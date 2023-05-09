كيف يمكنك العثور على هاتف آيفون المفقود باستخدام هاتف أندرويد؟

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تحتوي هواتف آيفون على تطبيق تتبع مدمج يُسمى Find My يمكنك استخدامه للعثور على هاتف آيفون الخاص بك إذا فقدته باستخدام واحد من أجهزة آبل الأخرى التي تمتلكها، ولكن إذا لم تكن تمتلك جهاز آخر من آبل يمكنك استخدام أي هاتف يعمل بنظام أندرويد للعثور على هاتف آيفون المفقود باستخدام Find My.

سنوضح فيما يلي كيفية القيام بذلك، بالإضافة إلى طرق أخرى يمكنك استخدامها لتتبع آيفون المفقود باستخدام هاتف أندرويد:

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1- كيفية استخدام Find My في أندرويد:

يُتيح لك تطبيق Find My المثبت سابقًا في كل هواتف آيفون، تتبع موقع هاتفك في الوقت الفعلي بسهولة من أجهزة آبل الأخرى مثل: حاسوب ماك أو آيباد حتى لو كان غير متصل بالإنترنت أو منخفض البطارية أو مغلق.

ورغم أن آبل لا توفر إصدار خاص بهواتف أندرويد لتطبيق Find My، يمكنك الوصول إلى خدمة Find My في موقع iCloud الإلكتروني في تطبيق متصفح الويب في أي جهاز يعمل بنظام أندرويد باتباع الخطوات التالية:

افتح متصفح الويب في هاتف أندرويد، ثم انتقل إلى موقع iCloud.com سجّل الدخول باستخدام معرف آبل (Apple ID) وكلمة المرور الخاصة بك. إذا لم يكن هاتف أندرويد الذي تستخدمه ملكك، فتأكد من استخدام (وضع التخفي) incognito mode أو سجّل الخروج من iCloud بعد الانتهاء. انقر فوق زر Find Devices الموجود في الجهة السفلية من الشاشة. في الصفحة التالية، ستتمكن من رؤية الموقع الحالي لهاتف آيفون في الخريطة، ويمكنك تتبع الاتجاهات للوصول إليه. وفي الصفحة نفسها يمكنك اتخاذ العديد من الإجراءات للتحكم في هاتفك عن بُعد. على سبيل المثال: يمكنك تفعيل ( Lost Mode ) لمنع الوصول غير المصرح به إلى هاتف آيفون الخاص بك أو محو بيانات الجهاز إذا كنت تعتقد أنه مسروق وقد لا تتمكن من استعادته.

2- كيفية العثور على هاتف آيفون باستخدام خرائط جوجل في أندرويد:

إذا ثبّت تطبيق خرائط جوجل في هاتف آيفون وفعّلت ميزة (سجل الموقع) location history قبل أن تفقد هاتفك، فيمكنك استخدام تطبيق خرائط جوجل في أندرويد للمساعدة في العثور عليه.

إذ تساعد هذه الميزة في معرفة المكان الذي فقدت فيه هاتف آيفون، ولكن لن تتمكن من تعقب الموقع الدقيق لهاتفك، فمن خلال سجل الموقع في خرائط جوجل يمكنك مراجعة الأماكن التي زرتها، وقد تتمكن من تقليل الخيارات المتعلقة في المناطق التي قد تكون فقدته فيها. ولتجربة هذه الطريقة اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق خرائط جوجل في هاتف أندرويد، وسجّل الدخول باستخدام حساب جوجل نفسه الذي استخدمته في هاتف آيفون. انقر فوق صورة حسابك الظاهرة في الزاوية اليُمنى العُلوية ثم اختر (Your timeline). راجع أحدث سجل للمواقع التي زرتها وحاول تذكر المكان الذي ربما تكون قد فقدت فيه هاتف آيفون الخاص بك.

3- استخدام تطبيق لتتبع الهاتف تابع لجهة خارجية:

يمكنك استخدام تطبيق لتتبع الهاتف تابع لجهة خارجية في هاتف أندرويد للعثور على آيفون المفقود. ولكن هذه الطريقة لن تنجح إلا إذا ثبّت تطبيق تتبع الهاتف في هاتف آيفون قبل أن تفقده.

يمكن أن تكون تطبيقات تتبع الهاتف أو تطبيقات مشاركة الموقع مفيدة لاستعادة آيفون المفقود. إذ تستخدم هذه التطبيقات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتحديد موقع هاتفك بدقة لحظيًا، وتقديم العديد من الميزات المتوفرة في تطبيق Find My من آبل. ومن الأمثلة على تلك التطبيقات، تطبيق Life360 المُتاح لمُستخدمي أندرويد وآيفون.

وإذا ثبّت هذا التطبيق في هاتفك قبل فقدانه، فيمكنك تسجيل الدخول إلى حساب Life360 الخاص بك من هاتف أندرويد وتتبع الموقع الحالي لآيفون.