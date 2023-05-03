ماذا سيحدث إذا حذفت سجل المحادثة مع روبوت ChatGPT؟

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أشارت شركة (OpenAI) عند إطلاقها روبوت الدردشة ChatGPT إلى أن إحدى الطرق التي تعتمدها لتحسين الروبوت هي مراجعة سجلات المحادثة للمساعدة في تدريب الروبوت وزيادة جودة الاستجابة.

لذلك عند استخدامك روبوت (ChatGPT) سيظهر لك تنبيه منبثق يشير إلى أن المحادثات التي تُجريها معه يمكن أن يراها مدربو الذكاء الاصطناعي، مع تحذير من كتابة معلومات حساسة. ولكن قبل أسبوع تقريبًا، أعلنت OpenAI عن إضافة خيار تعطيل سجل الدردشة مع ChatGPT، سعيًا إلى توفير مزيد من التحكم في البيانات.

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وأوضحت في مدونتها الرسمية، أنها ستسمح للمستخدمين بإيقاف تشغيل سجل الدردشة في ChatGPT. وأن أي محادثات يبدأ بها المستخدم بعد تعطيل سجل الدردشة لن تستخدمها الشركة لتدريب وتحسين نماذجها اللغوية، ولن تظهر في الشريط الجانبي للسجل.

ويمكن العثور على عناصر التحكم في سجل المحادثة في إعدادات ChatGPT، وهي مُتاحة لجميع المستخدمين بدءًا من تاريخ 25 أبريل. وقالت OpenAI إنها تأمل أن يوفر هذا الخيار للمستخدمين طريقة أسهل لإدارة بياناتهم بدلًا من عملية إلغاء الاشتراك الحالية، وأوضحت أن بعد تعطيل سجل الدردشة، ستحتفظ بالمحادثات الجديدة لمدة 30 يومًا قبل حذفها بشكل نهائي.

ولكن ماذا سيحدث إذا حذفت سجل المحادثة مع روبوت ChatGPT؟

إذا حذفت سجل الدردشة لن يتأثر عمل الروبوت أو سرعة الاستجابة أو أي شي خاص بالأداء، ولكن المحادثات الجديدة لن تظهر في الشريط الجانبي ولن تتمكن من الرجوع إليها لاحقًا، ولن تُستخدم محادثاتك لأغراض تطوير روبوتات الدردشة التي تطورها شركة OpenAI،ولكن الشركة ستحتفظ بمحادثاتك الجديدة لمدة 30 يومًا قبل حذفها بشكل دائم لمراجعتها إذا لزم الأمر لمراقبة إساءة الاستخدام .

ورغم توفر خيار حذف الدردشة يجب ألا تُعطى المعلومات الشخصية الحساسة أو الأسرار التجارية أو البيانات الطبية لروبوت ChatGPT أو روبوتات الدردشة المنافسة مثل: Google Bard.

إليك كيفية حذف سجل المحادثة مع روبوت ChatGPT:

تتيح لك OpenAI الآن حذف سجل المحادثة في ChatGPT الخاص بك حتى لا تُستخدم محادثاتك لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وأي محادثات جديدة تُجريها مع الروبوت بعد تعطيل سجل الدردشة ستُحذف بعد 30 يومًا. إليك كيفية القيام بذلك:

1. انتقل إلى ChatGPT في متصفحك، ثم انقر فوق الزر الثلاثي النقاط الثلاث الموجودة في الجهة اليُسرى السُفلية من الشاشة.

2. ستظهر قائمة تتضمن عدّة خيارات، اختر منها (الإعدادات) Settings.

3. انقر فوق زر (Show) الظاهر بجانب خيار Data Controls.

4. ستجد خيار (Chat History & Training) مفعّل تلقائيًا، عطّله لحذف سجل المحادثة ومنع استخدام محادثاتك الجديدة مع روبوت ChatGPT لأغراض تدريب روبوتات الذكاء الاصطناعي التي تُتنجها شركة OpenAI.

5. سترى رسالة في الشريط الظاهر في الجهة اليُسرى تفيد بأن سجل الدردشة الخاص بك الجديد لن يُحفظ. وسيتغير لون شريط البحث إلى الأسود.

6. سيسمح النقر فوق خيار (Enable chat history) الذي سيظهر في الشريط الجانبي بحفظ محادثاتك مرة أخرى واستخدامها لأغراض التدريب.