كيف تساعدك منصة LinkedIn Learning في تطوير حياتك المهنية؟ 

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عندما يتعلق الأمر بتعلم مهارات جديدة أو تحسين معرفتك بمجالات مختلفة، فهناك الكثير من الموارد ومنصات التعلم عبر الإنترنت التي تساعدك في تحقيق هذه الأهداف، ومنها: منصة LinkedIn Learning التابعة لموقع لينكدإن.

فإذا كنت مهتمًا باكتساب مهارات جديدة والمزيد من المعرفة بهدف تطوير حياتك المهنية، فإن LinkedIn Learning ستوفر لك مجموعة منوعة من الدورات التدريبية عبر الإنترنت. ويمكنك الحصول على شهادات بعد إكمال الدورات التدريبية، مما يسمح لك بعرض المهارات الجديدة التي اكتسبتها في حسابك في لينكدإن مما يزيد فرص حصولك على وظيفة أفضل.

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وفي هذا المقال، سنوضح كل ما تقدمه منصة LinkedIn Learning، وكيفية استخدامها:

ماذا تقدم منصة Linkedin Learning؟

يشمل الاشتراك في الإصدار المدفوع من لينكدإن الوصول إلى منصة (LinkedIn Learning) التعليمية، وسيكلفك ذلك مبلغ قدره 39 دولارًا و99 سنتًا شهريًا أو 239 دولارًا و88 سنتًا سنويًا.

تقدم منصة LinkedIn Learning مجموعة من الدورات التدريبية ضمن فئات رئيسية، والعديد من الفئات الفرعية. وتشمل الفئات الأساسية ما يلي:

فئة الأعمال (Business) : ستجد في هذه الفئة مجموعة متنوعة من الدورات حول مواضيع خاصة بالأعمال مثل: تحليل الأعمال التجارية وإستراتيجيتها، أو خدمة العملاء، أو القيادة والإدارة.

الفئة الإبداعية (Creative) : توفر دورات في مجال التصوير والتصميم الجرافيكي. بالإضافة إلى العديد من الدورات المتخصصة في بعض البرامج مثل: Photoshop وPremiere Pro وغير ذلك الكثير.

فئة التكنولوجيا (Technology) : توفر دورات فيموضوعات تقنية مثل: الحوسبة السحابية ( Cloud Computing) ، وعلوم البيانات، وإدارة قواعد البيانات، وغيرها الكثير. بالإضافة إلى العديد من دورات البرامج، مثل: Python وJava وWordPress وLinux وغيرها.

فئة الشهادات (Certifications): ستجد جميع الشهادات التي يمكنك كسبها، وتشمل الشهادات المهنية من شركات مثل: ميتا ( Meta) أو آي بي إم ( IBM) ، والاعتمادات الأكاديمية، وغيرها.

كيفية استخدام LinkedIn Learning:

لاستخدام (LinkedIn Learning) تحتاج إلى حساب لينكدإن. إذا لم يكن لديك حساب فيمكنك إنشاء واحد في موقع LinkedIn Learning. بعد ذلك، اختر Start My Free Month واختر الاشتراك السنوي أو الشهري.

سجّل الدخول إلى حسابك وأدخل معلومات الفوترة الخاصة بك، وتذكر أنه يمكنك إلغاء الاشتراك قبل انتهاء الفترة التجريبية المجانية دون فرض رسوم عليك.

بعد الاشتراك في LinkedIn Learning، ستصل إلى الصفحة الرئيسية حيث يمكنك البحث عن دورات محددة، أو تصفح الكتالوج بأكمله. وعندما تجد دورة تريد البدء بها، حددها للانتقال إلى الصفحة التي تتضمن فيديو الدورة التدريبية.

في الجهة السفلية من الفيديو، ستجد مجموعة من التبويبات المختلفة، وهي:

تبويب نظرة عامة ( Overview) : يوفر تفاصيل الدورة التدريبية والتقييمات والدورات ذات الصلة.

تبويب الأسئلة والأجوبة ( Q&A) : يتضمن زر اسأل ( Ask) لإضافة سؤال.

تبويب دفتر الملاحظات ( Notebook) : يسمح بكتابة ملاحظات خاصة بالفيديو، ويمكنك حفظ تلك الملاحظات وتنزيلها.

تبويب Transcript : يوفر نسخة مكتوبة من الفيديو بأكمله.

في الشريط الجانبي يمكنك اختيار أي جزء من الدورة التدريبية للانتقال إليه مباشرة. وللعثور على الدورات المحفوظة، انقر فوق تبويب My Learning الظاهر في الجهة اليمنى العلوية وانتقل إلى قسم My Library ثم Saved.

وفي تبويب My Learning، ستجد أيضًا قسم (تقييمات المهارات) Skill Evaluations و(أهدافي) My Goals.

هل يجب عليك استخدام LinkedIn Learning ؟

يعتمد ذلك على احتياجاتك، إذ يمكن أن تكون منصة LinkedIn Learning مناسبة لك إذا كنت تسعى للحصول على وظيفة في مجالات الأعمال أو التكنولوجيا أو التصوير والتصميم والمجالات الإبداعية الأخرى، أو إذا كان لديك وظيفة ولكنك ترغب في تطوير مهاراتك في تلك المجالات.

بالإضافة إلى ذلك، لابد من التفكير في التكلفة الشهرية أو السنوية التي ستدفعها مقابل الاشتراك في تلك المنصة وإذا كان السعر مناسب لك أم لا.