كيف يمكنك تعديل رسائل واتساب بعد إرسالها؟

هل تتذكر كم مرة أرسلت رسالة في تطبيق واتساب وكانت تتضمن الكثير من الأخطاء الإملائية أو نقص في التفاصيل والمعلومات وتمنيت أن يكون بإمكانك تعديل الرسالة بعد إرسالها كما تفعل في تيليجرام مثلًا؟

يطالب مستخدمو واتساب منذ فترة طويلة بميزة تعديل الرسائل المرسلة خاصة وأنها ميزة موجودة في تطبيقات التراسل الفوري المنافسة مثل: تيليجرام، وبعد طول انتظار؛ بدأت خدمة واتساب بطرح ميزة تعديل الرسائل في غضون 15 دقيقة بعد إرسالها.

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وأشارت خدمة واتساب في بيان رسمي؛ إلى أن الميزة الجديدة ستسمح للمستخدمين تدارك أخطائهم الإملائية بسبب سرعة الكتابة، وكذلك إمكانية إضافة المزيد من التفاصيل والمعلومات إلى رسائلهم، بحيث يوضحون رسائلهم بشكل أكبر للطرف الآخر.

وأوضحت أيضًا أن الرسائل بعد تعديلها تستمر في كونها محمية بخاصية (التشفير من طرف إلى طرف) End-to-End Encryption، لحماية خصوصية المستخدمين ومحتوى رسائلهم. ولكن نبهت من أن الرسائل المُعدَّلة سيظهر بجوارها علامة (تم تعديلها) Edited، بحيب يعلم الطرف الآخر أن الرسالة مُعدَّلة، ولكن لن يظهر سجل التعديلات له.

إليك كيفية تعديل رسائل واتساب بعد إرسالها:

قبل البدء باستخدام هذه الميزة، تحتاج إلى التأكد من تحديث تطبيق واتساب في هاتفك إلى أحدث إصدار متاح، ثم يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اضغط مطولًا على الرسالة التي أرسلتها وتريد تعديلها سواء كانت مرسلة إلى فرد أو في مجموعة.

اضغط على أيقونة النقاط الثلاث الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اختر (تعديل) Edit.

عدل الرسالة كما تريد، ثم أعد إرسالها.

بمجرد إرسال الرسالة بعد التعديل سيظهر أسفلها علامة (تم تعديلها) Edited، ولكن لا تقلق لن يظهر سجل التعديل للطرف الآخر.

ملحوظة: تذكر أنه يمكنك تحرير الرسالة في غضون 15 دقيقة فقط من إرسالها، وبعدها سيختفي خيار التحرير.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق واتساب قد بدأ بطرح ميزة تعديل الرسائل المرسلة في بعض البلدان، وسيطرحها عالميًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لذلك إذا كنت لا تراها الآن في التطبيق، فما عليك سوى الانتظار بعضَ الوقت.

وتُعد ميزة تعديل الرسائل هي الميزة الثانية التي تقدمها خدمة واتساب خلال أقل من أسبوع، فالأولى كانت ميزة (قفل الدردشة) Chat Lock التي تتيح للمستخدمين تأمين محادثاتهم الحساسة.

تمنحك ميزة قفل الدردشة مزيدًا من الخصوصية لتأمين المحادثات التي لا تريد أن يراها أي شخص، إذ تعمل على نقل المحادثات التي تريد تأمينها من البريد الوارد إلى مجلد خاص بها يحمل اسم (الدردشات المقفلة) Locked Chats؛ لا يمكن فتحه إلا بكلمة مرور جهازك أو المقاييس الحيوية مثل: بصمة الإصبع.

وعندما تُرسل رسالة جديدة في محادثة موجودة في مجلد (الدردشات المقفلة) لن يُعرض اسم المرسل أو محتوى الرسالة في الإشعارات، حيث سيظهر الإشعار باسم (واتساب: رسالة جديدة)، ولكن لن تُقفل الاتصالات، إذ يستمر ظهور أي اتصال من أي جهة اتصال في دردشة مقفلة أو مجموعة. وبالإضافة إلى ذلك؛ يمكنك قفل المحادثات الفردية أو الجماعية.

ولمعرفة كيفية استخدام هذه الميزة يمكنك الاطلاع على مقال: ” كيف تستخدم ميزة قفل الدردشة الجديدة في واتساب لحماية خصوصيتك؟“.