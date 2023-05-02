 مؤتمر Google I/O 2023.. إليك أبرز المنتجات التي من المتوقع أن تعلن عنها جوجل

أعلنت شركة جوجل في شهر مارس عن موعد عقد حدثها السنوي للمطورين Google I/O، وقالت إن مؤتمر Google I/O 2023 سينطلق في 10 مايو المقبل، وسيكون وجاهيًا لعدد محدود من الجمهور، ومتاحًا للمشاهدة عبر الإنترنت للجميع.

وأعلن عن موعد الحدث الرئيس التنفيذي لشركة جوجل (سوندار بيتشاي) في تغريدة له في موقع تويتر، حيث قال: “متحمس لأن يكون #GoogleIO هذا العام في 10 أيار/ مايو، مباشرًا من Shoreline Amphitheatre في Mountain View وعبر الإنترنت في io.google/2023“.

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ومن المُتوقع أن تركز جوجل في هذا العام في تقنية الذكاء الاصطناعي وتعلن عن عدّة أجهزة بميزات أقوى وأكثر تطورًا، وسنذكر فيما يلي أبرز المنتجات التي قد تُعلن عنها جوجل في مؤتمر المطورين Google I/O 2023:

1- الجهاز اللوحي Pixel Tablet:

كشفت شركة جوجل النقاب عن جهازها اللوحي خلال حدث Google Pixel Event في شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث روجت لمعالج Tensor G2 الذي يعمل به هذا الجهاز، وقاعدة الشحن اللاسلكية (Charging Speaker Dock) التي تحول الجهاز اللوحي إلى مكبر صوت منزلي ذكي.

تفكر جوجل في جعل Pixel Tablet أكثر من مجرد جهاز لوحي يُستخدم لبعض المهام، وبالنظر إلى براعتها البرمجية، فإنها ستوفر تجربة استخدام تركز في الإنتاجية والترفيه ومن المتوقع أن تتفوق فيها على الأجهزة اللوحية الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد.

فمن خلال هذا الجهاز يمكنك التحكم بسهولة في جميع أجهزتك المنزلية الذكية، حتى تتمكن من إطفاء الأنوار في المنزل، وضبط منظم الحرارة على درجة حرارة المثالية دون الحاجة إلى التحرك من مكانك، وغيرها العديد من الميزات التي ستوضحها جوجل عند الإعلان عن Pixel Tablet.

2- هاتف Pixel القابل للطي:

قد يكون هاتف بكسل القابل للطي Pixel Fold المنتج الأكثر توقعًا من جوجل هذا العام. فمن المتوقع أن تُطلق جوجل أول جهاز قابل للطي من إنتاجها أو تُعلن عنه على الأقل خلال مؤتمر المطورين Google I/O.

ومن المُتوقع أن تقدّم جوجل إصدار أندرويد يمكنه التكيف مع الأجهزة القابلة للطي ويُسهّل التبديل بين الشاشات الداخلية والخارجية، وقد حققت الشركة بالفعل نجاحات مع إصدار Android 12L الذي ركزت فيه على معالجة المهام المتعددة في أجهزة أندرويد ذات الشاشة الكبيرة.

3- هاتف Pixel 7a:

تبرز سلسلة Pixel A بين طرز أجهزة بكسل من جوجل لما تحتويه من أحدث الميزات في نظام أندرويد وبسبب سعرها التنافسي.

ووفقًا لأحدث الشائعات، ومنها ملاحظة من المطور Kuba Wojciechowski سيحتوي هاتف Pixel 7a القادم على شاشة مُحسنة بمعدل تحديث 90 هرتزًا مع دعم الشحن اللاسلكي، وسيعمل بواسطة معالج Tensor G2 الخاصة بالشركة.

أما بالنسبة للسعر، فهناك تقرير حديث من موقع 9to5Google يشير إلى أنّ طراز Pixel 7a سيطلق خلال Google I/O مقابل 499 دولارًا، أي مع زيادة قدرها 50 دولارًا مقارنةً بالطراز السابق.

4- منتجات تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي:

يجتمع المطورين من جميع أنحاء العالم في مؤتمر المطورين السنوي لشركة جوجل، لمعرفة المزيد عن أحدث ابتكارات الشركة. نتيجة لذلك، من المُتوقع أن تتباهى جوجل بتطوراتها في المجال الأبرز في عالم التقنية وهو الذكاء الاصطناعي.

وقد تُعلن عن ترقيات وميزات جديدة في Bard، وتحديث لنموذج PaLM، وتكشف النقاب عن Magi، وهو محرك بحث حديث يعمل بالذكاء الاصطناعي.

5- أندرويد 14:

من المنتظر أن تُعلن جوجل عن الإصدار الجديد من نظام أندرويد الذي يحمل اسم (أندرويد 14) Android 14 خلال مؤتمر المطورين هذا العام، بجانب الإعلان عن أبرز تحديثاتها لتطبيقاتها وخدماتها. ورغم أن الإصدار التجريبي لنظام Android 14 قد أُطلق بالفعل، فمن المقرر بدء التشغيل الرسمي في وقت لاحق من العام وقد يكون في شهر أكتوبر. وخلال الفترة الفاصلة بينهما، ستختبر جوجل وتعرض عددًا كبيرًا من الميزات التي قد تصل أو لا تصل إلى الإصدار النهائي.

واستنادًا إلى الإصدار التجريبي وأحدث الميزات في نظام أندرويد 13، سيركز الإصدار الجديد من أندرويد في الخصوصية والأمان وتحسين الأداء والتخصيص.