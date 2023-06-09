لماذا لا تحصل بعض هواتف أندرويد على تحديثات للنظام؟

تحصل بعض هواتف أندرويد على الميزات الجديدة فور إضافتها إلى النظام، بينما لا تحصل بعضها على تلك الميزات، وكلما أُعلن عن ميزات جديدة أضيفت إلى النظام فإن السؤال الأول الذي يخطر في ذهنك هو؛ هل سيحصل هاتفي على هذه الميزة أم لا؟

هناك الكثير من الأمور المتعلقة بكيفية تحديث هواتف أندرويد، وموعد وصول التحديث إلى الأجهزة المختلفة، وهذا ما سنوضحه فيما يلي، بالإضافة إلى معرفة كيفية تحديث نظام التشغيل في هاتفك:

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أولًا؛ على ماذا تعتمد تحديثات أندرويد؟

أندرويد هو نظام مفتوح المصدر ويمكن لأي شركة تُنتج هاتف ذكي أو جهاز لوحي إضافة نظام أندرويد إليه. وقد تعمل هذه الأجهزة بإصدارات مختلفة من نظام أندرويد، وتستخدم الشركات المنتجة للهواتف مثل: سامسونج و OnePlus وحتى جوجل الإصدار الأساسي من النظام لإنشاء واجهة المستخدم الخاصة بها. على سبيل المثال: تعمل هواتف سامسونج الحديثة بنظام أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 الخاصة بشركة سامسونج.

يُطلق على الإصدار الأساسي من نظام أندرويد اسم: (Android Open Source Project (AOSP، وعندما تضيف شركة جوجل تحديثًا إلى AOSP، يكون الأمر متروك للشركات المنتجة للهواتف لاستخدامه وتخصيصه وإرسال التحديث إلى أجهزتها. والهواتف الوحيدة التي تحدثها جوجل بنفسها هي هواتف Pixel، والشركات الأخرى هي المسؤولة عن تحديث هواتفها الخاصة.

ثانيًا؛ ما هو إصدار أندرويد الذي يعمل به هاتفك؟

يمكنك التحقق من إصدار أندرويد الذي يعمل به هاتفك باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings، ثم اختر (حول الهاتف) About Phone. مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى خيار (إصدار أندرويد) Android Version، حيث سيظهر رقم الإصدار الذي يعمل به جهازك تحت كلمة (Android Version) فإذا كان الرقم هو 13 فهذا يعني أن هاتفك يعمل بإصدار أندرويد 13. في بعض الأجهزة، مثل: هواتف سامسونج جالاكسي ستحتاج إلى الانتقال إلى (معلومات البرامج) Software Information، ثم سترى خيار إصدار أندرويد وخيار (إصدار واجهة المستخدم) One UI Version .

ثالثًا؛ ما هو أحدث إصدار من نظام أندرويد؟

في الوقت الحالي يعد أندرويد 13 أحدث إصدار من نظام أندرويد، وقد صدر في 15 أغسطس 2022. ومن المقرر إطلاق إصدار أندرويد 14 للمستخدمين في خريف عام 2023.

رابعًا؛ ما هي هواتف أندرويد التي تمتاز بأطول فترة دعم للتحديثات؟

تُعد هواتف سامسونج جالاكسي و Pixel من جوجل من هواتف أندرويد التي تمتاز بأفضل فترات الدعم لتحديثات النظام. لذا؛ فإن أهم ما يجب التركيز فيه إذا كنت مهتمًا بالحصول على أحدث تحديثات النظام لفترة طويلة هو اختيار هاتف من شركة تدعم تحديث أجهزتها لفترة طويلة.

تتلقى هواتف جالاكسي التي أطلقت في عام 2019 أو بعد ذلك أربع سنوات من التحديثات الأمنية، بينما تتلقى الأجهزة الأحدث ما يصل إلى خمس سنوات.

أما بالنسبة إلى جوجل، تتلقى أجهزتها تحديثات لنظام أندرويد لمدة ثلاث سنوات، وتتلقى التحديثات الأمنية لمدة خمس سنوات وذلك بدءًا من سلسلة Pixel 6. ويتلقى طراز Pixel 5a والطرز الأقدم ثلاث سنوات من تحديثات النظام والتحديثات الأمنية وهذا يعني أن طراز Pixel 3 والطرز الأقدم لم تعد مدعومة.

خامسًا؛ كيفية تحديث نظام أندرويد:

يعتمد تحديث هاتف أندرويد بشكل كبير على نوع هاتفك وإذا كان التحديث متاح أم لا، وفي بعض الأحيان، يتوفر التحديث ولكن قد يستغرق بعض الوقت للظهور. ومع ذلك، فإن عملية التحقق من وجود تحديث مُتاح متشابهة جدًا في هواتف أندرويد المختلفة، وهي كالتالي: