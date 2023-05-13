كيفية التسجيل في Search Labs لتجربة محرك بحث جوجل الجديد

أعلنت شركة جوجل في مؤتمرها للمطورين 2023 I/O الذي عُقد قبل بضعة أيام عن مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي عملت على إدماجها في منتجاتها المختلفة، ومنها خدمة البحث (Google Search).

سيعرض محرك البحث الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين لمحات من المعلومات المهمة المتعلقة بعبارة البحث مع روابط للتعمق أكثر. وأسفل هذه اللمحة، سيرون الخطوات التالية المقترحة، ومن ذلك القدرة على طرح أسئلة للمُتابَعة. وعند النقر فوقها، سينقل محرك البحث المستخدِم إلى وضع محادثة جديد، حيث يمكن أن يطلب من جوجل المزيد عن الموضوع الذي يبحث عنه.

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وقالت جوجل إنها ستستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في مساعدة المستخدمين حين التسوق عبر محرك البحث، وذلك بهدف جعل قرارات الشراء أسرع وأسهل. فعند البحث عن منتج، سيحصل المستخدمون على لمحة سريعة عن العوامل الجديرة بالملاحظة والمنتجات التي تتناسب مع المبلغ المحدد للشراء، بالإضافة إلى أوصاف للمنتج تتضمن مراجعات ذات صلة وحديثة، وتقييمات، وأسعارًا، وصورًا للمنتج.

لم تتح جوجل محرك البحث الجديد للمستخدمين بعد، ولكنها أعلنت عن منصة جديدة تُسمى (Search Labs) تتيح للمستخدمين معاينة الميزات الجديدة في محرك البحث باكرًا في المراحل التجريبية الأولى لها، قبل إطلاقها بشكل نهائي للجمهور. ويمكنك الانضمام إلى قائمة الانتظار الخاصة بهذه المنصة لتجربة محرك البحث الجديد من جوجل باكرًا، وسنوضح فيما يلي كيفية القيام بذلك:

كيفية الانضمام إلى قائمة انتظار Search Labs:

إذا كنت مهتمًا بتجربة الميزات الجديدة في محرك بحث جوجل باكرًا، يمكنك التسجيل في قائمة انتظار Search Labs باتباع الخطوات التالية: