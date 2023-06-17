كيف تستخدم أداة الذكاء الاصطناعي Magic Write في كانفا؟

يستخدم العديد من المصممين المحترفين والمبتدئين منصة (كانفا) Canva لتصميم الصور والمنشورات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وتصميم مقاطع الفيديو وغيرها، وتُوفر كانفا أداة تُسمى (Magic Write) تعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكن أن تساعد أي شخص في كتابة منشورات إبداعية لنشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، أو كتابة تعليق توضيحي للصورة، أو صياغة فقرة تتحدث عن موضوع معين، وغير ذلك.

إليك المزيد من المعلومات حول ميزة (Magic Write)، وكيف يمكنك استخدامها:

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ما هي أداة Magic Write في كانفا؟

Magic Write هي أداة مولدة للنصوص تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، والهدف منها مساعدة الكُتاب وتسهيل عملهم. فمع إضافة بضع كلمات فقط، يمكن لهذه الأداة إنتاج نص في ثوانٍ، ولكن هناك حد لعدد الكلمات التي يمكن أن تخرجها هذه الأداة وتقارب 2000 كلمة.

كيف يمكنك الوصول إلى أداة Magic Write في كانفا؟

يمكنك الوصول إلى أداة Magic Write في قسم المستندات في Canva باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع Canva وسجّل الدخول إلى حسابك. انقر فوق تبويب (Design Spotlight) ثم اختر (المستندات) Docs. انقر فوق خيار (أنشئ مستند) Create a Doc. انقر فوق رمز (+) ثم اختر Magic Write.

وإذا كنت تستخدم تطبيق كانفا في هاتفك يمكن العثور على Magic Write بالنقر فوق أيقونة المستندات، ثم اختر (المستندات) Docs، ثم اختر (Create Blank) وانقر فوق أيقونة Magic في الجهة اليُسرى السُفلية، ثم اختر Magic Write.

طرق استخدام أداة Magic Write:

فيما يلي بعض الطرق لاستخدام أداة الذكاء الاصطناعي Magic Write:

1- العصف الذهني:

تُعدّ Magic Write أداة رائعة لمساعدتك في الحصول على أفكار إبداعية، إذ يمكنك أن تطلب منها طرح أفكار بناءً على موضوع معين، وقد تحصل على أفكار لم تخطر في ذهنك أبدًا، مما يساعدك في إنشاء محتوى إبداعي.

2- كتابة مسودة:

يمكنك استخدام Magic Write لكتابة أي نص من منشور مدونة بسيط إلى قصة خيالية طويلة. ولكن يجب أن تكون حذرًا عند استخدام أي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي إذ يمكن أن تضيف تلك الأدوات معلومات غير صحيحة. لذا؛ يجب مراجعة كل ما تكتبه هذه الأداة وإعادة صياغة الجمل بما يناسب أسلوبك الخاص، بالإضافة إلى التحقق من صحة جميع المعلومات.

3- إنشاء مخطط لمشروع:

في بعض الأحيان، قد يكون لديك فكرة لمشروع تخطط للعمل عليه، لكنك لست متأكدًا من كيفية بناء مخطط له للبدء بتنفيذه. في هذه الحالة، يمكن أن تساعدك أداة Magic Write وتُنشئ لك مخطط متكامل بناءً على فكرتك.

4- كتابة رسائل البريد الإلكتروني:

إذا كنت بحاجة إلى كتابة رسالة بريد إلكتروني ولكن ليس لديك الوقت الكافي أو تحتاج إلى مساعدة في كيفية صياغة رسالة مناسبة لحدث معين، يمكنك الاستعانة بأداة Magic Write في كانفا، وإدخال المعلومات الأساسية التي تحتاج إلى إضافتها في الرسالة، وستُنشى الأداة الرسالة في بضع ثوانٍ، ثم يمكنك إجراء بعض التعديلات عليها قبل إرسالها.

5- كتابة منشورات لوسائل التواصل الاجتماعي:

يحتاج منشئو محتوى منصات التواصل الاجتماعي إلى الحفاظ على وجودهم في تلك المنصات ومشاركة المنشورات المتنوعة باستمرار مع المتابعين، ولكن في بعض الأحيان، قد يكون من الصعب التوصل إلى أوصاف ومنشورات ملهمة، في تلك الحالات يمكنك أن تطلب من أداة Magic Write في كانفا إنشاء منشور إبداعي مناسب للمحتوى الذي تقدمه في وسائل التواصل الاجتماعي، كما يمكنك أن تطلب منها كتابة وصف مناسب لصورة ترغب في نشرها.

6- تلخيص النصوص الطويلة:

إذا كان لديك رسالة بريد إلكتروني طويلة أو قصة أو مقالة أو أي نص ليس لديك وقت لقراءته وتحتاج إلى معرفة النقاط الأساسية فيه، فيمكنك أن تطلب من Magic Write تلخيص النص الطويل وذكر النقاط الأساسية فقط.

7- إعادة صياغة النصوص:

أحيانًا تكتب مسودة لمقالة أو قصة وتحتاج إلى إعادة صياغتها بطريقة أفضل، فإذا لم يكن لديك الوقت الكافي للقيام بذلك أو أنك تحتاج إلى مساعدة لإنجاز هذه المهمة، استخدم أداة Magic Write وأضف المسودة واطلب منها أن تعيد صياغتها إلى نص أكثر إبداعًا.