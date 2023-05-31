ما الفرق بين رسائل SMS و RCS؟

تحتوي جميع الهواتف على تطبيق مدمج لإرسال الرسائل النصية عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS، ولكن الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد تسمح للمستخدمين بإرسال رسائل نصية من خلال ما يُسمى RCS. ولكن ما هو الفرق بين رسائل SMS و RCS؟

SMS و RCS هما بروتوكولات اتصال، وبينما تعتمد الرسائل النصية القصيرة على البساطة وتوفر ميزات محدودة، يقدم بروتوكول RCS ميزات إضافية ويوفر تجربة مراسلة أكثر ثراءً.

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فعند استخدام SMS أنت مقيد بكتابة النصوص القصيرة والمباشرة، بينما يتيح لك RCS إرسال الصور ومقاطع الفيديو وصور GIF والمواقع وغير ذلك. من ناحية أخرى تعتمد رسائل SMS على شبكة الهاتف الخلوي، بينما يعمل RCS من خلال شبكة البيانات الخلوية أو اتصال الواي فاي.

إليك بعض التفاصيل الإضافية، لتوضيح الفرق بينهما:

الرسائل النصية القصيرة SMS:

SMS تعني خدمة الرسائل النصية القصيرة، وتستخدم لإرسال الرسائل النصية القصيرة واستقبالها عبر شبكة الهاتف المحمول، ولا تحتاج إلى بيانات الهاتف أو شبكة الواي فاي حتى تعمل.

تقدم هذه الخدمة ميزات تبدو قديمة جدًا في عصر تطبيقات المراسلة الفورية ووسائل التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال: تسمح الرسائل القصيرة فقط بإرسال الرسائل النصية القصيرة التي لا تتجاوز 160 حرفًا ويتضمن ذلك الأرقام والرموز، ولا يمكنك تجاوز هذا العدد داخل الرسالة القصيرة الواحدة، وإذا تجاوزته، ستنفصل رسالتك إلى رسالتين.

من ناحيةٍ أخرى، لا يمكنك إرسال الصور أو مقاطع الفيديو أو الصوت أو صور GIF عبر رسائل SMS.

رسائل RCS:

RCS هو اختصار مصطلح (Rich Communication Services)، وهو بروتوكول اتصال يختلف عن SMS بالعديد من الجوانب، فهو يسمح بإضافة عدد أكبر من الأحرف في كل رسالة. ويمكنك أيضًا إضافة جميع أنواع الوسائط إلى رسائلك، مما يتيح لك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو وصور GIF. كما يمكنك إرسال بيانات الموقع وإنشاء محادثات جماعية، وتشفير رسائلك أيضًا.

الميزة الوحيدة التي تتفوق بها الرسائل النصية القصيرة SMS على RCS هي أنها متوفرة في كل الهواتف المحمولة تقريبًا، سواء كان الهاتف عادي أو ذكي يعمل بنظام أندرويد أو هاتف آيفون. بينما يتطلب استخدام RCS، هاتف يدعم هذه الميزة، والتعامل مع شركة اتصالات تدعم RCS. كما يجب أن يتوفر لدى الطرف الآخر الذي تريد مراسلته الإمكانيات نفسها، وعندها فقط ستكون المحادثة من خلال RCS.

من ناحية أخرى، لا تدعم هواتف آيفون RCS على الإطلاق، إذ تعتمد شركة آبل على خدمة iMessage الخاصة بها للمراسلة النصية بين هواتف آيفون، مما يجعل جميع الاتصالات النصية بين هواتف آيفون وأندرويد تكون عبر SMS فقط.

ما هي فوائد استخدام RCS بدلًا من SMS؟

كما ذكرنا، يتمتع بروتوكول RCS بميزات عديدة مقارنةً بالرسائل النصية القصيرة. والفائدة الأساسية من RCS هي أنك تحصل على تجربة محادثة سلسة تشبه تطبيقات المراسلة مثل: واتساب وتيليجرام، بالإضافة إلى ذلك، توسع RCS بشكل كبير مدى ثراء محادثاتك، إذ يمكنك أن تضيف الصور ومقاطع الفيديو وتشارك موقعك وغير ذلك.

هذه الميزات ممتازة بالنسبة للشركات التي ترغب في استخدام RCS للتسويق، فبدلاً من الاعتماد على نص ممل وقصير، يمكنهم كتابة مواد إعلانية وترويجية أكثر إبداعًا.

من ناحيةٍ أخرى، يمكن ارسال رسائل RCS بشكل مجاني تمامًا، بينما تتقاضى شركات الاتصال رسومًا مقابل الرسائل القصيرة التي ترسلها.

من يمكنه استخدام RCS؟

تدعم معظم شركات الاتصالات الرئيسية في جميع أنحاء العالم RCS. وبالنسبة للهواتف الذكية، فإن جميع هواتف أندرويد قادرة على استخدام RCS، لكنك بحاجة إلى التعامل مع شركة اتصالات تدعم RCS.

أما فيما يتعلق بتطبيقات الرسائل، فإن تطبيق رسائل جوجل يدعم RCS ويأتي مثبتًا سابقًا في معظم الهواتف الذكية الجديدة التي تعمل بنظام أندرويد، وإذا لم يكن الأمر كذلك، يمكنك تنزيله من متجر جوجل.

بالإضافة إلى أن تطبيق رسائل سامسونج يدعم RCS. وبالنسبة لمُستخدمي آيفون، فلا يمكنهم استخدام RCS لأن هواتفهم لا تدعم هذا البروتوكول كما ذكرنا سابقًا، ولكنهم يعتمدون على خدمة iMessage للتراسل.

