كيف تحصل على شهادة SSL مجانًا لتأمين موقعك؟

لم يعد تأمين المواقع الإلكترونية خيارًا ثانويًا في الوقت الحالي، إذ تزداد مستويات الحماية المطلوبة لتأمين المواقع ضد محاولات الاختراق وتسريب البيانات يومًا بعد يوم.

وما يزيد موضوع التأمين أهمية هو دخوله ضمن معايير تقييم محركات البحث لجودة المواقع، ومن تأثيره في ترتيب ظهور الموقع في نتائج البحث.

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ومن أهم إجراءات تأمين المواقع هو استخدام طريقة تشفير تُسمى (طبقة المقابس الآمنة) Secure Socket Layer – ما يعرف اختصارًا باسم SSL – التي تُشفر البيانات المتبادلة بين موقعك وزواره.

ولكي تستخدم هذه الطريقة في تأمين تبادل البيانات في موقعك يجب عليك الحصول على شهادة أمان SSL من أحد مزودي خدمة استضافة المواقع.

توفر بعض شركات خدمة الاستضافة شهادة أمان SSL مقابل اشتراك سنوي، وبعضها توفرها مجانًا مع اشتراك الاستضافة السنوي مثل: Bluehost، و Inmotionhosting، و Hostinger وغيرها. وإذا كنت تخطط للاشتراك في خدمة الاستضافة لموقعك في إحدى هذه الشركات فإنك ستحصل على شهادة SSL مجانية ولن تحتاج لدفع اشتراك إضافي لها.

أما إذا كانت شركة خدمة الاستضافة التي اشتركت معها لا توفرها مجانًا مثل: Godaddy فيمكنك اللجوء إلى موقع منظمة (Let’s Encrypt) التي توفر هذه الشهادة مجانًا وتدعمها العديد من شركات التقنية الكبرى، كما أنها تعتمد على التبرعات لجعل الإنترنت أكثر أمانًا.

كما يمكنك أيضًا تسجيل حساب لموقعك في منصة (Cloudflare) المختصة بتأمين المواقع ضد محاولات الاختراق، حيث توفر شهادة SSL مجانية للمواقع التي تشترك فيها، وحتى تلك المشتركة في الخطة المجانية.

بعد تفعيل شهادة SSL في موقعك سيبدأ في العمل ببروتوكول HTTPS بدلا من البروتوكول القديم HTTP كما ستظهر علامة قفل في شريط العنوان في متصفح الإنترنت قبل اسم الموقع.

إذا لم يكن في موقعك شهادة SSL فستظهر رسالة تحذيرية للزوار في المتصفح لإبلاغهم بأن هذا الموقع غير آمن لإدخال بياناتهم، ومن ثم سيغادر بعضهم الموقع حتى لا يعرضوا بياناتهم للخطر.

لذلك يجب عليك الإسراع في الحصول على هذه الشهادة وتفعيلها في موقعك لتجنب فقدان المزيد من الزوار، ومن ثم فقدان العديد من فرص تحويلهم إلى عملاء.

في بعض الأحيان قد تظهر رسالة خطأ على علامة القفل حتى بعد تفعيل الشهادة على موقعك، وهذا يرجع غالبًا إلى وجود روابط قديمة لملفات تستخدم البروتوكول القديم HTTP بالإضافة إلى روابط أخرى تستخدم بروتوكول HTTPS، وهو ما يعرف باسم (Mixed Content) أي المحتوى المختلط.

ويمكن حل هذه المشكلة بالاستعانة بمطور الويب المسؤول عن إنشاء موقعك، أو تثبيت إضافة متخصصة في إصلاح هذه المشكلة في حال كان موقعك يعمل بنظام ووردبريس وأشهرها إضافة (Really Simple SSL) التي تجاوز عدد مرات تثبيتها خمسة ملايين.