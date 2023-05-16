كيف تستخدم ميزة قفل الدردشة الجديدة في واتساب لحماية خصوصيتك؟

يُعد واتساب هو تطبيق المراسلة الفورية الأكثر استخدامًا عالميًا، ونستخدمه عادة للتواصل مع الأصدقاء وأفراد العائلة والزملاء في العمل، ما يعني أنه قد يكون لديك محادثات خاصة لا تريد أن يراها الآخرون، لذلك يقدم التطبيق بعض الميزات التي تساعدك في تأمين بياناتك وحماية خصوصيتك.

وقد بدأ واتساب أمس بإطلاق ميزة جديدة تُسمى (قفل الدردشة) Chat Lock لمساعدة المستخدمين في تأمين محادثاتهم الحساسة.

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تمنحك ميزة قفل الدردشة مزيدًا من الخصوصية لتأمين المحادثات التي لا تريد أن يراها أي شخص، إذ تعمل على نقل المحادثات التي تريد تأمينها من البريد الوارد إلى مجلد خاص بها يحمل اسم (الدردشات المقفلة) Locked Chats؛ لا يمكن فتحه إلا بكلمة مرور جهازك أو المقاييس الحيوية مثل: بصمة الإصبع.

وعندما تُرسل رسالة جديدة في محادثة موجودة في مجلد (الدردشات المقفلة) لن يُعرض اسم المرسل أو محتوى الرسالة في الإشعارات، حيث سيظهر الإشعار باسم (واتساب: رسالة جديدة)، ولكن لن تُقفل الاتصالات، إذ يستمر ظهور أي اتصال من أي جهة اتصال في دردشة مقفلة أو مجموعة. وبالإضافة إلى ذلك؛ يمكنك قفل المحادثات الفردية أو الجماعية.

ملاحظة: عندما تفعل ميزة قفل الدردشة في هاتفك، فستُقفل الدردشات في هذا الهاتف فقط، وإذا كان لديك أجهزة أخرى مرتبطة بواتساب، مثل: الحاسوب أو الجهاز اللوحي أو الساعة الذكية فلن تُقفل الدردشات في هذه الأجهزة المرتبطة.

إليك كيفية استخدام ميزة قفل الدردشة في واتساب لحماية خصوصيتك:

انتقل إلى تطبيق واتساب في هاتفك.

انتقل إلى المحادثة الفردية أو الجماعية التي تريد تأمينها.

اضغط على اسم الشخص الذي تراسله أو اسم المجموعة الذي يظهر في الزاوية العلوية اليسرى، للانتقال إلى صفحة الإعدادات الخاصة بها.

مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى خيار (قفل الدردشة) Chat Lock؛ ثم اضغط عليه.

فعّل خيار (قفل هذه الدردشة ببصمة الإصبع) Lock this chat with fingerprint بالضغط على زر التبديل الموجود بجواره.

كيفية الوصول إلى الدردشات المقفلة:

كما ذكرنا سابقًا يخفي واتساب الدردشات المقفلة في مجلد خاص بها لا يظهر بمجرد فتح التطبيق، ولكن يمكنك الوصول إليها باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق واتساب في هاتفك.

مرر إلى الأسفل على قائمة المحادثات، سيظهر لك مجلد جديد في الجزء العلوي يُسمى (الدردشات المقفلة) Locked Chats اضغط عليه.

أدخل رمز مرور هاتفك أو المس أداة استشعار بصمات الأصابع لإلغاء القفل.

ستظهر لك قائمة بجميع الدردشات التي قفلتها، انقر على الدردشة التي تريديها لعرض أي رسالة أو إرسالها.

الجدير بالذكر أن تطبيق واتساب قد بدأ بطرح الميزة في بعض البلدان أمس، وسيطرحها عالميًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لذلك إذا كنت لا تراها الآن في تطبيقك، فما عليك سوى الانتظار بعضَ الوقت.