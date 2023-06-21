كيف يمكن أن يساعد ChatGPT منشئي المحتوى في عملهم؟

أثبت ChatGPT أنه قادر على المساعدة في الكثير من المجالات، إذ يمكن أن يساعد في البحث والتلخيص، ويقدم اقتراحات تساعد في حل المشكلات، ويُسهّل التوصل إلى أفكار مبتكرة، وغير ذلك. وفي عالم إنشاء المحتوى لمنصات التواصل الاجتماعي الذي ينمو بشكل كبير، هناك حاجة مستمرة لابتكار منشور جديد، وكتابة الأوصاف المناسبة للصور ومقاطع الفيديو، وفي هذا المجال يمكن أن يُساعد روبوت ChatGPT منشئي المحتوى في عملهم ويوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد.

فإذا كنت من منشئي المحتوى في منصات التواصل الاجتماعي وتفكر في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وChatGPT تحديدًا، يمكنك اتباع الطرق التالية:

1- استخدم ChatGPT لتوليد أوصاف للصور ومقاطع الفيديو:

بعد إنشاء مقطع فيديو أو تصوير صورة، تكون كتابة الوصف المناسب هي الخطوة التالية في سير عمل منشئي المحتوى، ولكن هذه الخطوة تحتاج إلى التفكير بعمق للتوصل إلى وصف ملهم ومناسب للمنشور. في هذه الحالة يمكن أن يساعدك ChatGPT، وبمجرد إخباره بالموضوع الأساسي للمنشور يمكن أن يولد وصفًا مناسبًا بسرعة.

2- إنشاء نصوص للفيديو:

إذا كنت تعمل في مجال صناعة الفيديو، سواء كان ذلك لمنصة يوتيوب أو تيك توك أو إنستاجرام، فيجب التحضير لنص مناسب يتضمن الجوانب جميعها التي تود الحديث عنها في الفيديو خاصةً إذا كان هناك قدر كبير من المعلومات التي تود ذكرها. ولتسهيل هذه العملية، يمكن أن تطلب من روبوت ChatGPT إنشاء نص لك بناءً على الموضوع الذي يدور حوله الفيديو.

ومع ذلك، يجب عليك إلقاء نظرة على المحتوى الذي أنشأه ChatGPT لك قبل البدء بتسجيل مقطع الفيديو للتحقق من عدم وجود أي أخطاء أو معلومات غير صحيحة.

3- إنشاء عناوين للمنشورات ومقاطع الفيديو:

العنوان هو أهم جزء في المنشور أو الفيديو لأنه يساعد في جذب انتباه الناس. ولكن في بعض الأحيان قد يكون من الصعب إنشاء عنوان جذاب، وفي هذه الحالة، يمكن أن يساعدك ChatGPT في إنشاء العناوين وتخفيف ضغوط الاضطرار إلى ابتكار عنوان مميز بمفردك.

وكل ما عليك فعله هو كتابة مطالبة تتضمن الموضوع الأساسي للمنشور أو مقطع الفيديو الذي تريد مشاركته مع المتابعين في منصات التواصل الاجتماعي، وسينتج الروبوت محموعة من العناوين الجذابة لتختار منها ما يناسبك.

4- ابتكار أفكار جديدة للمحتوى:

إذا شعرت أنك تحتاج إلى المساعدة في ابتكار أفكار جديدة لمحتوى منصات التواصل الاجتماعي، اطلب من ChatGPT اقتراح بعض الأفكار.

يمكنك إدخال مطالبة إلى ChatGPT لطرح أفكار جديدة تتضمن المجال الذي تُنشئ محتوى عنه، ومن هم متابعينك إذا كانوا من فئة الأطفال أو المراهقين وغير ذلك، وأي معلومات أخرى تجد أنها ضرورية ليتمكن ChatGPT من توليد أفكار مناسبة لك.

5- تحرير النصوص وإعادة الصياغة:

يساعد ChatGPT في تصحيح الأخطاء اللغوية والنحوية في النصوص المختلفة، كما يستطيع إعادة صياغة النص الذي تدخله إذا طلبت منه ذلك. ولكن، هناك قيود على ما يمكن أن يفعله ChatGPT من حيث التدقيق والتحرير، فمن الأفضل أن تطلب منه تصحيح شيء واحد في كل مرة، مثل: الإملاء، والقواعد، وعلامات الترقيم، والصياغة، وإذا طلبت من ChatGPT كل شيء في وقت واحد، فقد يعطيك إجابات غير دقيقة.

6- تلخيص المقالات:

إذا كنت تُعدّ منشور يتطلب القليل من البحث لإضافة معلومات علمية على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب من ChatGPT تلخيص المقالات الطويلة لتتعرّف أهم المعلومات فيها، وما عليك سوى نسخ رابط المقال ولصقه في حقل الدردشة ثم اطلب من الروبوت أن يلخص المقال.

ستحصل على فقرة قصيرة توضح أبرز المعلومات التي يتحدث عنه المقال، ويمكنك الاستفادة من تلك المعلومات لإنشاء المنشور، ومع ذلك لا بد من إجراء بحث سريع للتأكد من صحة المعلومات.