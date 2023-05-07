كيفية التحقق من صحة البطارية في هواتف سامسونج جالاكسي

منذ أن بدأت شركة سامسونج بتقديم الدعم لأجهزة جالاكسي الخاصة بها لفترات أطول، أصبح لدى مستخدمي تلك الأجهزة حافز أكبر للاحتفاظ بهواتفهم لأكثر من عام أو عامين، إذ تحصل أجهزة سامسونج جالاكسي الحديثة على دعم تحديثات نظام التشغيل والميزات الجديدة لمدة ثلاث سنوات بعد إصدارها لأول مرة.

ولكن ما قد يجعلهم يفكرون في شراء هواتف جديدة هو تدهور صحة البطارية، إلا أن استبدال البطارية أمر سهل ولا يجب أن يكون سببًا لتغيير الهاتف كاملًا، يكفي التحقق من صحة بطارية هاتفك واستبدالها في حالة الحاجة لذلك.

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فإذا كنت تستخدم واحد من هواتف سامسونج جالاكسي وتشك في أن بطارية هاتفك بحاجة إلى الاستبدال، يمكنك استخدام تطبيق Samsung Members للتحقق من صحتها وتحديد الوقت الأنسب لاستبدالها، وسنوضح فيما يلي كيفية القيام بذلك:

كيفية التحقق من صحة بطارية في هواتف سامسونج جالاكسي:

يمكنك التحقق من صحة بطارية في هواتف سامسونج جالاكسي من خلال تطبيق Samsung Members، وللبدء باستخدامه اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق Samsung Members في هاتفك. اضغط فوق خيار (الدعم) Support الظاهر في الأسفل. اضغط فوق خيار (Phone diagnostics). مرر إلى الأسفل ثم اختر (حالة البطارية) Battery status.

في غضون ثوانٍ، سيقدم هاتفك تقرير لصحة البطارية يحتوي على ملخص يوضح عمر البطارية والسعة الإجمالية التي تظهر كنسبة مئوية، وإذا كانت السعة الإجمالية تزيد عن 80% من السعة الأصلية للهاتف فهذا يدل على أن بطارية الهاتف بحالة جيدة ولا توجد حاجة لاستبدالها.

ماذا لو كانت سعة بطارية الهاتف منخفضة؟

إذا كانت سعة البطارية في هاتفك منخفضة، فيمكنك استبدالها إذا لاحظت أن نسبة الشحن تنخفض بسرعة، أو أي مشكلات أخرى متعلقة بالبطارية، ولا تعني النسبة المئوية للسعة الإجمالية التي تقل عن 80% أن عليك استبدال البطارية مباشرة بل يمكنك الاستمرار في استخدام هاتفك لفترة أطول ما لم تكن هناك أي مشكلات في الشحن والأداء بشكل عام.

وفي الوقت الحالي سهّلت سامسونج على المستخدمين استبدال بطارية هواتفهم، بإقامة شراكة مع iFixit لتوفير قطع بديلة للعملاء بسهولة أكبر. إذ تبيع iFixit بطاريات خاصة بهواتف سامسونج، وتتراوح تكلفتها بين 30 دولارًا إلى 239 دولارًا بحسب الطراز والملحقات الأخرى التي تُباع مع البطارية.