص الاجتماع لتلخيص الاجتماعات تلقائيًا، ثم إرسال الملخص عبر Team Chat، أو عبر البريد الإلكتروني إلى المضيف. ثم يمكن للمضيف إرسالها إلى جميع الحاضرين أو أي شخص لم يكن متاحًا مما يُساعد في تحسين الإنتاجية وتعزيز التعاون الجماعي.

2- ميزة Team Chat compose:

يمكن لمستخدمي دردشة الفرق (Team chat) استخدام ميزة الإنشاء (compose) المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تستفيد من تقنية OpenAI، لإنشاء رسائل استنادًا إلى سياق سلسلة دردشة الفرق، بالإضافة إلى إمكانية تغيير أسلوب الرسالة وطولها، وإعادة صياغة عبارات الردود لتخصيص التوصيات النصية.

يمكنك الوصول إلى الميزات السابقة بالانتقال إلى وحدة التحكم الإدارية (admin console) في زوم والاشتراك في الإصدار التجريبي المجاني لكل ميزة. ومع ذلك، فإن هذه الميزات متاحة حاليًا للمستخدمين المشتركين في الخطط المدفوعة فقط.

بالإضافة إلى الميزات السابقة، فقد أعلنت زوم أيضًا عن المجموعة القادمة من ميزات Zoom IQ المتوقع إتاحتها للمستخدمين خلال الأسابيع القليلة القادمة، وهي:

إنشاء محتوى البريد الإلكتروني (Email compose): يمكنك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لصياغة رسائل البريد الإلكتروني بناءً على السياق من اجتماعات زوم السابقة ومكالمات Zoom Phone ورسائل البريد الإلكتروني.

تلخيص سلاسل دردشات الفرق (Team Chat thread summaries) : ستسمح لك هذه الميزة بتلخيص سلاسل المحادثات ( chat thread) بأكملها بنقرة واحدة.

استفسارات الاجتماع (Meeting queries): تتيح هذه الميزة للمستخدمين طرح أسئلة حول الاجتماع الجاري وتلقي إجابة يولدها الذكاء الاصطناعي بناءً على السياق. وستساعد هذه الميزة المستخدمين في تعرّف الموضوعات التي فاتتهم من الاجتماع في حالة الانضمام بوقت متأخر دون تعطيل سير الاجتماع. وكل ما على المستخدم فعله هو طرح سؤال أثناء الاجتماع، وستقدم هذه الميزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي الإجابة.

ميزة Whiteboard draft: تُساعد هذه الميزة في إنشاء أفكار أولية بناءً على مطالبات نصية معينة.

تُساعد هذه الميزة في إنشاء أفكار أولية بناءً على مطالبات نصية معينة. ميزة Whiteboard synthesize: تُنظم هذه الميزة تلقائيًا الأفكار المضافة في Whiteboard ضمن فئات مختلفة لتسهيل الوصول إليها مما يوفر الوقت ويزيد الإنتاجية.

من يمكنه الوصول إلى ميزات Zoom IQ؟

يمكن لأي شخص مشترك بالخطط المدفوعة في زوم الوصول إلى الإصدار التجريبي لميزة موجز الاجتماع وميزة الإنشاء في دردشة الفريق المتاحة حاليًا باللغة الإنجليزية فقط. ومع ذلك، فإن مضيف الاجتماع وحده الذي يمكنه تفعيل خيار موجز الاجتماع.