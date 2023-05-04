كيف يمكنك استخدام ChatGPT في تطبيق واتساب؟

أثبت الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT قوتها في تسهيل الكثير من المهام مثل: كتابة المقالات، والقصص والشعر، والمساعدة في تلخيص الكتب والمقالات الطويلة وكتابة الأكواد البرمجية وغيرها الكثير. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل العديد منها يولد صور من النصوص. ومن ناحية أخرى، ظهرت العديد من الروبوتات المدعومة بميزات ChatGPT التي يمكنك استخدامها في تطبيقات المراسلة للتحدث معها مباشرة باستخدام تطبيق تيليجرام أو واتساب، وعند استخدامها لن تضطر إلى الخروج من تطبيق المراسلة، إذ ستجيب تلك الروبوتات عن استفساراتك، وتمنحك أفكار وبعضها يولد صور يمكنك حفظها مباشرة في هاتفك واستخدامها لأغراض متعددة.

فإذا كنت تبحث عن طريقة لاستخدام ChatGPT في تطبيق واتساب وهو تطبيق المراسلة الأكثر شعبية في العالم يمكنك الاستعانة بأحد الروبوتات المدعومة بميزات ChatGPT أو استخدام لوحة المفاتيح Swiftkey من مايكروسوفت التي تضم زر مدمج يمكّنك من الوصول إلى روبوت Bing Chat سواء في تطبيق واتساب أو غيره من التطبيقات، وسنوضح فيما يلي كيفية القيام بذلك:

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كيفية إضافة ChatGPT إلى واتساب باستخدام روبوتات الدردشة:

تتوفر العديد من روبوتات الدردشة المدعومة بميزات ChatGPT التي يمكنك استخدامها في تطبيق واتساب، ومنها: WizAI و Buddy GPT و Roger Da Vinci و Shmooz AI و Mobile GPT و WhatGPT.

تتشابه طريقة استخدام هذه الروبوتات، وكل ما عليك فعله هو الانتقال إلى موقع الروبوت والنقر فوق زر البداية وستنتقل مباشرة إلى تطبيق واتساب لمحادثة الروبوت كأنك تتحدث إلى أحد جهات الاتصال في هاتفك.

ولتوضيح العملية أكثر، سنذكر فيما يلي كيفية استخدام روبوت Shmooz AI:

افتح تطبيق متصفح الويب في هاتفك وانتقل إلى موقع Shmooz AI . في صفحة الرئيسية، انقر فوق زر (Start Shmoozing) الأخضر. ستنتقل إلى شاشة أخرى، حيث ستجد زر (Continue to Chat) اضغط فوقه. ستنتقل تلقائيًا إلى تطبيق واتساب، لمحادثة روبوت Shmooz AI. اكتب استفسارًا واضغط فوق زر الإرسال، وسيرد الروبوت على استفسارك.

بالإضافة إلى الحصول على ردود نصية مثل: كتابة قصة أو الإجابة عن سؤال في الرياضيات أو الفيزياء أو غيرها، يمكنك أيضًا استخدام هذا الروبوت لتوليد الصور. فقط أضف كلمة (صورة) قبل أن تكتب وصف لها، وستحصل على صور مولدة بالذكاء الاصطناعي بدقة 1024 × 1024.

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن روبوتات ChatGPT الخاصة بتطبيق واتساب تقدم عددًا محدودًا جدًا من المطالبات مجانًا. وسيتعين عليك الاشتراك للاستمرار في محادثتها، وقد تكون هذه الرسوم حوالي 10 دولارات شهريًا، اعتمادًا على الروبوت الذي تختاره.

كيفية استخدام ChatGPT في تطبيق واتساب عبر لوحة مفاتيح Swiftkey:

تتضمن لوحة مفاتيح Swiftkey من مايكروسوفت زرًا مدمجًا للسماح لك باستخدام روبوت Bing Chat الذي يعتمد على أحدث نموذج لغوي وهو GPT-4 وهو النموذج الذي يشغل الإصدار المحدّث من ChatGPT. وفيما يلي سنوضح كيفية استخدامه:

نزّل تطبيق Microsoft SwiftKey في هاتفك. اضبط الإعدادات في هاتفك لتعيين SwiftKey لوحة المفاتيح المفضلة في هاتفك. وللقيام بذلك، افتح لوحة المفاتيح المثبتة سابقًا في هاتفك في تطبيق واتساب واضغط فوق أيقونة الكرة الأرضية، وستظهر قائمة بلوحات المفاتيح المتاحة. من النافذة المنبثقة، اختر Microsoft SwiftKey لتصبح لوحة المفاتيح المفضلة لديك. اضغط فوق رمز Bing Chat الظاهر في الزاوية اليُسرى العُلوية. سترى ثلاثة خيارات في الأعلى: Search و Tone و Chat. اختر (الدردشة) Chat للبدء بمحادثة روبوت Bing Chat.

يمكنك استخدام روبوت Bing Chat المدمج في لوحة SwiftKey مجانًا وفي أي وقت داخل تطبيق واتساب أو غيره من التطبيقات، وعند إجراء محادثة مع أحد أصدقائك في تطبيق واتساب على سبيل المثال ورغبت في البحث أو التأكد من معلومة معينة من الإنترنت، لن تضطر إلى مغادرة المحادثة بل يمكنك سؤال روبوت بينج وستحصل على إجابة دون إغلاق المحادثة أو تطبيق واتساب.