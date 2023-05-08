كيف تتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية باستخدام ساعة سامسونج جالاكسي؟

إذا كنت تمتلك ساعة سامسونج جالاكسي الذكية (Galaxy Watch)، فيمكنك التفكير في إعدادها للتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية باستخدام تطبيق Google Home و(مساعد جوجل) Google Assistant.

إذ يسهل Google Home التحكم في أجهزة المنزل الذكية، وهو متوافق مع العديد من الأجهزة الذكية من العلامات التجارية المختلفة، وفي هذا المقال، سنوضح كيفية التحكم في تلك الأجهزة باستخدام ساعة سامسونج جالاكسي من خلال تطبيق Google Home:

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

تثبيت تطبيق Google Home في ساعة جالاكسي:

Galaxy Watch ساعة متعددة الاستخدامات يمكن ارتداؤها لتتبع لياقتك البدنية وتلقي الإشعارات وإجراء المكالمات والتحكم في أجهزتك المنزلية الذكية بسهولة، ومنها الأجهزة المتوافقة مع Google Home مثل: الأضواء ومنظمات الحرارة والأقفال.

وللبدء باستخدام ساعتك الذكية للتحكم في أجهزة المنزل الذكية ستحتاج أولًا إلى تثبيت تطبيق Google Home في ساعتك وهاتفك، وهو مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

كيفية توصيل جهاز ذكي بساعة سامسونج جالاكسي:

لإضافة جهاز منزلي ذكي إلى ساعتك، تأكد من اتصال ساعة جالاكسي بهاتفك وأجهزة المنزل الذكية عبر البلوتوث، وتأكد أيضًا من توصيل جميع الأجهزة المنزلية الذكية بشبكة الواي فاي نفسها، ثم اتبع الخطوات التالية:

سجّل الدخول إلى تطبيق Google Home في هاتفك وساعتك الذكية باستخدام حساب جوجل نفسه. تأكد من السماح بأذونات الوصول إلى (الموقع) Location و(الجهاز القريب) Nearby Device في هاتفك. انقر فوق علامة الجمع (+) لإضافة جهاز ذكي جديد إلى التطبيق في هاتفك. في ساعتك الذكية، انتقل إلى (الإعدادات) Settings ثم (الاتصالات) Connections ثم (البلوتوث) Bluetooth. فعّل البلوتوث، واختر أحد أجهزتك المنزلية من قائمة البلوتوث مثل: التلفاز ومكبرات الصوت الذكية. سيُطلب منك تأكيد رمز الاقتران المعروض في التلفاز أو أي جهاز آخر تريد توصيله. بعد الاقتران، يمكنك التحكم في الجهاز المتصل مباشرة من داخل تطبيق Google Home في ساعتك.

بعد ذلك، تحتاج إلى إعداد مساعد جوجل في ساعة سامسونج جالاكسي للتحكم في أجهزتك باستخدام الأوامر الصوتية. وللقيام بذلك، ثبّت مساعد جوجل في ساعتك، وإذا كان مثبّت سابقًا فتأكد من تحديثه، ثم افتح التطبيق وسجّل الدخول باستخدام حسابك في جوجل، وستصبح الأجهزة المنزلية الذكية التي أعددتها متاحة تلقائيًا.

بعد توصيل أجهزتك المنزلية الذكية بمساعد جوجل، يمكنك استخدام الأوامر الصوتية للتحكم فيها بسهولة، كأن تطلب من مساعد جوجل تشغيلها أو إيقاف تشغيلها، أو تشغيل تطبيق معين في التلفاز الذكي، وغير ذلك.