لماذا يجب عليك تجنب استخدام إضافات غير معروفة في المتصفح؟

يمكن أن تساعد الإضافات في تحسين قدرات المتصفح وتعزيز الإنتاجية وتسهيل بعض المهام، ولكن يجب أن تكون على دراية تامة بالإضافات التي تثبتها في المتصفح.

وبالرغم من أن الإضافات تتوفر غالبًا في المتاجر الرسمية للمتصفحات، ستلاحظ أن بعض الإضافات غير المعروفة ليست متوفرة في هذه المتاجر، وتتطلب منك تنزيلها مباشرة من موقعها، وهذه الإضافات يُنصح بتجنب تثبيتها لما قد تسببه من أخطار متعلقة بأمن البيانات والتأثير سلبًا في أداء المتصفح.

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وفيما يلي سنوضح لماذا لا يجب استخدام تلك الإضافات غير المعروفة في متصفح الويب:

1- التعرض للمخاطر الأمنية:

أكبر خطر لاستخدام إضافات غير معروفة هو أنها يمكن أن تكون غير آمنة تمامًا. ويمكن أن يعرضك عدد كبير منها لمخاطر أمنية مثل: نشر البرامج الضارة وسرقة البيانات. وقد تأتي بعض هذه الإضافات أيضًا مليئة بالإعلانات التي يمكن أن تعيد توجيهك إلى مواقع الويب الضارة.

2- التسبب في إبطاء المتصفح:

عادةً ما تساعدك الإضافات في تسريع عملك. ومع ذلك، فإن استخدام الإضافات غير المعروفة يمكن أن يكون له تأثير عكسي. وذلك لأن تلك الإضافات تطورها شركات تابعة لجهات خارجية، ولا تكون مصممة لتتوافق مع كل متصفحات الويب بشكل كامل، لذلك؛ ستكون مشكلة التأثير في أداء المتصفح شائعة. فإذا لاحظت أن المتصفح أصبح بطيء بعد تثبيت إضافة غير معروفة، ستكون هي السبب في ذلك.

3- هناك مخاوف بشأن الخصوصية:

الكثير من هذه الإضافات غير المعروفة مجانية، لكن غالبيتها ستجد طرق أخرى لكسب المال من المستخدمين، والطريقة الأكثر شيوعًا للقيام بذلك هي جمع البيانات وبيعها للمعلنين. ويكون ذلك بتتبع أنشطتك عبر الإنترنت مثل: مراقبة سجل التصفح واستفسارات البحث والبيانات الشخصية التي تضيفها في بعض المواقع الإلكترونية. ويمكن للشركات المطورة لتلك الإضافات بيع هذه البيانات للمعلنين وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل أكبر مثل: سرقة الهوية.

شيء آخر يجب ملاحظته هو أنه عند تثبيت إضافة في متصفحك، فإنك تمنحها عن غير قصد أذونات عشوائية. وبذلك، يمكن لتلك لإضافات الوصول إلى سجل نشاطك أو ملفاتك أو حتى الكاميرا الخاصة بك.

4- نقص الدعم:

تصدر تحديثات مستمرة لمعظم متصفحات الويب تتضمن تصحيحات وتعديلات طفيفة، وفي أغلب الأحيان، يجب تحديث الإضافات المُثبتة في المتصفح وفقًا لهذه التغييرات لتجنب المشكلات في الأداء. والعديد من الإضافات غير المعروفة لا تُحدث تلقائيًا، مما قد يؤثر في أداء المتصفح وسرعته. لهذا السبب يجب عليك دائمًا التحقق من سجل التحديث لهذه الإضافات للتأكد من تحديثها في الوقت المناسب.

من ناحيةٍ أخرى، ستلاحظ أن معظم هذه الإضافات لا توفر دعم للعملاء. لأن الكثير منها مجانية، فلا تهتم الشركات المطورة لتلك الإضافات بأي مشكلات قد يواجهها المستخدمين.

5- مشكلات في التوافق مع المتصفح:

يستخدم معظم الأشخاص متصفح (جوجل كروم) Google Chrome. لذلك، تُطوّر معظم الإضافات لمتصفح كروم أولاً ثم المتصفحات الأخرى. ومع ذلك، فإن التوافق ليس مشكلة بالنسبة لمعظم الإضافات المعروفة والشائعة وستلاحظ أنها متوافقة مع كل المتصفحات ويمكن تشغيلها في أي متصفح دون أي مشاكل.

لكن بالنسبة لبعض الإضافات غير المعروفة، فقد تعمل بشكل جيد في متصفح كروم ولكنها تسبب مشكلات عند استخدامها في متصفح فايرفوكس أو إيدج.

الخاتمة:

من المهم دائمًا قراءة المراجعات قبل تنزيل أي إضافة، لتجنب المشكلات التي ذكرناها سابقًا. وعند الرغبة في تنزيل إضافة للمتصفح، اختر من الإضافات الموثوقة والمجربة والتي يكون تقييمها أربع نجوم أو أكثر فقط في المتجر. وإذا كنت بحاجة ماسة إلى تنزيل إضافة تقييمها هو ثلاث نجوم فقط، فيجب أن تقرأ المراجعات جيدًا وتتأكد من كون المشكلات التي يبلغ عنها الأشخاص في المراجعات خطيرة أم لا.