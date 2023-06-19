كيف تحقق أقصى استفادة من اشتراكك في +Apple Fitness؟

إذا كنت من مستخدمي خدمة (+Apple Fitness)، فأنت على دراية بمدى شمولية هذه الخدمة وتلبيتها لجميع الاحتياجات الخاصة بالتمارين الرياضية. ولكن قد لا تكون على دراية ببعض الميزات التي تجعل (+Fitness) مصدر للمحتوى المميز والملهم.

إذ توفر هذه الخدمة الكثير من الأنشطة التي ستساعدك في تحسين صحتك الجسدية والنفسية وستجعل جلسة التمرين أكثر متعة، وستشجعك على الاستمرار في ممارسة الرياضة.

إليك بعض الطرق البسيطة لتجربة معظم ميزات +Fitness وتحقيق أقصى استفادة من هذه الخدمة:

1- جرّب نوعًا جديدًا من التمارين في +Fitness:

تحتوي خدمة +Fitness على 12 فئة مختلفة للتمارين الرياضية يمكنك الاختيار منها، مثل: فئة تمارين القوة (Strength)، وفئة HIIT، وهناك العديد من الأقسام التي من غير المرجح أن تجدها في التطبيقات الأخرى الخاصة بالتمارين الرياضية، مثل: Kickboxing و Pilates و Dance.

هذا يعني أنه يمكنك تجربة نوع مختلف من التمرين كل يوم لمدة أسبوعين تقريبًا، مما يضمن أنك لن تشعر بالملل. بالإضافة إلى أن ممارسة أنواع متنوعة من التمارين مفيد لصحتك البدنية، لأنك ستعمل على مجموعات عضلية مختلفة.

2- تحدى أصدقائك وشارك التدريبات معهم:

من الطرق التي ستساعدك في تحقيق أهدافك الخاصة باللياقة البدنية، هي إمكانية مشاركة تقدمك في هذه الأهداف مع أصدقائك وعائلتك في (+Apple Fitness). كما تحفزك هذه الخدمة بشكل أكبر من خلال تضمين ميزة SharePlay التي تسمح لما يصل إلى 32 شخصًا بالمشاركة في التدريبات الجماعية.

ولتجربة ذلك، انقر فوق الزر الثلاثي النقاط في الجهة اليُمنى العلوية قبل أن تبدأ بممارسة التمرين، ثم اختر SharePlay، وأرسل دعوة أو رسالة أو مكالمة FaceTime إلى الأشخاص الذين تحب أن تشارك التمرين معهم، ثم انقر فوق زر (Let’ s Begin) للبدء بتمرين جماعي معًا.

3- استخدم ساعة آبل الذكية:

حتى إصدار iOS 16.1، كان عليك امتلاك ساعة آبل للاستفادة من خدمة (+Apple Fitness)، لكن يمكنك الآن الاستفادة بشكل كامل من هذه الخدمة باستخدام هاتف آيفون فقط. ومع ذلك ستجد أن تجربة استخدام +Fitness أفضل مع ساعة آبل، وذلك لأن ساعتك تسجل تلقائيًا المقاييس أثناء التمرين، ويمكنك رؤية ذلك لحظيًا في الشاشة.

إذ يمكنك مشاهدة حلقات نشاطك تغلق أثناء تحركك، ورؤية معدل ضربات القلب والسعرات الحرارية المحروقة. ومشاهدة كل هذه العناصر وتتبعها لحظيًا في ساعتك يُحفزك بشكل كبير على الاستمرار في التمرين. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك عرض Burn Bar، لمقارنة أدائك بأداء الآخرين الذين مارسوا التمرين نفسه.

4- استخدم +Fitness في تلفاز آبل:

يأتي تطبيق Fitness مثبت سابقًا في تلفاز آبل (Apple TV)، مما يعزز تجربة ممارسة التمارين الرياضية في خدمة +Apple Fitness باتباع المدربين الخبراء في الشاشة الكبيرة بدلًا من شاشة آيفون الصغيرة، فمن الناحية العملية، من الأسهل بكثير اتباع توجيهات المدرب في التلفاز مقارنة بهاتفك.

وعند استخدام +Apple Fitness في تلفاز آبل ستحصل على جميع الميزات المتوفرة فيها، مثل: تتبع الإحصائيات الصحية لحظيًا، والقدرة على الانضمام إلى التدريبات الجماعية باستخدام SharePlay، وغيرها.

5- مارس تدريبات Mindful Cooldowns بعد انتهاء التمرين:

بغض النظر عن التمرين الذي مارسته، لا تهمل تدريبات Mindful Cooldowns المتوفرة في خدمة +Apple Fitness التي تتكون من مزيج من تمارين الإطالة والاسترخاء، وتستمر لمدة تقل عن 10 دقائق ويمكن ممارستها بمفردها أو بعد الانتهاء من التدريبات الأساسية.