ينطلق اليوم مؤتمر آبل للمطورين (WWDC 2023) الذي سيستمر حتى يوم 9 يونيو، وهو حدث آبل السنوي الذي تكشف فيه الشركة عن الإصدارات الجديدة من أنظمة تشغيل أجهزتها الذكية، وهناك بعض الحالات التي تعلن فيها آبل عن أجهزة جديدة خلال هذا الحدث، ومن المحتمل أن يحدث ذلك هذا العام.

فمن المتوقع أن تعلن آبل عن منتج جديد تعمل عليه من سنوات، وهي نظارتها الذكية للواقع المختلط التي تعمل بنظام تشغيل جديد يحمل اسم (xrOS)، بالإضافة إلى الإعلان عن إصدار جديد من حاسوب ماك بوك آير (MacBook Air) بشاشة مقاسها 15 بوصة.

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كما ستعلن آبل عن الإصدارات الجديدة من أنظمة تشغيل أجهزتها الذكية، حيث ستقدم هذا العام إصدارات: iOS 17، و iPadOS 17، و watchOS 10، و macOS 14، وtvOS 17.

إذا كنت متشوقًا لمشاهدة الحدث؛ فإليك موعده وكيف يمكنك متابعته، وما هي أبرز التوقعات حول ما ستعلن عنه آبل اليوم؟

متى سيُعقد مؤتمر آبل WWDC 2023 اليوم؟

ستبدأ الكلمة الرئيسية في مؤتمر آبل للمطورين (WWDC 2023) اليوم في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية، وسينعقد المؤتمر عبر الإنترنت كما اعتادت الشركة منذ تفشي فيروس كورونا، مع وجود حضور خاص في مقر الشركة الرئيسي (Apple Park) في مدينة كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا.

كيف يمكنك مشاهدة مؤتمر آبل WWDC 2023 اليوم؟

إذا كنت تستخدم جهاز غير تابع لشركة آبل، فيمكنك مشاهدة البث المباشر للكلمة الرئيسية في المؤتمر اليوم عبر قناة آبل الرسمية في يوتيوب.

وإذا كنت تستخدم أحد أجهزة آبل، مثل: آيفون أو آيباد أو حاسوب ماك؛ فيمكنك التوجه إلى تطبيق (Apple TV)، ثم الانتقال إلى قسم (Watch Now) لمشاهدة البث المباشر للمؤتمر.

ما هي أبرز التوقعات حول ما ستعلن عنه آبل اليوم؟

نظرًا إلى كثرة التوقعات حول المنتجات وأنظمة التشغيل التي ستعلن عنها آبل اليوم يتوقع (مارك جورمان) الصحفي من وكالة بلومبرج أن الكلمة الرئيسية في مؤتمر آبل للمطورين هذا العام ستكون الأطول في تاريخ الشركة؛ إذ ستتجاوز حاجز الساعتين المعتاد بسهولة.

وتشير التقارير إلى أن آبل ستعلن اليوم عن ما يلي:

نظارة الواقع المختلط ونظام تشغيلها xrOS.

حواسيب ماك جديدة ونظام macOS 14.

نظام iOS 17، ونظام iPadOS.

نظام watchOS 10.

إذا كنت تريد معرفة المزيد حول هذه المنتجات؛ يمكنك الاطلاع على مقال: “مؤتمر WWDC 2023 .. إليك أبرز المفاجآت المرتقبة من آبل هذا العام“.