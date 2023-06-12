كيف تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث الأكاديمي؟

إذا كنت تعمل في مجال البحث الأكاديمي، فستعرف مقدار الوقت والجهد الذي تحتاجه لجمع المعلومات وتوثيقها. ولكن مع تطور التكنولوجيا وظهور العديد من الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتسهيل أداء المهام المختلفة ومنها: البحث الأكاديمي، أصبح بإمكانك الاستعانة ببعض تلك الأدوات لتسهيل البحث.

وسواء كنت بحاجة إلى تقليل الوقت الذي تقضيه في البحث أو كنت تبحث عن طرق للاستشهاد (Citation) بشكل أكثر فعالية، يمكن أن تكون بعض أدوات الذكاء الاصطناعي مفيدة في تسهيل كل ما يتعلق بعمليات البحث الأكاديمي الخاصة بك.

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فيما يلي سنوضح أربع طرق لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في البحث الأكاديمي:

1- استخدام الأدوات المساعدة في البحث:

يمكن أن تساعدك أدوات البحث التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي في إكمال بعض مهام البحث بكفاءة، إذ يمكن أن تساعد في جمع المعلومات ذات الصلة بموضوع البحث من مجموعة كبيرة من البيانات.

ومن الأمثلة على هذه الأدوات: أداة Elict التي تساعدك في العديد من الجوانب الخاصة بعملية البحث الأكاديمي، مثل: العصف الذهني، والعثور على أوراق بحثية، وتلخيص النقاط الرئيسية، وتحليل المحتوى، وغيرها. وباستخدام هذه الأداة، يمكن للباحثين تقليل الوقت والجهد فيما يتعلق بالبحث عن المعلومات.

تتيح لك أداة Elict أيضًا إدارة أوراقك البحثية وذلك بالسماح بتصنيف الأوراق البحثية ضمن فئات، وإنشاء مكتبات خاصة، والحصول على تنبيهات وحفظ عمليات البحث.

2- استخدام أدوات إضافة الاستشهادات:

تستخدم أداة Scite.ai تقنية الذكاء الاصطناعي لتوفير نظام يسمى (الاستشهادات الذكية) Smart citation، ويستخدم هذا النظام تقنية معالجة اللغة التي تساعد في تحليل المقالات الأكاديمية لتحديد كيفية الاستشهاد ببحث محدد. ومع استخدام أداة Scite.ai ستقلل الوقت والجهد الذي تبذله لتحليل وفهم كيفية الاستشهاد يدويًا.

3- استخدام محركات البحث التي تعمل بالذكاء الاصطناعي:

محركات البحث التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل: Semantic Scholar تجعل عملية البحث أسهل بكثير، وهو عبارة عن محرك بحث للمنشورات الأكاديمية طوره معهد (آلين للذكاء الاصطناعي) وتضم قاعدة بياناته أكثر من 200 مليون ورقة بحثية في جميع مجالات العلوم.



يستخدم Semantic Scholar خوارزميات التعلم الآلي لمساعدتك في استخراج المعلومات المهمة من المقالات البحثية، بالإضافة إلى تمكينك من فهم سياق الأوراق البحثية.

كما يسمح هذا المحرك أيضًا للباحثين بأخذ فكرة عامة بسرعة عن الأوراق البحثية باستخدام ميزة (TL;DR) وترمز إلى مصطلح (Too Long; Didn’t Read).

تمنحك ميزة (TL;DR) ملخصات قصيرة لورقة بحثية معينة لمساعدتك في الحصول على ما تحتاج إلى معرفته بسرعة، ويمكنك استخدام Semantic Scholar أيضًا للاستشهاد دون الحاجة إلى إضافة الاستشهادات يدويًا.

تمامًا مثل Semantic Scholar، يستخدم (الباحث العلمي) Google Scholar أيضًا الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إجراء البحث الأكاديمي بطريقة أفضل. فهو يستخدم الخوارزميات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتوفير النتائج ذات الصلة بموضوع البحث بكفاءة ودقة، كما يوفر أيضًا ميزة الاستشهاد التلقائي (automatic citation) لتوفير الوقت الذي تحتاجه لإضافة الاستشهاد.

4- استخدام روبوت ChatGPT:

يمكن لروبوت ChatGPT مساعدة الباحثين في عمليات البحث الخاصة بهم بالإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بموضوع البحث. فعندما تضيف مطالبات صحيحة ومناسبة في ChatGPT، يمكن أن يمنحك مصادر تتعلق بموضوع البحث، كما يمكنك الحصول على المعلومات الرئيسية الخاصة بموضوع البحث، أو طلب ملخصات للمقالات الطويلة، أو طلب المساعدة في إيجاد الأفكار، وغير ذلك.

ومع أن ChatGPT يُعدّ فعالًا في المساعدة في البحث الأكاديمي ويمكن أن يساعدك في تقليل الوقت الذي تقضيه في إنجاز مهام محددة، ولكن لا ينبغي استخدامه كبديل لطرق البحث الأساسية، فهو لا يقدم دائمًا معلومات موثوقة.