كيف يمكنك استخدام خدمة VPN الخاصة بجوجل في هاتف أندرويد؟

إذا كنت مشتركًا في خدمة التخزين السحابي (Google One)، فيمكنك استخدام الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) من جوجل المُتاحة في 22 دولة لمُستخدمي هواتف أندرويد، وآيفون، وحواسيب ماك وويندوز. فقد أعلنت شركة جوجل في شهر آذار/ مارس أن أي مشترك في خدمة (Google One) سيحصل الآن على خدمة الشبكة الافتراضية الخاصة VPN، بعد أن كانت مُتاحة للمشتركين في خطط (بريميوم) Premium (بسعة 2 تيرابايت وما فوق).

وأوضحت جوجل أن خدمة (Google One VPN) تضيف مزيدًا من الحماية لنشاطك عبر الإنترنت بغض النظر عن التطبيقات أو المتصفحات التي تستخدمها. فبدون الشبكات الافتراضية الخاصة، يمكن للمواقع والتطبيقات التي تزورها استخدام عنوانك لبروتوكول الإنترنت IP لتتبع نشاطك أو تحديد موقعك.

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فإذا كنت مشتركًا في خدمة Google One وترغب في الاستفادة من خدمة VPN في هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد، فيمكنك البدء باستخدامها باتباع الخطوات التالية:

كيفية استخدام خدمة VPN من Google One في هاتف أندرويد:

يمكنك الوصول إلى خدمة VPN الخاصة بجوجل في هاتف أندرويد عبر تطبيق Google One، لذا؛ تأكد من تثبيت هذا التطبيق في هاتفك، ثم اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Google One وسجّل الدخول إلى حسابك. في الصفحة الرئيسية للتطبيق ستجد خيار VPN اضغط فوقه. إذا كنت تستخدم VPN لأول مرة، فستظهر لك صفحة تحتوي على كلمة (ابدأ) Get started. ستجد في هذه الصفحة خيار لتفعيل خدمة VPN وخيار آخر لضبط الإعدادات، وقبل تفعيل الخدمة يمكنك إجراء بعض التعديلات في الإعدادات الخاصة بها إذا كان هناك تطبيق أو تطبيقات معينة تريد أن تتجاهلها خدمة VPN لغاية استخدام بيانات الموقع الحقيقية الخاصة بك على سبيل المثال أو لأي سبب آخر.

ولتغيير الإعدادات اتبع الخطوات التالية:

ستجد في الصفحة الخاصة بخدمة VPN خيار (عرض الإعدادات) View Settings اضغط فوقه. اختر (السماح للتطبيقات بتجاوز VPN) Allow apps to bypass VPN. اضغط فوق رمز (+) الظاهر بجانب التطبيق الذي تريد أن تتجاهله خدمة VPN.

بعد تغيير الإعدادات، يمكنك تفعيل الخدمة باتباع الخطوات التالية: