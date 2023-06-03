يحتوي تطبيق إنستاجرام على أداة مدمجة لجدولة المنشورات، تسمح لك بإضافة منشوراتك إلى التطبيق وتحديد وقت وتاريخ لنشرها، ثم تُنشر تلقائيًا في الوقت الذي حددته. بالإضافة إلى إمكانية إدارة المنشورات المجدولة، لتعديلها أو حذفها في أي وقت.

وسواء كنت تنشر في إنستاجرام من أجل التسلية أو بهدف عرض منتجاتك، وغير ذلك، فقد تساعدك الجدولة في تبسيط عملية النشر وتوفير الوقت.

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1- كيفية جدولة المنشورات في تطبيق إنستاجرام:

يمكن للحسابات الاحترافية (professional) وليس الحسابات الشخصية جدولة المنشورات. وإذا لم تكن متأكدًا إذا كان حسابك احترافيًا، فتوجه إلى الإعدادات في تطبيق إنستاجرام ثم انقر فوق خيار (Account type and tools) وتحقق من نوع حسابك، ومن هناك يمكنك التبديل إلى حساب احترافي إذا أردت استخدام أداة الجدولة.

بمجرد إجراء التبديل، يمكنك البدء بجدولة المنشورات في إنستاجرام. وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

جهّز منشورك في تطبيق إنستاجرام كما تفعل عادةً، بإضافة صورة أو مقطع فيديو ثم كتابة تسمية توضيحية وأي إضافات أخرى. انقر فوق خيار (الإعدادات المتقدمة) Advanced settings في صفحة إنشاء المنشور. فعّل خيار (Schedule this post)، ثم حدد الوقت والتاريخ. انقر فوق زر (تم) Done. انقر فوق السهم المتجه إلى الخلف الظاهر في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة للعودة إلى صفحة إعداد المنشور. انشر منشورك كالمعتاد، وسيظهر تلقائيًا في الوقت الذي حددته.

2- كيفية إدارة المنشورات المجدولة في إنستاجرام:

يتيح لك تطبيق إنستاجرام جدولة ما يصل إلى 25 منشورًا يوميًا مع تواريخ تصل إلى 75 يومًا مقدمًا. ويمكنك بسهولة عرض وإدارة منشوراتك المجدولة في تطبيق إنستاجرام باتباع الخطوات التالية:

انقر فوق صورة حسابك الظاهرة في الزاوية اليُمنى السفلية من الصفحة الرئيسية في تطبيق إنستاجرام. انقر فوق الزر الثلاثي الخطوط الظاهر في الزاوية اليمنى العلوية. اختر (المحتوى المجدول) Scheduled content من قائمة الخيارات. ستظهر جميع منشوراتك المجدولة، ويمكنك عرضها أو تعديلها أو إعادة جدولتها أو حذفها.

بعد أن تعرفت كيفية جدولة المنشورات في إنستاجرام، لم تعد بحاجة إلى أداة أو تطبيق تابع لجهة خارجية لهذا الغرض، ومع استخدام ميزة الجدولة سيكون لديك بعض الوقت الإضافي للتركيز في إنجاز أمور أخرى.