كيفية تتبع نشاط ركوب الدراجات مباشرة في آيفون في نظام iOS 17

أضافت آبل العديد من الميزات الممتازة إلى نظام iOS 17 القادم إلى هواتف آيفون هذا الخريف، ومن الميزات الجديدة هي إمكانية تتبع نشاط ركوب الدراجات مباشرة في هاتف آيفون باستخدام ساعة آبل التي تعمل بنظام watchOS 10 الجديد. إذ تسمح هذه الميزة بمشاهدة المقاييس الخاصة بنشاط ركوب الدراجات الذي تمارسه لحظيًا في شاشة هاتف آيفون، وستتمكن أيضًا من تتبع معدل ضربات القلب والسرعة والمسافة والارتفاع والوقت المنقضي وغيرها من المقاييس.

بالإضافة إلى ذلك، هناك ميزة Cycling Speed الجديدة التي تُظهر السرعة اللحظية والمتوسطة والسرعة القصوى وهي بيانات كان يتطلب الحصول عليها استخدام تطبيق تابع لجهة خارجية.

ومع أن هذه الميزة الجديدة لن تتنافس مع الميزات المتوفرة في التطبيقات الخاصة بتتبع الأنشطة الرياضية التي يستخدمها الرياضيون المحترفون مثل: تطبيق Strava فمن المحتمل أن تكون المقاييس الخاصة بركوب الدراجات التي تظهر في شاشة آيفون لحظيًا ممتازة لغالبية الأشخاص الذين يرغبون في تتبع نشاطهم أثناء الرحلات.

كيفية تتبع ركوب الدراجات في آيفون في نظام iOS 17:

سيصل الإصدار النهائي من نظام iOS 17 إلى هواتف آيفون، ونظام watchOS 10 إلى ساعات آبل الذكية في هذا الخريف، وستتمكن من تجربة جميع الميزات الجديدة القادمة إلى هذه الأجهزة، ومنها ميزة تتبع نشاط ركوب الدراجات مباشرة في آيفون التي سنوضح فيما يلي كيفية استخدامها:

بعد تثبيت نظام التشغيل watchOS 10 في ساعة آبل الذكية، ونظام iOS 17 في هاتف آيفون، شغّل تمرين ركوب الدراجات في ساعتك، ثم ابدأ بالتنقل. انظر إلى شاشة القفل في هاتف آيفون وسترى تنبيهًا يسألك إذا كنت تريد تفعيل وظيفة النشاط المباشر الجديدة (Live Activity functionality)، انقر فوق زر (السماح) Allow. شغّل تمرين ركوب الدراجات في آيفون لتتبع المقاييس الخاصة بالتمرين في كامل الشاشة. ستظهر شاشة تتضمن معدل ضربات القلب ومتوسط السرعة والارتفاع والمسافة والوقت المنقضي. يمكنك التمرير من اليمين إلى اليسار لرؤية جميع المقاييس الأخرى الخاصة بك.

يمكنك إيقاف نشاط ركوب الدراجات مؤقتًا، وقفل أدوات التحكم، والتوقف عن مشاهدة المقاييس، وإنهاء التمرين بالنقر فوق السهم المتجه إلى الأسفل.