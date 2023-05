كيفية التسجيل في Search Labs لتجربة محرك بحث جوجل الجديد

إذا ظهرت لك رسالة تتضمن: (مختبرات البحث غير متوفرة لحسابك الآن) Search Labs isn’t available for your account right now، فقد يكون ذلك بسبب تسجيل الدخول في حساب Gmail تابع للشركة. في هذه الحالة سجّل الخروج من البريد الإلكتروني لشركتك.