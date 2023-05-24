كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي لتنظيم الصور في هاتف آيفون؟

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أصبح التصوير جزء أساسي من حياة الكثير من الناس، بسبب تطور التكنولوجيا وتحسّن أنظمة الكاميرات في الهواتف الحديثة أصبح الناس يلتقطون المزيد من الصور يوميًا، ومع تزايد عدد الصور المخزنة في الهواتف، تزيد صعوبة تنظيمها وإزالة الصور المكررة والضبابية. ومن أجل المساعدة في تلك المهمة، طوّرت تطبيقات لمُستخدمي آيفون تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لتنظيم الصور، ومنها تطبيق GoodOnes.

في هذا المقال، سنوضح كيف يستخدم تطبيق GoodOnes الذكاء الاصطناعي لتنظيم الصور في هاتف آيفون:

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كيف يستخدم تطبيق GoodOnes الذكاء الاصطناعي لتنظيم الصور في آيفون؟

GoodOnes هو تطبيق مجاني مُتاح لمُستخدمي آيفون يضم واجهة سهلة الاستخدام، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتنظيم الصور والتخلص من الصور المكررة والضبابية.

يتميز GoodOnes ببساطته وسهولة استخدامه، وبعد تنزيله يطلب الإذن للوصول إلى صور جوجل وiCloud لتنظيم صورك. وعند فتح التطبيق ستجد ثلاثة تصنيفات رئيسة للصور، وهي:

Best للصور المفضلة لديك.

Trash للصور التي تريد حذفها.

Rest للصور المتبقية.

يتيح لك تطبيق GoodOnes وضع الصور في كتاب صور (photo book)، ومشاركتها مباشرة مع الآخرين في أي تطبيق، وإجراء بعض التعديلات البسيطة في الصور.

ولكن أكثر ما يميز GoodOnes هو قدرته على اختيار أفضل صورة من سلسلة من اللقطات المتشابهة، وقدرته على تعرّف الصور الضبابية. فهذا التطبيق يقيّم الصور ويحدد مجموعات الصور المتماثلة ويقدم لك الأفضل في المجموعة، ويعتمد في عمله على تقنية الذكاء الاصطناعي لتحديد الصور الأفضل.

يختار الصورة التي تكون عيون الجميع مفتوحة، والصور الواضحة التي لا تحتوي على تشويش أو ضبابية، ويتحسّن أداء التطبيق أثناء تقييم المزيد من الصور.

لا يساعدك تطبيق GoodOnes في تنظيم صورك فحسب، بل يساعدك أيضًا في تحرير مساحة تخزينية في هاتفك بسرعة، إذ يتيح لك مراجعة الصور غير المرغوب فيها وحذفها بسهولة.

تطبيقات الصور والخصوصية:

مع أي تطبيق مخصص للصور، هناك قلق بشأن الخصوصية. لكن تطبيق GoodOnes آمن تمامًا، فهو يعمل في هاتفك ولا يُحمّل صورك إلى أي مكان، وهذا يعني أنه يعمل في وضع عدم الاتصال بالإنترنت.

ومع ذلك، من المهم معرفة أن تطبيق GoodOnes يجمع البيانات المرتبطة بمعلومات الاتصال الخاصة بك، والمعرفات (identifiers)، وهي البيانات التي يمكن ربطها بك مثل: بيانات جهازك، وبيانات الاستخدام (usage data).

من أين يمكن الحصول على تطبيق GoodOnes؟

يُمكن لمُستخدمي هواتف آيفون تنزيل تطبيق GoodOnes من آب ستور مجانًا.