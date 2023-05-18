لماذا تحذف جوجل الحسابات غير النشطة وماذا تفعل لحماية بياناتك؟

أعلنت شركة جوجل يوم الأربعاء الماضي عن تحديث سياسة حذف الحسابات غير النشطة لديها؛ إذ ستُحذف الحسابات التي لم يجرِ تسجيل الدخول إليها على مدار عامين أو أكثر، وهذا يعني فقدان كل شيء موجود في حسابك؛ بما يشمل: بريد جيميل، والملفات المحفوظة في جوجل درايف، والصور الموجودة في خدمة (Google Photos)، وغيرها من بيانات التطبيقات والخدمات المرتبطة بالحساب. ولكن ما السبب وراء حذف الحسابات غير النشطة، وماذا تفعل لتجنب حذف حسابك؟

أولًا؛ لماذا تحذف جوجل الحسابات غير النشطة؟

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صرحت جوجل أن السبب وراء اتخاذها هذه الخطوة ة هو الأمان، لأنه إذا لم يُستخدم الحساب منذ فترة طويلة، فبالتأكيد يعتمد على على كلمات المرور القديمة أو المُعاد استخدامها التي ربما تكون قد تعرضت للاختراق، كما تفتقر هذه الحسابات أيضًا إلى إجراءات الأمان مثل: المصادقة الثنائية التي تضيف طبقة أمان إضافية ضد عمليات تسجيل الدخول المشبوهة.

ولا يزال لدى العديد من مستخدمي جيميل بيانات قيمة، حتى لو لم يسجلوا الدخول إلى حساباتهم بانتظام. على سبيل المثال، قد يكون لدى مستخدمي جيميل حسابات متعددة بسبب نفاد المساحة التخزينية في الحساب الأساسي القديم، وكما أشار بعض المستخدمين عبر تويتر، إلى أن الحسابات غير النشطة يمكن أن تحتوي على معلومات حيوية لأولئك الذين لا يستطيعون الوصول إليها على المدى القصير لمجموعة متنوعة من الأسباب.

ثانيًا؛ ماذا تفعل لتجنب حذف حسابك حماية بياناتك؟

ستبدأ جوجل بحذف الحسابات غير النشطة في ديسمبر 2023، وستكون الحسابات التي أُنشئت ولم تُستخدم هي أولى الحسابات التي سيجري حذفها.

وتقول جوجل إنها سترسل إشعارات متعددة قبل حذف الحساب، ستنتقل هذه الإشعارات إلى عنوان البريد الإلكتروني للحساب الرئيسي بالإضافة إلى أي عنوان بريد إلكتروني احتياطي مرتبط به. ولكن لا تنتظر، لأنه من السهل جدًا نسيان الأمر، لذلك من الأفضل البدء بتنشيط حسابك الآن بدلًا من المخاطرة بفقدان أي بيانات ترغب في الاحتفاظ بها.

قدمت جوجل بعض النصائح البسيطة التي تساعدك في الحفاظ على الحساب نشطًا، ومنها:

تسجيل الدخول إلى الحساب وإرسال رسالة بريد إلكتروني كل فترة قصيرة.

مشاهدة مقطع فيديو في يوتيوب أثناء تسجيل الدخول إلى الحساب.

استخدام واحدة من أدوات مساحة العمل الخاصة بها مثل: محرر مستندات جوجل، وهنا يوجد حل بسيط، وهو تنزيل تطبيق مستندات جوجل في هاتفك، وكل فترة قم بإنشاء مستند جديد واكتب فيه أي ملحوظة.

وللحفاظ على البيانات القديمة في حساب جوجل الذي لا تستخدمه منذ أكثر من عامين، يمكنك استخدام خدمة (Google Takeout) التي تعمل على تجميع بيانات حساب جوجل في مكان واحد، وتتيح لك تصدير نسخة من محتوى الحساب لحفظ نسخة احتياطية مؤرشفة، أو استخدامه في خدمات خارجية أخرى.

ويمكنك استخدام خدمة (Takeout) لتنزيل نسخة من بياناتك في حاسوبك، أو إرسال نسخة من البيانات قيّمة بالبريد الإلكتروني إلى حسابات نشطة أخرى.

ولتعرّف كيفية استخدام خدمة جوجل (Takeout)، يمكنك الاطلاع على مقال: “ما هي خدمة جوجل Takeout وكيف تستخدمها؟“.