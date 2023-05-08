كيف يمكنك العثور على هاتف سامسونج المفقود؟

أصبحت الهواتف جزءًا أساسيًا من حياتنا ولا يمكن أن يمضي يوم دون استخدامها سواء للتواصل مع الأصدقاء أو العائلة أو زملاء العمل، أو إنجاز بعض المهام وغيرها، لذا؛ فإن فقدان الهاتف يمكن أن يؤثر في حياتك الشخصية والمهنية بشكل كبير. ولكن إذا كنت تستخدم واحد من هواتف سامسونج وفقدته، يمكنك تتبع موقعه عبر خدمة (SmartThings Find) من سامسونج والوصول إليه بسهولة.

فما هي هذه الخدمة، وكيف يمكنك استخدامها للعثور على هاتف سامسونج المفقود؟

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أولًا؛ ما هي خدمة SmartThings Find؟

SmartThings Find هي خدمة من سامسونج يمكنك الوصول إليها في أي متصفح ويب. وهي مشابهة لخدمة Find My من آبل، ويمكن أن تساعدك في تحديد موقع هاتف سامسونج جالاكسي أو جهازك اللوحي عن بُعد والتحكم فيه.

ومن خلال خدمة SmartThings Find يمكنك الوصول إلى العديد من الميزات، مثل: (تتبع الموقع) Track location، التي تجعل جهازك يرسل تلقائيًا موقعه المحدث كل 15 دقيقة. وميزة الرنين، وإمكانية قفل الشاشة، وعرض رسالة تتضمن معلومات للاتصال بك حتى يتمكن الأشخاص الذين يجدون هاتفك من التواصل معك.

ثانيًا؛ كيفية تفعيل SmartThings Find:

قبل البدء باستخدام SmartThings Find ستحتاج إلى تفعيلها حتى تتمكن من تحديد موقع هاتفك المفقود، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings في هاتف سامسونج جالاكسي. مرر إلى الأسفل ثم انقر فوق خيار (الأمان والخصوصية) Security and privacy. انقر فوق خيار Find My Mobile، ثم اختر (Allow this phone to be found). ستظهر لك قائمة تتضمن عدّة خيارات، فعّل خيار (السماح بالعثور على هذا الهاتف) Allow this phone to be found. لمزيد من الأمان، فعّل الخيارات الأخرى في القائمة، وهي: (فتح القفل عن بُعد) Remote unlock، و(إرسال الموقع الأخير) Send last location، و(العثور بدون الاتصال بالإنترنت) Offline finding.

ثالثًا؛كيفية استخدام SmartThings Find لتحديد موقع هاتف سامسونج المفقود:

إذا فقدت هاتفك واحتجت إلى تحديد موقعه، فانتقل إلى موقع Smart Things Find في المتصفح وسجّل الدخول باستخدام حسابك في سامسونج. وستجد في الموقع قائمة بأجهزة سامسونج الخاصة بك التي تمكنت الخدمة من تحديد موقعها.

إذا عثرت الخدمة على موقع الجهاز المفقود، فستعرضه في الخريطة، وستتمكن من معرفة مستوى طاقة البطارية ونوع الاتصال بالإنترنت إذا كان جهازك متصل بشبكة واي فاي أو بيانات الهاتف.

يمكن لخدمة SmartThings Find تحديد موقع الجهاز المفقود إذا لم يكن مغلق وكان متصل بشبكة الإنترنت. لهذا السبب، تقدم سامسونج ميزة لضبط إعدادات الطاقة عن بُعد من خلال SmartThings Find لإطالة عمر البطارية للأجهزة المفقودة ومنحك مزيدًا من الوقت لتحديد مكانها قبل أن تُغلق بسبب نفاد طاقة البطارية.

رابعًا؛ ماذا تفعل بعد تحديد موقع هاتفك عبر SmartThings Find؟

إذا فقدت هاتفك وتمكنت خدمة SmartThings Find من تحديد موقعه فيمكنك تتبع الاتجاهات والوصول إليه، ولكن قد ترغب في التأكد من أنه ليس مع شخص آخر.

تتيح لك هذه الخدمة التحقق من موقع هاتفك مرة واحدة فقط كل 15 دقيقة، وهذا سيساعد في تحديد كون هاتفك موجود في مكان معين دون أن يأخذه أحد أو أنه مع شخص ما. فإذا تغير موقع الهاتف بعد مرور 15 دقيقة، ستعرف أن شخص ما قد أخذه وفي هذه الحالة يمكنك استخدام ميزة الرنين لتتمكن من الوصول إلى هاتفك.

إذ يمكن أن تساعدك خدمة (SmartThings Find) في تحديد موقع هاتف سامسونج المفقود بدقة أكثر باستخدام ميزة (الرنين) Ring، التي ستجعل الهاتف يرن بصوت مرتفع بغض النظر عن وضع الرنين الذي ضبطته قبل فقدان الهاتف سواء كان مرتفع أو صامت. ولجعل هاتفك المفقود يرن اتبع الخطوات التالية: