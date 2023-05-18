كيفية استخدام ChatGPT Plus لتعلم اللغات

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تمنحك الخدمة المدفوعة من روبوت ChatGPT وهي ChatGPT Plus إمكانية الوصول إلى نموذج (GPT-4) مقابل 20 دولارًا شهريًا. ويُعدّ GPT-4 هو النموذج اللغوي الأحدث من OpenِAI وهو أفضل بنسبة 40% من الإصدار السابق (GPT-3.5) في تقديم الردود الواقعية، ويمتلك أيضًا قدرات تفكير متقدمة أكثر من سابقه، وفهم أفضل للسياق، وهو أيضًا مناسب لتعلم لغة جديدة.

وسواء كنت ترغب في تحسين مهاراتك في لغة بدأت بتعلمها من قبل، أو ترغب في تعلم لغة جديدة، فإن ChatGPT Plus سيساعدك في تعرّف مفردات اللغة، وتعلم القواعد النحوية، وغير ذلك.

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وفيما يلي سنوضح كيف يمكنك استخدام ChatGPT Plus لتعلم اللغات:

1- اسأله عن أفضل طريقة للبدء بتعلم اللغات:

ابدأ بسؤال ChatGPT عن أفضل طريقة للبدء بتعلم اللغات وكيف يمكن أن يساعدك. وستلاحظ أنه يوصي بوضع أهداف واضحة، وتعلم المفردات، والاستماع إلى المتحدثين الأصليين وتقليدهم، وتدوين الملاحظات.

وسيخبرك أنه يمكن أن يساعد في الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالقواعد، والتوصية بالموارد التعليمية، ويمكن لروبوت ChatGPT أيضًا توفير ترجمات بسيطة.

2- تعرف المفردات الشائعة:

عند تعلم لغة جديدة من الضروري أن تتعلم كيفية نطق الكلمات الشائعة وفهم كيفية استخدامها في مواقف مختلفة. ويمكن لمهارات المحادثة في ChatGPT Plus التعامل مع هذه العملية بسهولة.

اطلب من ChatGPT مساعدتك في تعرف الكلمات الشائعة في اللغة الجديدة والمستخدمة في الحياة اليومية، وسيمنحك قائمة تتضمن مجموعة من الكلمات والعبارات الشائعة ومعانيها.

3- ممارسة مهارة المحادثة:

في حين أن تعلم كلمات وعبارات معينة أمر جيد، فإن كل تلك المفردات قد تُنسى إذا لم تمارسها عن طريق المحادثة. وباستخدام ChatGPT Plus، يمكنك إجراء محادثات بأي لغة تريدها. على سبيل المثال: اطلب من ChatGPT Plus التحدث معك بالفرنسية، وتقديم نقد لمهاراتك في التحدث باللغة الفرنسية.

سيفهم ChatGPT Plus مطالبتك وسيبدأ بالمحادثة، وستلاحظ أنه سيوجه انتقادات حول مهاراتك في المحادثة ويقدم اقتراحات بسيطة للتحسين.

4- استخدمه لتعلم القواعد:

يمكن أن يساعدك ChatGPT Plus في تعلم القواعد النحوية من خلال تقديم ملاحظات وشروحات وأمثلة في الوقت الحالي أثناء إجراء المحادثات.

وإذا بدأت بالفعل بإجراء محادثة مع الروبوت بهدف تحسين مهارة المحادثة في لغة معينة وأخبرت الروبوت أنك تريد أن يساعدك في تعلم القواعد، استمر في التحدث إلى ChatGPT، وسيشير إلى الأخطاء النحوية، وبمجرد أن تفهم هذه الأخطاء، يمكنك الاستمرار في المحادثة. ولأن ChatGPT يتعلم من محادثاتك، فإن الردود والنقد تتحسن بمرور الوقت.

5- إجراء اختبارات شخصية:

تساعد الاختبارات في التحقق من مستوى تقدمك وتحديد نقاط ضعفك. ويعد ChatGPT Plus جيدًا جدًا في إنشاء الاختبارات، ولكن يجب أن تكون مبدعًا في صياغة المطالبات.

اطلب من ChatGPT Plus إنشاء اختبار لك لقياس معرفتك باللغة الفرنسية على سبيل المثال، وستلاحظ أنه سيقدم اختبار لمستوى المبتدئين، متذكرًا أنك جديد في تعلم هذه اللغة بحسب المحادثات السابقة.

ولضمان إنشاء اختبارات لغة مناسبة لك، ركز في الأمور التالية أثناء كتابة المطالبة:

حدد نوع اختبار اللغة الذي تريده، إذ يمكن أن يركز الاختبار في المفردات أو القواعد أو الكتابة وغير ذلك.

اختر مستوى صعوبة الاختبار بتحديد مستواك في اللغة كمبتدئ أو متوسط أو متقدم.

حدد طول الاختبار بتحديد عدد الأسئلة.

يتمتع ChatGPT Plus بمزايا كثيرة مقارنة بتطبيقات تعلم اللغة التقليدية، فهو يوفر تجربة أكثر تخصيصًا ويمكنه التكيف مع احتياجاتك الفردية وتحديد طريقة التعلم وفقًا لذلك.

قد لا يوفر لك ChatGPT Plus ميزات التحدث أو الاستماع للمساعدة في النطق الذي تتمتع بها تطبيقات تعلم اللغة الأخرى، ولكنه يعمل كمعلم افتراضي يفهم السياق ومستوى تقدمك، وهذا يساعد في تسريع تعلم لغة جديدة.