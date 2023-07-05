كيف تستخدم ميزة تغيير الصوت في تيك توك؟

يحتوي تطبيق (تيك توك) TikTok على مجموعة متنوعة من الميزات التي يمكن للمبدعين استخدامها لجعل مقاطع الفيديو الخاصة بهم ممتعة وتفاعلية. وتتيح لك ميزة (تغيير الصوت) voice changer في التطبيق تغيير صوتك في مقاطع الفيديو، ومساعدتك في ابتكار فيديوهات بأصوات مختلفة.

سواء كنت تضيف تعليقًا صوتيًا إلى مقطع الفيديو، أو تريد أن يبدو صوت الفيديو مميز أكثر، يمكنك استخدام هذه الميزة. وسنوضح فيما يلي كيفية استخدامها:

كيفية تغيير صوتك في مقاطع الفيديو في تيك توك:

تُعد القدرة على تغيير صوتك في مقاطع الفيديو المُسجلة في تيك توك من أبرز ميزات هذا التطبيق التي تضيف المزيد من التميز والمتعة إلى الفيديوهات. ولاستخدامها اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق تيك توك في هاتفك. انقر فوق زر (+) في الجهة السفلية من الصفحة الرئيسية، ثم ابدأ بتسجيل الفيديو الخاص بك. بمجرد الانتهاء من التسجيل، انقر فوق علامة الصح في الزاوية اليُمنى السفلية. انقر فوق خيار (الصوت) Voice في قائمة الأدوات في الجهة اليُمنى. اختر من المؤثرات الصوتية المتاحة، ثم انقر فوق (حفظ) Save . انقر فوق (التالي) Next ثم حمّل الفيديو الخاص بك في تيك توك.

يمكن للمستخدمين الاختيار من مجموعة كبيرة من المرشحات الصوتية في التطبيق، التي تشمل: Chipmunk و Baritone و Mic و Megaphone و Robot و Battery Drain و Vibrato و Electronic و Echo و Synth و Helium و gium و Gian. ولكن قد لا تتمكن من الوصول إلى بعض المرشحات لأنها جديدة ولم تتوفر بعد لجميع المستخدمين.

كيفية تغيير صوتك أثناء تسجيل التعليق الصوتي في التطبيق:

يمكنك تغيير صوتك أثناء إضافة تعليق صوتي إلى مقطع فيديو تود نشره في التطبيق، باتباع الخطوات التالية: