كيف يمكنك الانضمام إلى تطبيق بلوسكاي المنافس لتويتر؟

شهدت منصة تويتر سلسلة طويلة من التغييرات منذ استحواذ إيلون ماسك عليها في شهر أكتوبر الماضي، وما جعل الأمور أكثر إثارة آنذاك هو إطلاق جاك دورسي – المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لتويتر – الإصدار التجريبي من تطبيقه الاجتماعي اللامركزي الجديد (بلوسكاي) BlueSky.

تطبيق Bluesky ليس مشروعًا حديثًا وإنما هو مشروع لامركزي أنشأه دورسي في الأصل داخل تويتر، إذ تحدث عنه أول مرة خلال شهر ديسمبر 2019، كمبادرة غير ربحية لتطوير بروتوكول مفتوح لا مركزي لوسائل التواصل الاجتماعي، وأُطلق حساب Bluesky في تويتر قبل ذلك في نوفمبر 2019.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

ولكنه بعد ذلك؛ قرر تطوير تطبيق (بلوسكاي) كمشروع منفصل يُروج له على أنه تطبيق تواصل اجتماعي لامركزي منافس أو بديل لتويتر، كما يقول دورسي: “إنه سيكون منافسًا لأي شركة تحاول امتلاك الأساسيات الأولية لوسائل التواصل الاجتماعي أو بيانات الأشخاص الذين يستخدمونها”.

بالإضافة إلى ذلك؛ طُرح تطبيق بلوسكاي لمستخدمي نظام أندرويد في نهاية شهر أبريل الماضي، وذلك بعد طرحه لمستخدمي نظام iOS في شهر فبراير الماضي، ولكنه لا يزال قائمًا على نظام الدعوات، وهناك قائمة طويلة من المنتظرين ومن بينهم الرئيس الأمريكي بايدن الذي ينتظر دعوة للانضمام إلى بلوسكاي.

إذ سجل الرئيس الأمريكي بايدن عنوان بريده الإلكتروني في قائمة الانتظار للحصول على دعوة للانضمام إلى بلوسكاي، ليصبح واحدًا من بين 1.9 مليون مستخدم ينتظرون تجربة هذا التطبيق.

كيف يمكنك الانضمام إلى تطبيق بلوسكاي؟

هناك طريقتان لتصل إلى تطبيق بلوسكاي وتتمكن من تجربته، وهما:

1- الانضمام إلى قائمة الانتظار:

انتقل إلى موقع تطبيق (Bluesky) عبر هذا الرابط (https://bsky.app/).

اضغط على خيار (انضم لقائمة الانتظار) Join the waitlist.

أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك، ثم اضغط على زر (انضم لقائمة الانتظار) Join Waitlist؛ وبذلك ستنضم إلى قائمة المستخدمين المنتظرين لتجربة تطبيق بلوسكاي قبل الإطلاق النهائي لجميع المستخدمين.

ستتلقى بريدًا إلكترونيًا عندما يحين دورك للخروج من قائمة الانتظار، لذا تأكد من متابعة صندوق الوارد باستمرار.



ولكن يعيب هذه الطريقة أن قائمة الانتظار تضم أكثر من 1.9 مليون مستخدم ينتظرون تجربة هذا التطبيق، لذلك ليس هناك مدة زمنية محددة لقبول طلبك فقد يستغرق الأمر أسابيع أو حتى أشهر.

2- الحصول على كود دعوة للانضمام إلى تطبيق بلوسكاي:

تُعد أسرع طريقة الآن للانضمام إلى تطبيق بلو سكاي هي الحصول على رمز دعوة من مستخدم حالي للتطبيق، إذ يحصل المستخدمون على رمز واحد أسبوعيًا لمشاركته مع أي شخص يريدون. قد يستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على حساب بعد استخدام هذا الرمز، ولكنه حتمًا الخيار الأسرع من حجز مكان في قائمة الانتظار.

لذلك ستحتاج إلى العثور على شخص لديه حساب بالفعل في التطبيق وعلى استعداد أيضًا لمشاركة رمز الدعوة الخاص به معك.

هل تطبيق بلوسكاي بديل عملي لتويتر؟

يقدم تطبيق بلوسكاي تجربة استخدام شبيهة بتجربة تويتر، إذ يمكنك النقر فوق زر علامة الجمع لإنشاء منشور من 256 حرفًا يمكن أن يتضمن أيضًا صورًا. ويمكن الرد على المنشورات نفسها، وإعادة تغريدها، وإبداء الإعجاب بها، ولكن بدلًا من استخدام كلمة (تغريدات) Tweets تُستخدم كلمة (Skeets) وهي كلمة يشير بها المستخدمون إلى المشاركات، وهي تجمع بين كلمتي (SKY) و (Tweets).

ولكن يختلف تطبيق بلوسكاي عن تويتر في أنه يعتمد على على إطار عمل مفتوح، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين نشر رسائلهم عبر خادم مصمم خصوصًا لاهتمامات معينة أو مجتمعات محددة، وهذا يشبه النظام المستخدم في تطبيق Mastodon، بالإضافة إلى المنصة اللامركزية Discord.

في الوقت الحالي؛ يُعد بلوسكاي أصغر بكثير من تويتر، إذ ذكر تقرير نشره موقع (فورتشن) في بداية شهر مايو الحالي أن عدد مستخدمي التطبيق قد وصلوا إلى 60 ألف مستخدم، ولديه حاليًا قائمة انتظار تضم 1.2 مليون شخص.



في حين يصل عدد مستخدمي تويتر إلى 41.5 مليون مستخدم نشط يوميًا في المتوسط على مدار الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 2022، التي كانت آخر فترة لتقرير الأرباح قبل أن يحول ماسك تويتر إلى شركة خاصة، إذ لم تعد بيانات مستخدمي المنصة متاحة للجمهور، لكن في نوفمبر الماضي قال ماسك إن عدد المستخدمين وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

متى سيُطرح تطبيق بلوسكاي للجميع؟

لا يوجد حتى الآن تاريخ رسمي لإطلاق الإصدار النهائي من التطبيق، ولكن بعد إطلاقه لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد و iOS فمن المتوقع أننا لن ننتظر طويلًا.