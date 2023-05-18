كيفية تحقيق أقصى استفادة من ساعة سامسونج جالاكسي

إذا كنت تستخدم ساعة سامسونج جالاكسي الذكية (Galaxy Watch)، أو كنت تفكر في شراء واحدة، فيجب التعرّف على أبرز ميزاتها لتحقيق أقصى استفادة منها، فهي تضم العديد من الميزات التي تسمح لك باستقبال الرسائل والمكالمات والرد عليها، وتتبع النوم، والنشاط البدني، بالإضافة إلى إمكانية التحقق من المؤشرات الصحية وغير ذلك الكثير.

إليك 5 من أبرز الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ساعة سامسونج جالاكسي لضمان تحقيق أقصى استفادة منها:

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1- تابع تدريباتك الرياضية:

يمكن لساعة Galaxy Watch اكتشاف ما يصل إلى 39 نوعًا مختلفًا من التمارين مثل: الجري والمشي والسباحة وغيرها. وتسجل الاحصائيات الخاصة بتتبع التمرين، مثل: المسافة والخطوات والسرعة ومعدل ضربات القلب والسعرات الحرارية المحروقة وغيرها.

وإذا كانت السباحة جزء أساسي من روتينك الرياضي، ستكون ساعتك الذكية قادرة على تتبع أدائك دون أي انقطاع بفضل وضع Water Lock. ولتشغيل هذه الميزة، انقر فوق أيقونة القطرة في لوحة الإعدادات السريعة. ويضمن تفعيل هذا الوضع أن ساعتك لن تقوم بأي إجراءات غير مرغوب عند ملامسة الماء لها.

2- تحقق من معدل ضربات القلب وراقب تخطيط القلب (ECG):

إذا كنت ترغب في معرفة معدل ضربات قلبك في أي وقت، فيمكنك الانتقال إلى تطبيق Health في ساعة سامسونج جالاكسي والتحقق من القراءة التي حصلت عليها الساعة. كما يمكنك إعداد ساعتك للتحقق من معدل ضربات قلبك في فترات منتظمة على مدار اليوم.

يمكنك أيضًا مراقبة تخطيط قلبك باستخدام ميزة تخطيط القلب (ECG)، خاصة إذا كنت تعاني من أي مشكلات صحية. ومع ذلك، لا يجب استخدام هذه البيانات للتشخيص الذاتي، بل يجب زيارة الطبيب ومشاركة هذه المعلومات معه لتفسيرها بالشكل الصحيح.

3- تتبع نومك:

إذا كنت ترغب في مراقبة جودة نومك كل ليلة، فيمكنك النوم مع وجود ساعة Galaxy Watch على معصمك. وتأكد من شحنها لتستمر في العمل طوال الليل والحصول على نتائج وبيانات دقيقة.

في الصباح، يمكنك التحقق من التقرير الخاص بالنوم والذي يتضمن المعلومات التالية: مدة النوم، وطول كل دورة نوم، ومعدل ضربات القلب، ومستويات الأكسجين، وغيرها. وتتوفر كل هذه المعلومات في تطبيق Health في هاتفك لتسهيل القراءة والتفسير.

4- تابع الإشعارات ورسائل البريد الإلكتروني المهمة:

باستخدام ساعة سامسونج جالاكسي، يمكنك التحقق من الإشعارات التي تصل إلى هاتفك دون الحاجة إلى الإمساك به مما يضمن عدم تفويت إشعار أو بريد إلكتروني مهم.

إذا لزم الأمر، يمكنك الرد على رسائل البريد الإلكتروني في ساعتك الذكية، بالإضافة إلى أي أنواع أخرى من الرسائل التي تصلك في التطبيقات المختلفة مثل: واتساب وتيلجرام وسلاك وغيرها. ويمكنك كتابة الردود بثلاث طرق مختلفة، وهي: استخدام لوحة المفاتيح في ساعتك، أو استخدام الإيماءات الخاصة بالكتابة، أو من خلال الكتابة الصوتية.

5- تواصل مع الأصدقاء والعائلة أثناء التنقل:

يمكنك إجراء مكالمات والرد على الرسائل النصية في ساعة سامسونج جالاكسي بمجرد إقرانها بهاتفك. وتأتي أهمية هذه الميزة إذا كنت في مكان لا يمكنك فيها استخدام هاتفك أو الوصول إليه.

وإذا كانت ساعتك تتضمن خطة هاتف محمول، فيمكنك استخدامها كهاتف منفصل في حالة فقدان هاتفك، أو نفاد طاقة البطارية في هاتفك. وأثناء إجراء المكالمات لن تحتاج إلى سماعات الأذن لأن الساعة تحتوي على مكبر صوت.