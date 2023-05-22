كيفية جدولة رسائل واتساب في هاتف آيفون

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تتيح لك جدولة رسالة في تطبيق واتساب إرسالها تلقائيًا في وقت يختلف عن وقت كتابتها، ويمكن أن يكون ذلك مفيد في الكثير من المواقف، ولكن كيف تجدول رسالة في واتساب دون وجود ميزة خاصة بذلك في تطبيق واتساب نفسه؟

إذا كنت تستخدم هاتف آيفون، فيمكنك جدولة رسائل واتساب باستخدام تطبيق (الاختصارات) Shortcuts المدمج في هاتفك، وكل ما عليك فعله هو استخدام ميزة (الأتمتة) Automation المتوفرة في هذا التطبيق، وسنوضح فيما يلي كيفية القيام بذلك:

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كيفية استخدام ميزة الأتمتة لجدولة رسائل واتساب:

يحتوي تطبيق (Shortcuts) المثبت سابقًا في هواتف آيفون على ميزة (الأتمتة) Automation التي تتيح لك أتمتة بعض المهام البسيطة في هاتفك. ويمكنك الاستفادة من هذه الميزة لجدولة رسائل واتساب وذلك باتباع الخطوات التالية:

في البداية، إذا كنت تستخدم ميزة Screen Lock لحماية محادثات واتساب فعطّلها، لأنها تمنع تطبيق الاختصارات من الوصول إلى واتساب، لذلك قد تواجه مشكلة عندما تحاول أتمتة إرسال رسالة في واتساب. ولتعطيلها ، افتح تطبيق واتساب وانتقل إلى تبويب (الإعدادات) Settings، ثم اختر (الخصوصية) Privacy وانقر فوق (قفل الشاشة) Screen Lock وعطّل خيار Require Face ID أو Require Touch ID.

بعد الانتهاء، اتبع الخطوات التالية لإعداد الأتمتة:

افتح تطبيق Shortcuts. انتقل إلى تبويب (الأتمتة) Automation، ثم انقر فوق (إنشاء أتمتة شخصية) Create Personal Automation. إذا كنت قد أنشأت واحدة سابقًا، فانقر فوق أيقونة (+) الظاهرة في الزاوية اليُمنى العُلوية ثم انقر فوق زر (إنشاء أتمتة شخصية) Create Personal Automation. اختر Time of Day، وفي حقل التوقيت حدّد وقت تشغيل الأتمتة. اضبط تكرار ارسال الرسالة باختيار Daily أو Weekly أو Monthly في قسم REPEAT وانقر فوق Next. انقر فوق زر Add Action، وانتقل إلى تبويب Apps، ومرر إلى الأسفل ثم اختر تطبيق (واتساب) Whatsapp. انقر فوق خيار Send Message، ثم انقر فوق كلمة Message واكتب رسالتك. انقر فوق كلمة Recipients وأدخل رقم الشخص الذي تريد إرسال الرسالة إليه، أو انقر فوق رمز (+) واختر جهة اتصال. انقر فوق (التالي) Next ثم عطّل خيار Ask Before Running ثم اختر Done. سيعمل تطبيق الاختصارات تلقائيًا على تشغيل الأتمتة في الوقت المحدد وإرسال رسالتك إلى جهة الاتصال المحددة عبر واتساب.

كيفية تعطيل أو حذف الأتمتة:

إذا كنت ترغب في إرسال الرسالة مرة واحدة فقط، فقد ترغب في تعطيل الأتمتة حتى لا تُرسل مرة أخرى. وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الاختصارات وانتقل إلى تبويب (الأتمتة) Automation. انقر فوق الأتمتة الخاصة برسائل واتساب وفعّل خيار Enable This Automation ثم انقر فوق (تم) Done. وإذا كنت ترغب في حذف الأتمتة، فارجع إلى قائمة الأتمتة، ومرر باتجاه اليسار فوق الأتمتة الخاصة برسالة الواتساب، ثم انقر فوق (حذف) Delete.

كيفية تعديل الأتمتة:

إذا كنت ترغب في إجراء تغييرات في الأتمتة أو تعديلها لاستخدامها مرة أخرى، فاتبع الخطوات التالية: