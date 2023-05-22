كيف تستخدم هاتف أندرويد كمكبر صوت للحاسوب؟

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تحتوي معظم الحواسيب على سماعة مدمجة ومكبر صوت مدمج. ولكن في بعض الأحيان قد يتوقف مكبر الصوت الخاص بالحاسوب عن العمل، وقد لا يكون لديك وقت لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، في هذه الحالة يمكنك الاستفادة من هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد واستخدامه كمكبر صوت خارجي لحاسوبك.

فيما يلي سنوضح لك كيفية تحويل هاتف أندرويد إلى مكبر صوت لحاسوبك بمساعدة واحد من التطبيقات التابعة لجهة خارجية:

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كيفية استخدام هاتف أندرويد كمكبر صوت لاسلكي للحاسوب:

لا تتضمن هواتف أندرويد أو الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز أو macOS أو Linux تطبيقات مدمجة تسمح باستخدام هاتف أندرويد كمكبر صوت، لذا، طُوّرت العديد من التطبيقات لهذا الغرض، وواحد من هذه التطبيقات هو AudioRelay وهو تطبيق بث صوتي يتيح لك تحويل هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد إلى مكبر صوت لاسلكي أو سلكي لحاسوبك.

ستحتاج أولًا إلى تثبيت تطبيق AudioRelay في هاتف أندرويد، وحاسوبك الذي يعمل بنظام ويندوز أو macOS أو Linux وهو متوفر مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

وللبدء باستخدام هذا التطبيق اتبع الخطوات التالية في حاسوب يعمل بنظام ويندوز:

تأكد من توصيل هاتف أندرويد والحاسوب بشبكة الواي فاي نفسها. نزّل تطبيق AudioRelay في حاسوب ويندوز. تأكد من اختيار جميع الخيارات ضمن قسم (Select Additional Tasks). انقر فوق (تثبيت) Install لإكمال عملية تثبيت التطبيق وإعادة تشغيل الحاسوب. بعد إعادة التشغيل، انتقل إلى تطبيق AudioRelay في الحاسوب. نزّل تطبيق AudioReplay في هاتف أندرويد، ثم شغّله وانقر فوق Get Start. انقر فوق اسم حاسوبك الظاهر في قسم (Server). بعد الاتصال بالحاسوب، سترى هاتفك مدرج ضمن قسم (الاتصالات) Connections في التطبيق في الحاسوب. شغّل أي صوت في حاسوبك لسماعه من مكبر الصوت الخاص بهاتفك، ويمكنك ضبط مستوى الصوت من تطبيق AudioRelay في الحاسوب، ولإيقاف بث الصوت، انقر فوق زر Stop داخل تطبيق الهاتف.

كيفية استخدام هاتف أندرويد كمكبر صوت سلكي:

إذا لم تتمكن من الاتصال بشبكة الواي فاي نفسها يمكنك استخدام تطبيق AudioRelay في الوضع السلكي. باتباع الخطوات التالية: