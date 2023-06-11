كيف حلت آبل مشكلة مسح رموز QR في نظام iOS 17؟

من السهل مسح رموز الاستجابة السريعة (QR Codes) باستخدام هاتف آيفون، فكل ما عليك فعله هو فتح تطبيق الكاميرا وتوجيهه إلى رمز QR للوصول السريع إلى مواقع الويب دون الاضطرار إلى كتابة عنوان موقع ويب أو تذكره، ومع ذلك هناك بعض المشكلات التي تواجه المستخدمين أثناء عملية مسح الرموز.

قدمت آبل ميزة مسح رموز الاستجابة السريعة (QR Codes) باستخدام تطبيق الكاميرا في هواتف آيفون لأول مرة في نظام iOS 11، ولكن بمجرد مسح الرمز تظهر نافذة الرابط المنبثقة كإشعار مزعج في الجزء العلوي من الواجهة.

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وفي نظام iOS 13؛ قامت آبل بوضع الرابط ضمن زر أصفر داخل عدسة الكاميرا نفسها، وقد كان ذلك بمثابة تحسين للطريقة السابقة، ولكن المشكلة التي ظهرت أن هذا الزر الأصفر الذي يتضمن الرابط كان يتحرك أثناء تحريك الكاميرا مما يصعب النقر عليه، وأصبح ذلك مصدر إحباط للكثيرين، لا سيما أولئك الذين لديهم هواتف آيفون كبيرة الحجم.

فكيف حلت آبل مشكلة مسح رموز QR في نظام iOS 17؟

لقد توصلت شركة آبل إلى حل شامل لهذه المشكلة يناسب هواتف آيفون جميعها في نظام التشغيل (iOS 17) الجديد، فالآن عند مسح رمز الاستجابة السريعة في نظام iOS 17 ضوئيًا، سيظهر زر الرابط فورًا في الجزء السفلي من واجهة تطبيق الكاميرا وسيظل ثابت مكانه، مما يسهل النقر عليه بإبهامك، وقد رصد هذه الميزة في النظام الجديد موقع (9to5Mac).

يوجد بالفعل اختصار لتفعيل هذه الميزة في نظام التشغيل iOS 16؛ ولكن في نظام التشغيل iOS 17، ستظهر روابط رموز الاستجابة السريعة في الجزء السفلي من واجهة تطبيق الكاميرا افتراضيًا وستظل ثابتة، بدلًا من الحاجة إلى اختصار أو تطبيقات خارجية.

قد يبدو هذا التغير بسيط، ولكنه مهم جدًا؛ نظرًا إلى أن رموز QR أصبحت طريقة شائعة جدًا لمشاركة المعلومات في الفترة الأخيرة.

بالإضافة إلى ذلك؛ سهلت آبل في نظام iOS 17 عملية مشاركة جهات الاتصال مع الأشخاص الجدد الذين تقابلهم بسرعة عبر تقريب الهواتف أو ساعات آبل من بعضها، وذلك عبر ميزة جديدة تُسمى (NameDrop)، وهي تُعد جزءًا من خدمة مشاركة الملفات (AirDrop).

إذا كنت تريد معرفة المزيد عن الميزات الجديدة في نظام iOS 17، يمكنك الاطلاع على المقالات التالية:

ما هي هواتف آيفون المؤهلة للحصول على نظام iOS 17؟

أظهر الموقع الرسمي لآبل أن نظام iOS 17 سوف يصل إلى هواتف آيفون التالية:

هاتف iPhone XR.

هاتف iPhone XS.

هاتف iPhone XS Max.

سلسلة iPhone 11.

سلسلة iPhone 12.

سلسلة iPhone 13.

سلسلة iPhone 14.

الجيل الثاني من هاتف آيفون SE وما أحدث.

وهذا يعني أن هواتف آيفون 8، وآيفون 8 بلس، وآيفون X لن تحصل على تحديثات جديدة لنظام التشغيل iOS هذا العام.