كيفية مشاركة صورك مع شخص معين تلقائيًا في صور جوجل

إذا كنت تلتقط الكثير من الصور مع صديقك المقرب أو أفراد العائلة باستخدام هاتفك، فيمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع شخص معين بسهولة عبر ميزة Partner Sharing المتاحة في تطبيق صور جوجل (Google Photos) وعند إعداد هذه الميزة سيتمكن الشخص الذي شاركت معه الصور رؤية المحتوى في مكتبة الصور الخاصة بك في التطبيق، ولكن سيمنحك التطبيق سيطرة كاملة على ما يمكنه الوصول إليه.

سنستعرض فيما يلي كيفية إعداد ميزة Partner Sharing في صور جوجل لمشاركة بعض صورك أو كلها ومقاطع الفيديو تلقائيًا مع شخص معين:

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ما هي ميزة Partner Sharing؟

تسمح ميزة Partner Sharing في صور جوجل بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا مع شخص من اختيارك. وتُعد طريقة مريحة لتسهيل الوصول إلى الصور المشتركة في صور جوجل، وهي ميزة مناسبة للاستخدام مع صديقك المقرب أو مع أي شخص تلتقط معه الكثير من الصور، إذ لا يمكن استخدام هذه الميزة إلا مع شخص واحد.

كيفية مشاركة الصور ومقاطع الفيديو في صور جوجل:

للبدء باستخدام ميزة Partner Sharing، انتقل إلى تطبيق Google Photos في هاتفك ثم اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تبويب (المشاركة) Sharing، ثم اختر (المشاركة مع الشريك) Share with partner. ستنتقل إلى صفحة تتضمن عبارة (شارك صور مع الشخص المفضل لديك) Share photos with your favorite person، بالإضافة إلى خيارات بشأن المحتوى الذي تريد مشاركته مع الشخص الذي تختاره، وتاريخ البدء بمشاركة الصور. في قسم (اختَر تاريخ البدء) Choose starting date؛ حدد خيار (طوال الوقت) All time إذا كنت لا تمانع مشاركة جميع الصور مع شريكك منذ أن بدأت باستخدام صور جوجل. ولكن تذكر أن هذا سيسمح له بمشاهدة كل شيء. وإذا كنت تفضل اختيار تاريخ محدد، انقر فوق خيار (Since specific date) واختر تاريخ معين عبر التقويم المنبثق. اختر الصور التي تريد مشاركتها مع شريكك من قسم (Choose photos to share)، وانقر فوق خيار Only photos containing selected people لاختيار الصور التي تحتوي على أشخاص محددين. ستنتقل إلى صفحة تتضمن جميع الوجوه للأشخاص الذين تمتلك صور لهم في صور جوجل، اختر فقط الأشخاص الذين تريد مشاركة صورهم مع الشخص الآخر. انقر فوق زر (تم) Done للعودة إلى صفحة Share photos with your favorite person، ومن هناك انقر فوق خيار (اختر شريك) Select partner واختر من قائمة الاقتراحات أو اكتب عنوان البريد الإلكتروني للشخص الذي تريد مشاركة الصور معه. ثم انقر فوق (تأكيد) Confirm لإرسال دعوة إليه عبر البريد الإلكتروني.

كيفية إيقاف مشاركة الصور مع الشخص الذي أضفته عبر ميزة Partner Sharing:

إذا كنت بحاجة إلى إزالة الشخص الذي أضفته عبر ميزة Partner Sharing في خدمة صور جوجل، فاتبع الخطوات التالية: