ما هو CAPI وكيف يساعدك في تحسين مبيعات متجرك الإلكتروني؟

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لسنوات؛ ظلت تقنية تتبع سلوك زوار المواقع عبر (ملفات تعريف الارتباط) Cookies هي السائدة في مجال الإعلانات المدفوعة عبر الإنترنت سواء في منصات التواصل الاجتماعي أو محركات البحث.

وتعتمد هذه التقنية على متصفحات الويب التي يستخدمها زوار المواقع أو المتجر الإلكتروني لتتبع سلوكهم بما يشمل: الصفحات التي زاروها، وعمليات الشراء التي قاموا بها، وتسجيل البيانات، ولذلك يطلق عليها اسم (التتبع عبر المتصفح) Browser Tracking.

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وعندما تُثبت كود بكسل التتبع لأي منصة إعلانية في موقعك مثل: سناب شات بكسل فإنه يستخدم التقنية نفسها لتتبع سلوك الزوار، ويرسل بيانات زياراتهم إلى حسابك الإعلاني في هذه المنصة بحيث تتمكن من إنشاء جماهير مخصصة منهم وإعادة استهدافهم بإعلانات أخرى.

ولكن هذه الطريقة التقليدية للتتبع تواجه حاليًا تحديات كبيرة أبرزها توجه متصفحات الويب لفرض المزيد من القيود على ملفات تعريف الارتباط التي تستخدمها أكواد البكسل لتتبع سلوك زوار المواقع.

بالإضافة إلى زيادة وعي مستخدمي الإنترنت واعتمادهم أحيانًا على ميزة التصفح الخفي، أو تثبيتهم لبرامج حظر الإعلانات التي بدورها تحظر عمل أكواد تتبع المنصات الإعلانية ومنصات تحليلات الويب.

ونتيجة لهذه التحديات برزت تقنية جديدة للتتبع تُسمى (واجهة API التحويلات) Conversion API – التي يطلق عليها اختصارًا CAPI – وتختلف في طريقة عملها عن الطريقة التقليدية للتتبع، إذ تعتمد على خادم الاستضافة لتتبع بيانات زوار المواقع بدلًا من الاعتماد على متصفح الويب ولهذا يطلق عليها (التتبع عبر السيرفر) Server-side tracking.

تتلخص فكرة عمل واجهة API التحويلات أو CAPI في الحصول على بيانات الزائر قبل تحميل محتوى صفحة الموقع الذي يزوره في متصفح الويب لديه، أي أنها تحصل على بياناته بمجرد وصول طلب تحميل صفحة الموقع إلى خادم الاستضافة مباشرة.

ويمكن تشبيه هذه التقنية بأنها جسر يتيح لبيانات زوار الموقع أن تتدفق في مسار خارج نطاق متصفح الويب بما يحتويه من قيود على ملفات تعريف الارتباط، وكذلك برامج حظر الإعلانات التي يقتصر نطاق عملها على إيقاف أكواد التتبع التي تعمل بعد تحميل محتوى صفحات الموقع وظهورها في المتصفح.

وتوفر المنصات الإعلانية مثل: فيسبوك وسناب شات وتيك توك وغيرها (واجهة API التحويلات)، ويمكن ربطها بالمواقع والمتاجر الإلكترونية وإنشاء الأحداث المراد تتبعها مثل: زيارة الصفحات وإتمام الشراء والإضافة لسلة التسوق.

وتعتبر (واجهة API التحويلات) في المنصات الإعلانية وسيلة تتبع أدق من البكسل، ولكنها في الوقت الحالي تعمل مع البكسل لتكون بمثابة وسيلة نسخ احتياطي لبيانات الأحداث المراد تتبعها في المواقع. إذ تقوم بتتبع بيانات الأحداث التي لم يتمكن البكسل من رصدها، ثم ترسلها إلى (مدير الأحداث) Events Manager في حسابك الإعلاني.

ولكي تتمكن من تثبيت (واجهة API التحويلات) يجب أن تستخدم منصة استضافة سحابية مثل: Google Cloud Platform لإنشاء سيرفر مخصص، أو منصة توفر خدمة التتبع عبر الخادم مثل: منصة (Stape) مع إنشاء وعاء مخصص للتتبع عبر السيرفر في منصة إدارة العلامات من جوجل Google Tag Manager.

تثبيت CAPI في موقعك أو متجرك الإلكتروني سيوفر لنظام توصيل الإعلانات بيانات أدق حول الزوار والمشترين وسيساهم في تقليل حجم البيانات التي يفقدها البكسل نتيجة لقيود الخصوصية في المتصفح أو برامج حظر الإعلانات.