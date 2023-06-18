كيف تستخدم ميزة مجموعات جوجل لحفظ الصور والروابط ومشاركتها؟

مجموعات جوجل (Google Collections) هي ميزة تتيح لك إنشاء مجموعات تتضمن صور وروابط لصفحات الويب أو مواقع معينة في خرائط جوجل وغيرها من خدمات جوجل، ويمكنك حفظها للرجوع إليها في المستقبل وتنظيمها كما تشاء. وتشبه هذه الميزة ميزة مجموعات بنترست.

تتوفر مجموعات جوجل بشكل أساسي في تطبيق جوجل الذي يمكنك استخدامه في هواتف أندرويد وآيفون، وقد عملت جوجل على تكامل هذه الميزة مع جوجل كروم، وبحث جوجل، وخرائط جوجل، و Gmail.

يمكنك الوصول إلى هذه المجموعات من جميع أجهزتك عند تسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل. وسواء كنت تخطط لرحلة أو تبحث عن موضوعات معينة أو تريد الاحتفاظ بمجموعة مقالات مهمة، فإن مجموعات جوجل ستساعدك في تنظيم كل الروابط والصور والمقالات ومشاركتها مع الآخرين.

وفيما يلي سنوضح كيفية استخدام هذه الميزة:

أولًا؛ كيفية استخدام مجموعات جوجل:

مجموعات جوجل متاحة لأي شخص يستخدم تطبيق جوجل، وعملية إنشاء مجموعة جديدة هي نفسها لأجهزة أندرويد وآيفون. ولكن قبل أن تبدأ، نزّل تطبيق Google في هاتفك من متجر جوجل أو آب ستور، وإذا كنت تعمل في حاسوبك، فإن الخطوات هي نفسها، لكنك ستنتقل إلى google.com/collections بدلاً من اتباع الخطوة الأولى:

1- انتقل إلى تطبيق جوجل ثم اختر (المجموعات) Collections.

2- انقر فوق زر (إنشاء) Create في الزاوية الُيمنى السُفلية.

3- اختر واحد من الخيارات الثلاثة التالية:

Link: لإنشاء مجموعة تتضمن رابط محدد.

all saved items: لإنشاء مجموعة باختيار واحد أو أكثر من العناصر المحفوظة.

blank template: لإنشاء مجموعة فارغة.

4- اختر اسم مناسب للمجموعة، ثم انقر فوق (تم) Done.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات، سيكون لديك مجموعة يمكنك إضافة العناصر إليها.

ثانيًا؛ كيفية إضافة عناصر إلى مجموعة باستخدام تطبيق جوجل:

من السهل حفظ العناصر في مجموعاتك باستخدام تطبيق جوجل، والخطوات التالية هي نفسها لهواتف أندرويد وآيفون:

انتقل إلى تطبيق جوجل، ثم ابحث عن العنصر الذي تريد حفظه. انقر فوق العنصر، ثم انقر فوق أيقونة الحفظ (Save) في الزاوية اليُمنى العلوية. سيظهر إشعار لتنبيهك إلى أن العنصر قد حُفظ في أحدث مجموعة لك. لكن يمكنك اختيار مجموعة مختلفة بالنقر فوق الإشعار المنبثق الذي يظهر بعد حفظ العنصر ثم اختر المجموعة التي تريد حفظ العنصر فيها.

ثالثًا؛ كيفية إدارة المجموعات:

هناك عدة طرق لإدارة المجموعات والعناصر المحفوظة فيها وتحريرها، وهذه الطرق متشابهة في جميع الأجهزة، وهي كالتالي:

انتقل إلى تطبيق جوجل في آيفون أو أندرويد ثم انقر فوق تبويب المجموعات في الزاوية اليُمنى السُفلية. وفي الحاسوب، انتقل إلى صفحة google.com/collections الخاصة بمجموعات جوجل. في صفحة المجموعات، انتقل إلى (جميع العناصر المحفوظة) All saved items لإجراء تغييرات فيها مثل: إضافة عناصر أو إزالة بعض العناصر المحفوظة. لإجراء تغييرات في مجموعة معينة، انتقل إلى تلك المجموعة، ونظّم العناصر الموجودة فيها، أو غيّر اسم المجموعة والتفاصيل الأخرى، ويمكنك أيضًا حذف المجموعة إذا أردت ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مشاركة محتوى المجموعة مع الآخرين بالنقر فوق زر (مشاركة) share ثم أرسل رابط المجموعة إلى أشخاص محددين، وهذا سيتيح لك التعاون في المجموعة مع أولئك الأشخاص.

رابعًا؛ هل ميزة مجموعات جوجل مُتاحة للجميع؟

مجموعات جوجل متاحة في العديد من البلدان ولكنها قد لا تكون متاحة بجميع اللغات أو المناطق. ويمكنك التحقق من كونها متوفرة لديك بتسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل، ثم انتقل إلى صفحة مجموعات جوجل google.com/collections. ويمكنك أيضًا تنزيل تطبيق جوجل والتحقق من وجود تبويب المجموعات في الزاوية اليُمنى السُفلية.